El salario medio en El Salvador podría incrementarse un 26 % sin elevar la inflación, según investigadores de la UCA. (REUTERS/Dado Ruvic)

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El salario medio mensual en El Salvador, ubicado cerca de USD 333, podría llegar a USD 420 sin generar un aumento de la inflación, según afirmó César Sánchez, académico e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), durante una entrevista en YSUCA sobre el Análisis Socioeconómico de El Salvador (ASES) 2025. El cálculo equivale a un incremento cercano al 26 %.

El investigador aclaró que esa estimación no se refiere al salario mínimo, sino al promedio mensual.

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La principal diferencia es que el salario mínimo es el piso legal obligatorio que un empleador debe pagar a un trabajador, mientras que el salario medio (promedio) es el resultado estadístico de dividir la masa salarial total entre el número de trabajadores.

El investigador también planteó que un aumento de los ingresos puede elevar la capacidad de compra de los hogares y dinamizar el mercado interno, en un país que, según sostuvo, tiene condiciones para discutir ajustes salariales sin que estos impliquen necesariamente una presión inflacionaria.

Productividad, salarios y ganancias en El Salvador

Sánchez expuso que, entre 2005 y 2024, la productividad creció 25 %, mientras los salarios aumentaron 7 %, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva y las matrices insumo-producto analizadas en su investigación.

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Añadió que 10 puntos porcentuales del crecimiento de la productividad se explican por el ahorro de capital y 15 puntos por el ahorro de trabajo.

A partir de esos resultados, el académico consideró que el aumento de la productividad se ha apoyado más en la intensificación del trabajo que en cambios tecnológicos. También señaló que, en promedio, por cada dólar pagado en salarios se generan tres dólares de ganancias, aunque aclaró que esa relación puede variar según el sector económico.

Jornada laboral y condiciones de vida

La actividad económica genera un promedio de tres dólares de ganancias por cada dólar pagado en salarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario Montesino, académico e investigador del Departamento de Economía de la UCA, sostuvo que el análisis del crecimiento debe incluir las condiciones de vida de la población.

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Mencionó el acceso a alimentación, vivienda, vestuario, recreación, vida familiar y oportunidades para desarrollar capacidades personales.

Montesino señaló que el debate sobre los horarios laborales podría incluir la posibilidad de reducir la carga total de trabajo. Consideró que una jornada más corta daría a las personas más tiempo para la familia y el esparcimiento, aunque aclaró que esa medida no reemplazaría un ajuste de los salarios.

El investigador vinculó este debate con el costo de vida y con los ingresos que, según expuso, no alcanzan para cubrir las necesidades de parte de los hogares. También afirmó que la estructura de propiedad y el poder económico inciden en la distribución de los resultados del crecimiento.

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Crédito de consumo e ingresos de los hogares

La investigación Vivir pagando y morir debiendo. Insuficiencia de salarios e inclusión financiera en El Salvador, elaborada por Zaira Barrera y Diego Quijano, aborda el uso de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros mecanismos de financiamiento ante la insuficiencia de ingresos.

Montesino indicó que esos recursos no se destinan únicamente al consumo. Según explicó, algunos hogares los usan para reparaciones de vivienda o para pequeños negocios.

Sin embargo, señaló que los créditos de consumo suelen tener mayores costos y que las instituciones financieras tienen incentivos para ofrecerlos por su rentabilidad.

Sánchez sostuvo que el problema central es el bajo ingreso. A su juicio, el uso de préstamos para pagar alquiler, alimentos y otras obligaciones cotidianas muestra que los salarios no alcanzan para cubrir esos gastos.

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Montesino planteó que el Estado podría regular y negociar con bancos e instituciones financieras para disminuir los efectos del endeudamiento sobre los hogares. Añadió que las medidas financieras deberían acompañarse de ajustes salariales.

La insuficiencia de ingresos empuja a los hogares hacia el endeudamiento con tarjetas y préstamos para costear gastos básicos. (REUTERS/Dado Ruvic)

Pobreza, costo de vida y desigualdad

Montesino afirmó que los indicadores de pobreza requieren una actualización, debido a los cambios en las condiciones de vida. Explicó que la pobreza absoluta se calcula con la canasta básica alimentaria y que la pobreza relativa se establece con una canasta ampliada, equivalente a dos veces el valor de la primera.

El académico consideró que esas referencias no reflejan de forma completa los gastos de salud, educación, vivienda, alquiler y esparcimiento. También mencionó los indicadores de pobreza multidimensional y el Índice de Precios al Consumidor como herramientas para examinar las condiciones de los hogares.

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Sobre la desigualdad, Montesino citó las clasificaciones del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Según su explicación, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pasan de desarrollo medio a desarrollo bajo cuando se incorpora el efecto de la inequidad en la distribución del ingreso y la riqueza.

También afirmó que Costa Rica baja de desarrollo muy alto a desarrollo medio al incorporar esa variable. Montesino señaló que la desigualdad tiene efectos sobre ingresos, educación y esperanza de vida.

Mediciones, impuesto predial e inversión

Sánchez señaló que algunas mediciones oficiales de desigualdad podrían no reflejar por completo los ingresos y patrimonios de los sectores con mayor capacidad económica. Como ejemplo, mencionó viviendas con precios cercanos a USD 1 millón o USD 1.5 millones dentro de proyectos inmobiliarios.

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El investigador propuso debatir un impuesto predial, que se calcularía según el valor de cada inmueble. Estimó que una medida de este tipo podría aportar cerca de USD 600 millones a las finanzas públicas.

La creación de un impuesto predial sobre el valor de los inmuebles aportaría 600 millones de dólares a las arcas públicas. (REUTERS/Sam Mircovich/Archivo)

Sánchez afirmó que las ganancias acumuladas durante los últimos 20 años suman cerca de USD 300 mil millones. De ese monto, indicó, unos USD 46 mil millones se habrían destinado a inversión. Con base en esas cifras, planteó promover una mayor reinversión de recursos dentro de El Salvador.

Montesino indicó que el estudio sobre fuerzas productivas, elaborado junto con Daniel Serrano, estima que el país podría crecer 8 % con una cuarta parte de la inversión que realizan el Estado y el sector privado. Comparó esa proyección con un crecimiento promedio de 2.5 %, pese a que, según expuso, la inversión es cuatro veces mayor.

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El académico añadió que la inversión inmobiliaria se contabiliza como inversión fija y genera actividad en la construcción. Sin embargo, señaló que no siempre impulsa de la misma forma a otros sectores, como la agricultura y la industria.