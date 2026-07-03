Uruguay exportó 1.307 millones de dólares en junio con una caída interanual del 4%

La soja retrocedió 53% interanual y quedó en 157 millones de dólares, afectada por la menor superficie sembrada y el rendimiento de la cosecha (Foto: Shutterstock)

Las solicitudes de exportación de Uruguay, incluidas las zonas francas, sumaron 1.307 millones de dólares en junio, con una caída interanual del 4% explicada principalmente por el retroceso de las colocaciones desde régimen de zona franca, que bajaron 20% frente a igual mes de 2025.

Las ventas gestionadas por Aduanas crecieron 5% y llegaron a 877 millones de dólares, mientras que las originadas en zonas francas cayeron a 430 millones. En el acumulado del primer semestre, el total exportado llegó a 6.585 millones de dólares, con un alza interanual del 1%.

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Precios que compensan menores volúmenes

La carne bovina lideró las ventas del mes con 251 millones de dólares, pero el crecimiento de 11% no respondió a un mayor volumen: las toneladas colocadas bajaron 8%, de 32.934 a 30.293. El precio promedio subió de 6.870 dólares a 8.300 dólares por tonelada, un salto cercano al 21%.

Esa mejora de precios ocurre en un contexto de menor faena, que según el Instituto Nacional de Carnes cayó 2% en junio y acumula una baja de 16% en el año, lo que reduce la disponibilidad de ganado para la industria frigorífica exportadora.

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Estados Unidos se perfiló como comprador clave de carne, con 76 millones de dólares y un salto de 44% en valor, en un escenario de menor oferta interna proyectada por el Departamento de Agricultura de ese país. China, en tanto, concentró 82 millones y 33% del total del producto.

Celulosa, soja y el impulso del ganado en pie

La celulosa sumó 240 millones de dólares y un alza de 4%, con la Unión Europea como principal destino tras un salto de 40% en sus compras. China, en cambio, redujo sus adquisiciones de este producto en 35%, hasta 59 millones de dólares.

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La soja retrocedió 53% interanual y quedó en 157 millones de dólares, afectada por la menor superficie sembrada y el rendimiento de la cosecha. China absorbió 70% de las colocaciones, aunque compró apenas un tercio de lo adquirido en junio del año pasado.

La carne bovina lideró las ventas del mes con 251 millones de dólares, pero el crecimiento de 11% no respondió a un mayor volumen: las toneladas colocadas bajaron 8%, de 32.934 a 30.293 (Foto: Shutterstock)

Un dato saliente fue el ganado en pie, que saltó 75% hasta 88 millones de dólares y alcanzó su mejor ubicación del año, impulsado por las compras de Turquía y de Israel, que en conjunto explicaron casi el 90% de ese monto.

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Los productos lácteos completaron el quinto lugar del ranking con 72 millones de dólares y un crecimiento de 8%, con África como principal región compradora y Brasil como primer destino individual, seguido de cerca por Argelia.

Cuotas diferenciadas dentro del acuerdo con la UE

Dentro de los contingentes arancelarios del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las solicitudes de cupo para carne bovina se dividieron en 3.335 toneladas de carne fresca y 1.718 toneladas de carne congelada, además de 4.167 toneladas de arroz y 908 de miel.

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En materia de preferencias arancelarias, ingresaron a la Unión Europea 46 toneladas de clementinas y 69 de mandarinas con destino a España, junto con 48 toneladas de limones repartidas entre ese país y los Países Bajos.

El informe de Uruguay XXI también destacó el desarrollo de una plataforma digital que permitirá consultar aranceles, cronogramas de desgravación y requisitos de acceso al mercado europeo, mientras las empresas interesadas ya pueden recibir orientación técnica.

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Con estos resultados, junio confirmó que el valor exportado puede sostenerse pese a caídas de volumen, apoyado en precios internacionales más altos y en la diversificación de destinos que gana peso frente a la fuerte dependencia histórica del mercado chino.