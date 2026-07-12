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El conflicto en el Puerto de Montevideo mantiene en alerta al comercio exterior uruguayo

Empresarios alertan por sobrecostos, desvío de buques y pérdida de conectividad, mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución de las negociaciones entre la terminal portuaria y el sindicato

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La disputa se originó tras el vencimiento del convenio colectivo que regulaba las condiciones laborales de los 550 trabajadores de la terminal (Foto: Shutterstock)
La disputa se originó tras el vencimiento del convenio colectivo que regulaba las condiciones laborales de los 550 trabajadores de la terminal (Foto: Shutterstock)

El conflicto laboral que afecta al Puerto de Montevideo continúa escalando y ya genera preocupación por sus efectos sobre la logística y el comercio exterior uruguayo. Mientras las negociaciones entre la empresa concesionaria y el sindicato permanecen estancadas, organizaciones empresariales advierten que las interrupciones operativas ya provocan sobrecostos, desvíos de buques y problemas de conectividad para el principal puerto del país.

En ese contexto, el presidente uruguayo calificó la situación como “compleja” y aseguró que el conflicto lo tiene “muy preocupado”. El mandatario indicó que mantiene conversaciones con el Ministerio de Trabajo y con la central sindical para seguir de cerca las negociaciones y buscar una solución, aunque descartó por el momento declarar la esencialidad de la actividad al considerar que la situación aún no alcanzó ese nivel.

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Un conflicto que sigue sin resolución

La disputa se originó tras el vencimiento del convenio colectivo que regulaba las condiciones laborales de los 550 trabajadores de la terminal, cuya propiedad corresponde en un 80% a un operador logístico internacional y en un 20% a la Administración Nacional de Puertos. Luego de una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo sin resultados, las posiciones entre las partes permanecen enfrentadas.

Según la empresa, el sindicato interrumpió el diálogo al exigir como condición previa garantizar 25 jornales mensuales para cada trabajador o, alternativamente, el pago de 50.000 pesos uruguayos líquidos mientras duren las negociaciones. La concesionaria considera ese planteo una “coerción” y sostiene que las medidas gremiales ya ocasionaron pérdidas millonarias por el desvío de embarcaciones hacia otros puertos de la región.

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Por su parte, el sindicato afirma que el conflicto comenzó con la finalización del convenio colectivo y denuncia el deterioro de las condiciones laborales dentro de la terminal. Entre otros reclamos, sostiene que faltan servicios básicos para el personal operativo durante las jornadas de trabajo y acusa a la empresa de profundizar deliberadamente el conflicto.

Entidades empresarias señalaron que durante 2025 se registraron más de 30 días con disrupciones operativas, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 25 jornadas con afectaciones en la actividad portuaria (Foto: Shutterstock)
Entidades empresarias señalaron que durante 2025 se registraron más de 30 días con disrupciones operativas, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 25 jornadas con afectaciones en la actividad portuaria (Foto: Shutterstock)

Empresarios alertan por el impacto sobre la logística

La preocupación por la situación ya trascendió el ámbito laboral. Diversas organizaciones empresariales reclamaron al Gobierno uruguayo que adopte medidas para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y evitar que las interrupciones continúen afectando al comercio exterior.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que durante 2025 se registraron más de 30 días con disrupciones operativas, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 25 jornadas con afectaciones en la actividad portuaria. Según advirtieron, estas interrupciones generan sobrecostos, profundizan los problemas de conectividad marítima y reducen la competitividad de las empresas uruguayas.

Los empresarios también remarcaron que Uruguay viene impulsando nuevos acuerdos comerciales para ampliar su inserción internacional y sostuvieron que el funcionamiento del principal puerto del país resulta clave para aprovechar esas oportunidades. En ese sentido, afirmaron que el Puerto de Montevideo “no debe, ni por un conflicto ni bajo ninguna otra circunstancia, detener su actividad”.

Un nodo estratégico para el comercio exterior

El Puerto de Montevideo constituye la principal puerta de entrada y salida del comercio marítimo uruguayo y uno de los nodos logísticos más relevantes del Río de la Plata. Por esa razón, cualquier interrupción prolongada en su operativa puede afectar tanto a exportadores e importadores como a las líneas marítimas que utilizan el puerto como escala regional.

Mientras continúan las negociaciones, la empresa mantiene la advertencia a sus clientes sobre la posibilidad de nuevas medidas sindicales y eventuales interrupciones en la actividad. La falta de una solución mantiene la incertidumbre sobre la planificación logística de las operaciones y vuelve a poner el foco en la importancia de garantizar la continuidad operativa de una infraestructura clave para la competitividad y la conectividad internacional de Uruguay.

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