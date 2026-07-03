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Uruguay exportó 1.307 millones de dólares en junio con una caída interanual del 4%

China lideró los destinos con el 22% del total exportado pese a una baja del 42% frente al año anterior y la Unión Europea avanzó 20% ganando terreno entre los principales compradores

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Soja de exportación
La soja retrocedió 53% interanual y quedó en 157 millones de dólares, afectada por la menor superficie sembrada y el rendimiento de la cosecha (Foto: Shutterstock)

Las solicitudes de exportación de Uruguay, incluidas las zonas francas, sumaron 1.307 millones de dólares en junio, con una caída interanual del 4% explicada principalmente por el retroceso de las colocaciones desde régimen de zona franca, que bajaron 20% frente a igual mes de 2025.

Las ventas gestionadas por Aduanas crecieron 5% y llegaron a 877 millones de dólares, mientras que las originadas en zonas francas cayeron a 430 millones. En el acumulado del primer semestre, el total exportado llegó a 6.585 millones de dólares, con un alza interanual del 1%.

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Precios que compensan menores volúmenes

La carne bovina lideró las ventas del mes con 251 millones de dólares, pero el crecimiento de 11% no respondió a un mayor volumen: las toneladas colocadas bajaron 8%, de 32.934 a 30.293. El precio promedio subió de 6.870 dólares a 8.300 dólares por tonelada, un salto cercano al 21%.

Esa mejora de precios ocurre en un contexto de menor faena, que según el Instituto Nacional de Carnes cayó 2% en junio y acumula una baja de 16% en el año, lo que reduce la disponibilidad de ganado para la industria frigorífica exportadora.

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Estados Unidos se perfiló como comprador clave de carne, con 76 millones de dólares y un salto de 44% en valor, en un escenario de menor oferta interna proyectada por el Departamento de Agricultura de ese país. China, en tanto, concentró 82 millones y 33% del total del producto.

Celulosa, soja y el impulso del ganado en pie

La celulosa sumó 240 millones de dólares y un alza de 4%, con la Unión Europea como principal destino tras un salto de 40% en sus compras. China, en cambio, redujo sus adquisiciones de este producto en 35%, hasta 59 millones de dólares.

La soja retrocedió 53% interanual y quedó en 157 millones de dólares, afectada por la menor superficie sembrada y el rendimiento de la cosecha. China absorbió 70% de las colocaciones, aunque compró apenas un tercio de lo adquirido en junio del año pasado.

Ganado a pie
La carne bovina lideró las ventas del mes con 251 millones de dólares, pero el crecimiento de 11% no respondió a un mayor volumen: las toneladas colocadas bajaron 8%, de 32.934 a 30.293 (Foto: Shutterstock)

Un dato saliente fue el ganado en pie, que saltó 75% hasta 88 millones de dólares y alcanzó su mejor ubicación del año, impulsado por las compras de Turquía y de Israel, que en conjunto explicaron casi el 90% de ese monto.

Los productos lácteos completaron el quinto lugar del ranking con 72 millones de dólares y un crecimiento de 8%, con África como principal región compradora y Brasil como primer destino individual, seguido de cerca por Argelia.

Cuotas diferenciadas dentro del acuerdo con la UE

Dentro de los contingentes arancelarios del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las solicitudes de cupo para carne bovina se dividieron en 3.335 toneladas de carne fresca y 1.718 toneladas de carne congelada, además de 4.167 toneladas de arroz y 908 de miel.

En materia de preferencias arancelarias, ingresaron a la Unión Europea 46 toneladas de clementinas y 69 de mandarinas con destino a España, junto con 48 toneladas de limones repartidas entre ese país y los Países Bajos.

El informe de Uruguay XXI también destacó el desarrollo de una plataforma digital que permitirá consultar aranceles, cronogramas de desgravación y requisitos de acceso al mercado europeo, mientras las empresas interesadas ya pueden recibir orientación técnica.

Con estos resultados, junio confirmó que el valor exportado puede sostenerse pese a caídas de volumen, apoyado en precios internacionales más altos y en la diversificación de destinos que gana peso frente a la fuerte dependencia histórica del mercado chino.

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