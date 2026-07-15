Mercosur y Canadá aceleran negociaciones para cerrar un TLC en 2026

En 2025, las exportaciones regionales hacia territorio canadiense totalizaron 8.702 millones de dólares, mientras que las compras del bloque sumaron 3.912 millones (Foto: Shutterstock)

Canadá y el Mercosur acordaron intensificar las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio, con el objetivo declarado de concluir un texto comercialmente significativo antes de que termine 2026. El anuncio se conoció tras una reunión en San Pablo entre la canciller canadiense, Anita Anand, y su par brasileño, Mauro Vieira, en el marco de una visita oficial que también incluyó encuentros con el sector privado.

El proceso, retomado en 2025 luego de varios años de pausa, ya suma seis rondas de trabajo técnico entre ambas partes. Según explicó Vieira, las conversaciones “avanzan muy bien” aunque todavía restan definir detalles en algunas áreas del acuerdo, sin que las delegaciones precisaran cuáles son los puntos pendientes.

PUBLICIDAD

Un vínculo comercial que ya supera los 12.600 millones de dólares

El intercambio de bienes entre el bloque sudamericano y Canadá alcanzó en 2025 los 12.600 millones de dólares, según el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur. Las exportaciones regionales hacia territorio canadiense totalizaron 8.702 millones, mientras que las compras del bloque sumaron 3.912 millones de dólares.

Brasil concentra la mayor porción de ese flujo comercial: explica el 83,4% de las ventas del Mercosur a Canadá y el 85,9% de las importaciones que el bloque realiza desde ese país. Argentina es el segundo socio en importancia, con el 14,9% de las exportaciones y el 10,7% de las compras regionales a Canadá.

PUBLICIDAD

Paraguay y Uruguay participan con porcentajes más acotados, aunque ambos países apuestan a ampliar su presencia en un mercado que podría ofrecer condiciones arancelarias más favorables una vez cerrado el acuerdo. La diversificación de destinos de exportación es, para varios gobiernos del bloque, una prioridad frente a la volatilidad de otros socios comerciales tradicionales.

La logística detrás del intercambio bioceánico

La mayor parte de la carga que circula entre Sudamérica y Canadá se traslada por vía marítima, a través de rutas que conectan puertos como Santos, Buenos Aires y Montevideo con terminales del Atlántico norte. Los tiempos de tránsito y la disponibilidad de espacio en los buques portacontenedores son variables que condicionan el ritmo del comercio bilateral actual.

PUBLICIDAD

Un eventual acuerdo comercial podría reconfigurar las cadenas logísticas vigentes, al incentivar mayores volúmenes de carga contenerizada y una mayor previsibilidad en los procesos aduaneros. Esto exigiría inversión adicional en infraestructura portuaria, digitalización documental y mejor coordinación entre operadores marítimos, agentes de carga y autoridades de comercio exterior de ambos lados.

En paralelo a las negociaciones, Canadá anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil destinada a ampliar el acceso a la energía y hacer foco en la producción de combustible de aviación sostenible (Foto: Shutterstock)

A esto se suma la experiencia reciente del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero y vigente de forma provisional desde mayo, que sirve de referencia sobre los tiempos y la complejidad operativa que puede implicar la puesta en marcha de un tratado de esta magnitud para las cadenas de abastecimiento regionales.

PUBLICIDAD

Inversión e impulso en un contexto de tensión arancelaria

En paralelo a las negociaciones, Canadá anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil, canalizada a través de su institución financiera de desarrollo, destinada a dos proyectos de infraestructura sostenible: uno orientado a ampliar el acceso a la energía y otro enfocado en la producción de combustible de aviación sostenible.

El impulso negociador se da en un escenario de mayor tensión comercial con Estados Unidos, que llevó a Canadá a buscar socios alternativos para diversificar su matriz exportadora. Anand adelantó que su país proyecta duplicar los acuerdos comerciales con naciones distintas a su vecino norteamericano durante las próximas décadas, en un giro que también observa de cerca la región sudamericana.

PUBLICIDAD

Del lado del Mercosur, el sector agrícola canadiense ya expresó preocupaciones similares a las que en su momento demoraron el pacto con la Unión Europea, vinculadas al ingreso de productos agropecuarios más competitivos en precio. La experiencia europea, que tardó más de dos décadas en cerrarse, es un antecedente que ambas partes buscan evitar repetir en esta nueva ronda de conversaciones.

De concretarse antes de fin de año, el acuerdo entre el Mercosur y Canadá se sumaría al pacto ya alcanzado con la Unión Europea, ampliando el mapa de destinos para las exportaciones sudamericanas y generando nuevas exigencias logísticas para sostener un intercambio bilateral que hoy ya moviliza más de 12.000 millones de dólares al año.

PUBLICIDAD