La inflación mayorista en Estados Unidos alcanzó el 6,5% interanual, el nivel más alto desde 2022

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan (Foto AP/Carlos Osorio/Archivo)

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La inflación mayorista en Estados Unidos se desaceleró en octubre con respecto al mes anterior, pero aún así alcanzó el 6,5% anual, el nivel más alto desde noviembre de 2022, según datos del Departamento de Trabajo publicados este viernes.

El Índice de Precios al Productor, que mide los precios que reciben las explotaciones agrícolas, las fábricas y otros proveedores de bienes, subió un 0,3% respecto al mes anterior, en línea con las previsiones de los analistas.

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Este informe se publica tras un fuerte aumento de los precios al consumidor a principios de semana, que también puso de manifiesto el impacto del incremento de los costos energéticos derivado de el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La Fed podría subir las tasas más de una vez para contener la inflación

El dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo se suma al informe de precios al consumidor del martes, que también mostró una aceleración en octubre impulsada por el encarecimiento de un amplio abanico de bienes y servicios.

Ante ese panorama, varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) señalaron que casi con certeza deberán elevar su tasa de interés de referencia en más de una oportunidad para contener la inflación, que sigue por encima del objetivo anual del 2% fijado por la entidad.

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La Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

Cuando la Fed sube su tasa de corto plazo, los costos de endeudamiento a largo plazo también aumentan: hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito se encarecen para los consumidores.

La inflación impactó en las elecciones de medio término

El persistente aumento de precios ha deteriorado la percepción económica de los estadounidenses y se convirtió en uno de los factores centrales de las elecciones legislativas de medio término de la semana pasada, en las que los demócratas obtuvieron resultados favorables.

Un año atrás, la inflación mayorista interanual se ubicaba en apenas el 3,1%, menos de la mitad del nivel registrado en octubre pasado, lo que refleja el sostenido deterioro del poder adquisitivo que atraviesa la economía estadounidense desde entonces.

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