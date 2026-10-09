La menor actividad industrial y comercial se reflejó en una caída del transporte de cargas

La contracción de julio se produjo dentro de un año que hasta ese momento todavía mostraba una variación positiva (Imagen: Shutterstock)

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La actividad económica argentina mostró un retroceso en julio y varios de los sectores más vinculados al movimiento de mercaderías operaron por debajo de los niveles del año anterior. En ese contexto, el transporte de cargas también registró una caída, tanto en la comparación interanual como frente al mes previo.

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, difundido ayer, la actividad cayó 1,4% interanual en julio y 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados.

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Industria y comercio, entre los sectores con mayores bajas

Dentro del desagregado sectorial, la industria manufacturera retrocedió 4,6% interanual, mientras que el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 5,1%. Ambos sectores estuvieron entre los de mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.

La construcción también mostró una baja de 3,3% frente a julio de 2025, mientras que el agregado de transporte y comunicaciones disminuyó 1,5%. En total, ocho de los quince sectores que integran el EMAE registraron caídas en la comparación interanual.

En contraste, algunas actividades mantuvieron una evolución positiva. La explotación de minas y canteras creció 8,4% interanual y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 0,7%, mientras que la pesca mostró una suba de 424,5%.

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La contracción de julio se produjo, sin embargo, dentro de un año que hasta ese momento todavía mostraba una variación positiva. Entre enero y julio, el EMAE acumuló un crecimiento de 1,7% interanual, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,2% respecto de junio.

El transporte de cargas también perdió impulso

En paralelo, el Indicador Sintético de Servicios Públicos del INDEC mostró que el transporte de cargas cayó 2,8% interanual en julio. El dato marcó un cambio respecto de los meses anteriores, cuando el sector había registrado subas de 22,2% en marzo, 11,2% en abril, 12,4% en mayo y 10,6% en junio.

La baja también se observó en la comparación mensual. En términos desestacionalizados, el transporte de cargas retrocedió 4,5% respecto de junio, luego de una caída de 1,2% en el mes anterior.

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A su vez, los vehículos pasantes pagos por peajes disminuyeron 4,3% interanual y 2,1% frente a junio, otro indicador asociado al nivel de circulación.

Pese al retroceso mensual, la serie tendencia-ciclo del transporte de cargas se mantuvo prácticamente estable en julio, con una variación cercana a cero. Esa medición permite diferenciar la baja puntual del mes de la evolución de más largo plazo del indicador.

El informe del INDEC aclara que, dentro del ISSP, el componente de transporte de cargas comprende el transporte ferroviario y el servicio regular de aeronavegación comercial, por lo que no representa al conjunto del movimiento de mercaderías ni específicamente al transporte automotor.

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De acuerdo con el INDEC, la industria manufacturera retrocedió 4,6% interanual, mientras que el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 5,1% (Foto: Shutterstock)

El transporte automotor también mostró señales de retracción

A los indicadores oficiales del INDEC se suma la lectura de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que observa el nivel de actividad a partir de variables vinculadas directamente con la operación del transporte automotor.

Roberto Rivero, Director Ejecutivo de FADEEAC, señaló al respecto: “El nivel de actividad del sector de transporte se puede medir a través de la evolución del consumo de uno de sus insumos fundamentales: el gasoil. Si analizamos los datos publicados por la Secretaría de Energía, encontramos que el consumo de gasoil grado 2 y 3 para el sector, se contrajo en forma acumulada a julio de 2026 el -4,5% respecto al mismo período en el 2025, e interanual en -6,8%”.

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A partir de esa retracción, Rivero vinculó también la evolución de la actividad con las decisiones de inversión del sector: “Esta retracción en el consumo se traduce también en las decisiones de inversión en capital. Si analizamos otro de los insumos principales: las unidades rodantes, podemos observar analizando los informes publicados por ACARA sobre los patentamientos, que estos, mostraron una reducción acumulada al mes de julio de 2026 respecto al 2025 del -6%”.