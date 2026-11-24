La demanda de cobertura cambiaria se mantiene como uno de los riesgos para la estrategia oficial rumbo a las elecciones de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el último mes, el peso argentino fue la segunda moneda emergente que más se depreció frente al dólar, solo por detrás del real brasileño. El desempeño refleja las tensiones que atraviesa el mercado cambiario local, donde la estabilidad del tipo de cambio oficial contrasta con la presión sobre las cotizaciones financieras y el deterioro de los activos argentinos.

Según un informe de GMA Capital, la moneda argentina perdió apenas un 3,5% de su valor frente al dólar si se toma como referencia el tipo de cambio oficial. Sin embargo, al considerar la cotización del contado con liquidación, la depreciación alcanzó el 8,5% en el último mes.

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La particularidad es que “el deterioro financiero convive con una marcada estabilidad cambiaria”. Mientras el riesgo país ya superó los 1.000 puntos básicos y los spreads corporativos continúan ampliándose —en algunos casos, hasta duplicarse respecto de julio—, el dólar oficial avanzó un 2% en la última semana y un 2,8% en lo que va del mes.

Esta combinación de estabilidad nominal y debilidad de las monedas regionales aceleró la apreciación real del peso argentino. El tipo de cambio real bilateral con Brasil cayó desde niveles cercanos a los $1.800 en octubre hasta aproximadamente $1.565, mientras que el índice multilateral retrocedió a mínimos desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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La consecuencia es una pérdida de competitividad cambiaria frente a los principales socios comerciales. Como advierte el informe, “Argentina se encarece en dólares frente a sus principales socios comerciales justo cuando buena parte de la región transita el camino inverso”.

La estabilidad del dólar oficial, bajo presión

El escenario externo no es el único factor que suma incertidumbre. En el mercado local también crecen las dudas sobre cuánto margen tiene el Gobierno para continuar dosificando la suba del dólar mayorista en un contexto de mayor tensión financiera.

Durante la última semana, el tipo de cambio oficial ganó algo de recorrido. Sin embargo, los volúmenes inusuales registrados en los instrumentos dollar-linked, con un promedio de $0,5 billones operados por rueda, y en el mercado de futuros, con 4,2 millones de contratos diarios en promedio, sugieren que el Gobierno podría haber intervenido para limitar el avance de la cotización.

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En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado cambiario, aunque a un ritmo acotado: las adquisiciones promediaron apenas USD 30,2 millones diarios.

El informe advierte que en los últimos días se hizo más visible “el divorcio que vienen mostrando el dólar oficial y el resto de los activos argentinos”. En particular, el malhumor internacional renovó el impulso alcista del riesgo país, que superó los 1.000 puntos básicos y alcanzó un máximo desde octubre de 2025.

El dólar oficial avanzó un 2% en la última semana, mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo llamativo es que, incluso con el peso tan apreciado, el Gobierno parece inclinado a seguir dosificando la suba del mayorista”, remarcó GMA. Esto alimenta los interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema.

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El contado con liquidación, como válvula de escape

En este contexto, el dólar financiero comenzó a reflejar una mayor presión cambiaria. Por ahora, “el CCL funciona como válvula de escape”: aun con el mayorista en alza, la brecha frente al contado con liquidación llegó al 13%, mientras que el diferencial contra el MEP alcanzó el 6%.

Aunque los niveles todavía son acotados en términos históricos, el informe señala que la señal a monitorear está en la trayectoria: “La brecha se amplió y alcanzó su mayor registro desde septiembre de 2025”.

La comparación remite al período de incertidumbre electoral de aquel momento, cuando el contado con liquidación reflejaba una tensión que todavía se veía bastante menos en el mercado oficial.

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Por ahora, el Gobierno conserva cierto margen para tolerar una mayor brecha y continuar administrando el ritmo de suba del dólar mayorista. Detrás de esa decisión aparece un objetivo político y económico: preservar la desaceleración de la inflación, uno de los principales activos de la gestión de Milei de cara a las elecciones de 2027.

La brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación llegó al 13%, el mayor registro desde septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

Una aceleración del tipo de cambio oficial podría trasladarse a los precios y complicar ese objetivo. Sin embargo, el calendario electoral también puede sostener una mayor demanda de cobertura cambiaria. GMA asegura que “el mismo calendario electoral que le da motivos para cuidar el ancla puede mantener firme la demanda de cobertura, y ahí es donde esperar se vuelve menos cómodo”.

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Las alternativas del Gobierno y sus costos

Si el CCL continúa avanzando por encima del mayorista, el Ejecutivo deberá definir cuánta brecha está dispuesto a tolerar y qué herramientas utilizar para contenerla.

El informe plantea que “ante la ausencia de confianza, todas las opciones traen costos aparejados”. Una mayor intervención sobre los dólares financieros le restaría margen al Banco Central para acumular reservas. Permitir una aceleración del tipo de cambio oficial, por su parte, implicaría asumir un mayor riesgo de traslado a precios.

Una tercera posibilidad sería flexibilizar las restricciones cambiarias para aliviar la presión sobre el CCL. Sin embargo, esa decisión supondría un cambio en la estrategia oficial y tendría un costo elevado si el Gobierno necesitara revertirla más adelante, especialmente en el camino hacia octubre de 2027.

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Así, la depreciación del peso frente al dólar financiero y su desempeño entre las monedas emergentes vuelven a poner en evidencia las tensiones del esquema cambiario. Con un dólar oficial relativamente contenido, pero con una brecha en expansión y un riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el desafío del Gobierno será sostener la estabilidad nominal sin profundizar el atraso cambiario ni comprometer la acumulación de reservas.