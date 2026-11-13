Estados Unidos

La inflación mayorista en Estados Unidos alcanzó el 6,5% interanual, el nivel más alto desde 2022

El Índice de Precios al Productor subió un 0,3% mensual en octubre, en línea con lo esperado, pero el acumulado anual encendió las alarmas ante el impacto del conflicto entre Washington e Irán sobre los costos energéticos

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan (Foto AP/Carlos Osorio/Archivo)
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan (Foto AP/Carlos Osorio/Archivo)
Guardar

La inflación mayorista en Estados Unidos se desaceleró en octubre con respecto al mes anterior, pero aún así alcanzó el 6,5% anual, el nivel más alto desde noviembre de 2022, según datos del Departamento de Trabajo publicados este viernes.

El Índice de Precios al Productor, que mide los precios que reciben las explotaciones agrícolas, las fábricas y otros proveedores de bienes, subió un 0,3% respecto al mes anterior, en línea con las previsiones de los analistas.

PUBLICIDAD

Este informe se publica tras un fuerte aumento de los precios al consumidor a principios de semana, que también puso de manifiesto el impacto del incremento de los costos energéticos derivado de el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La Fed podría subir las tasas más de una vez para contener la inflación

El dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo se suma al informe de precios al consumidor del martes, que también mostró una aceleración en octubre impulsada por el encarecimiento de un amplio abanico de bienes y servicios.

Ante ese panorama, varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) señalaron que casi con certeza deberán elevar su tasa de interés de referencia en más de una oportunidad para contener la inflación, que sigue por encima del objetivo anual del 2% fijado por la entidad.

PUBLICIDAD

La Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)
La Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

Cuando la Fed sube su tasa de corto plazo, los costos de endeudamiento a largo plazo también aumentan: hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito se encarecen para los consumidores.

La inflación impactó en las elecciones de medio término

El persistente aumento de precios ha deteriorado la percepción económica de los estadounidenses y se convirtió en uno de los factores centrales de las elecciones legislativas de medio término de la semana pasada, en las que los demócratas obtuvieron resultados favorables.

Un año atrás, la inflación mayorista interanual se ubicaba en apenas el 3,1%, menos de la mitad del nivel registrado en octubre pasado, lo que refleja el sostenido deterioro del poder adquisitivo que atraviesa la economía estadounidense desde entonces.

Temas Relacionados

InflaciónEstados UnidosGuerra en Medio OrienteEconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Servicio Postal de Estados Unidos fija un recargo permanente por el aumento de los costos de combustible

El USPS aplicará desde enero de 2027 un ajuste total del 11 % en tarifas seleccionadas, en respuesta al encarecimiento del diésel y a sus dificultades financieras

El Servicio Postal de Estados Unidos fija un recargo permanente por el aumento de los costos de combustible

La trampa del amor: cómo el truco más viejo del espionaje se recicló en el caso Nvidia

El affaire de Jensen Huang con una mujer señalada como agente del régimen de China ilustra una técnica de captación que mezcla romance, extorsión y manipulación

La trampa del amor: cómo el truco más viejo del espionaje se recicló en el caso Nvidia

Así se vivió el derrumbe del edificio en Brooklyn desde adentro: el video

Un apartamento en Flatbush Avenue registró en segundos el colapso de la estructura de tres pisos que mató a ocho personas, entre ellas dos niños y dejó 18 heridos en Nueva York

Así se vivió el derrumbe del edificio en Brooklyn desde adentro: el video

El edificio de Flatbush acumulaba 98 infracciones abiertas antes del derrumbe

El colapso en Brooklyn dejó ocho muertos, incluidos dos niños, mientras las autoridades investigan al propietario y las obras realizadas en el predio vecino

El edificio de Flatbush acumulaba 98 infracciones abiertas antes del derrumbe

Finalizaron las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn que dejó ocho muertos

Las autoridades de Nueva York concluyeron la búsqueda entre los escombros del inmueble de Flatbush Avenue, mientras avanza la investigación sobre las causas del colapso que también dejó 18 heridos

Finalizaron las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn que dejó ocho muertos

TECNO

Outlook y otros servicios de Microsoft empiezan a funcionar nuevamente tras caída mundial

Outlook y otros servicios de Microsoft empiezan a funcionar nuevamente tras caída mundial

Más de la mitad de los usuarios de streaming prefiere concentrar sus servicios en un solo lugar, según una encuesta

La plataforma de predicciones Kalshi negocia una inversión que la valuaría en USD 65.000 millones

Singapur acusa a un quinto implicado en el caso de los servidores con chips de Nvidia enviados a Malasia

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 13 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026: “Tu música ha inspirado a toda una generación”

Janet Jackson sorprendió a Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026: “Tu música ha inspirado a toda una generación”

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

U2 lanza su nuevo disco y así suena la canción dedicada a Rosalía: “Con tu baile aprendemos a rezar”

Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

MUNDO

La dimisión del CEO de Nvidia agrava la inquietud sobre el acceso de China a los chips de inteligencia artificial

La dimisión del CEO de Nvidia agrava la inquietud sobre el acceso de China a los chips de inteligencia artificial

Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios