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La trazabilidad que viene en el comercio exterior se escribe en tokens

Federico Loizzo, despachante de aduana, agente de transporte aduanero y profesional de comercio exterior, plantea que la blockchain puede ser para los documentos lo que el precinto es para la carga

Federico Loizzo
Federico Loizzo es despachante de aduana, agente de transporte aduanero y profesional de comercio exterior (Foto: Movant Connection)
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“Para hacer crecer el comercio exterior es importante que crezca también la infraestructura”. Desde su experiencia operando con China y en la gestión aduanera, Federico mira hacia dónde va el sector: nuevas formas de validar cada transacción, el valor del criterio profesional y un rol cada vez más enfocado en cuidar los márgenes.

¿Cómo surgió tu interés por el vínculo comercial entre Argentina y China?

Mi interés por la relación entre Argentina y China viene desde casi siempre, y lo primero que venía estudiando era la importancia de China en el comercio internacional. En 2017 viajé con un cliente para hacer un trabajo grande: fuimos a la feria de Cantón y después estuve en Hong Kong.

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Uno no puede evitar pensar que eso era el futuro, y ahora es el presente. A partir de ahí empecé a buscar vinculaciones y hoy formo parte de la comisión directiva de una fundación que se dedica a tender puentes con China, muy centrada en el networking y en los lazos institucionales.

¿Cómo describirías hoy el vínculo comercial con China y cómo es operar con ellos?

Es una relación súper estrecha. China es un socio bilateral importantísimo, que no demanda como demandan otros y que siempre cree más en el bilateralismo. Argentina produce commodities que China demanda todo el tiempo, y además produce energía: dos más dos tiene que cerrar por todos lados.

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En lo operativo, los chinos son expeditivos, prácticos y súper profesionales. No por nada hoy China es el principal exportador a nivel mundial. La realidad es que operar con ellos es muy cómodo, y siempre hay muy buena predisposición en el vínculo comercial.

Hay doce horas de diferencia, y todos los que trabajamos con China sabemos que la mañana, la tarde y la noche son medio relativas. Por ahí estás en casa, sale un llamado y tenés a los chicos corriendo, pero lo entienden y son muy buena onda.

¿Cómo imaginás el futuro de esa relación?

Espero que sea cada vez más estrecha y que veamos todo lo que China tiene para aportarnos. Uno viaja allá, se sube a los trenes de alta velocidad que conectan distancias enormes en cuestión de horas y piensa: qué bueno sería ver eso en Argentina.

Como profesional del comercio exterior, pienso que para hacer crecer el comercio exterior es importante que crezca también la infraestructura. China tendría muchísimo para aportar a nivel interno, en redes ferroviarias, en rutas, en todo lo que busques de infraestructura. Ojalá el futuro de la relación bilateral se centre más en esto.

Tokenización
Federico asegura que, "con todo lo que genera la IA, mucha documentación puede quedar apócrifa, y la validez me la va a dar un token" (Foto: Shutterstock)

Hablemos de tokenización y blockchain. ¿Por qué creés que van a llegar al comercio exterior?

Es un futuro que se está imponiendo y que vamos a tener encima cuando nos demos vuelta, como nos pasó con la IA. Cuando se implementó el sistema María y se informatizaron los despachos de aduana, se acortaron muchísimo los tiempos. Después la digitalización acortó distancias y trajo mucha más practicidad.

Con la digitalización y la inteligencia artificial va a llegar un punto en el que, para facilitar la interoperabilidad, vamos a tener que validar esas transacciones. Con todo lo que genera la IA, mucha documentación puede quedar apócrifa, y la validez me la va a dar un token. Por eso creo que van a llegar al comex para quedarse.

¿Cuál es el gran valor de estas tecnologías para la operación?

Que garantizan una trazabilidad de punta a punta de las transacciones, con inalterabilidad e inviolabilidad. Vos me mandás un documento desde la otra punta del mundo y la manera de constatar que es el original y que no se alteró es justamente ese token.

Es como el precinto de un contenedor llevado a la logística: garantiza que la carga está bien, que llegó y que no fue alterada desde origen. En la dinámica del comercio exterior, el impacto va a ser muy positivo, porque vamos a poder garantizar esa trazabilidad en valores universales.

Con tanta automatización, ¿dónde queda el valor de los profesionales?

Con la llegada de la IA, la tokenización y la digitalización masiva, el valor de las personas va a estar en aportar criterio. No creo que vayamos a desaparecer de la ecuación ni tengo una visión catastrófica de la IA, pero sí pienso que va a ser desafiante y transicional, y que en algún momento se va a acomodar.

Si fuiste un obrero de Manchester durante la revolución industrial, te tocó la peor parte: llegaron las máquinas y el trabajo que tuviste fue en los peores términos. Después eso cambió. Por eso los gobiernos van a tener que regular, porque la regulación no es una mala palabra, es una herramienta.

En ese escenario, ¿qué lugar ocupa hoy el despachante de aduana en la cadena logística?

Sigue jugando un rol fundamental, porque hoy la logística se traduce en costos. Desde la fundación presentamos un informe interno en el que vimos venir la inflación mundial durante la pandemia: de golpe todos supimos cuánto valía un flete, que pasó de 1.500 a 10.000 dólares por contenedor.

Como argentinos lo vimos y dijimos: no puede ser que Estados Unidos vaya a tener inflación. Y pasó. Eso muestra cómo la logística impacta en muchos aspectos de nuestra cotidianeidad, y por eso el despachante está en una posición estratégica: tiene que evitar que cualquier error o problema en la cadena impacte en los costos.

Es un fenómeno internacional: los márgenes en los precios se están buscando hacia atrás, reduciendo en la cadena antes de llegar al retail. Ahí el despachante, no como operador logístico, ocupa un rol central, porque se ocupa de que las cosas lleguen en tiempo y forma y sin extracostos.

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