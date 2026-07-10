El auge del ecommerce obliga a redefinir los controles aduaneros en todo el mundo

El ecommerce se consolida como uno de los principales canales utilizados para el movimiento transfronterizo de mercaderías ilícitas, obligando a replantear las estrategias tradicionales de control (Foto: Shutterstock)

El crecimiento del ecommerce revolucionó la forma en que circulan las mercaderías a nivel global. Millones de envíos diarios atraviesan las fronteras mediante operadores postales y servicios de courier, impulsando cadenas logísticas cada vez más ágiles y fragmentadas. Sin embargo, esa misma infraestructura también modificó el escenario para las administraciones aduaneras, que hoy enfrentan el desafío de controlar un volumen creciente de pequeños paquetes sin afectar la fluidez del comercio internacional.

Ese cambio estructural quedó reflejado en el Illicit Trade Report 2025, elaborado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El documento concluye que el 44,8% de todos los casos de comercio ilícito detectados durante el último año estuvo vinculado al comercio electrónico.

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Esto consolida al ecommerce como uno de los principales canales utilizados para el movimiento transfronterizo de mercaderías ilícitas y obligando a replantear las estrategias tradicionales de control.

Del contenedor al paquete individual

Durante años, buena parte de los controles aduaneros estuvo orientada a grandes cargas transportadas en contenedores, aeronaves o camiones. Sin embargo, el informe señala que el crecimiento sostenido del comercio electrónico trasladó una parte importante de las operaciones hacia envíos postales y servicios de courier, donde predominan paquetes de menor tamaño, pero en cantidades muy superiores.

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Para la OMA, este fenómeno representa un cambio de paradigma para la logística internacional. La infraestructura desarrollada para responder a la expansión de las compras online también pasó a ser utilizada por organizaciones dedicadas al comercio ilícito, lo que obliga a fortalecer los mecanismos de control sin comprometer la rapidez que exige el comercio legítimo.

La OMA considera que el enfoque basado en tecnología, intercambio de información y análisis predictivo resulta clave para mantener el equilibrio entre dos objetivos que hoy conviven en todas las fronteras: facilitar el comercio internacional y reforzar la seguridad de las cadenas logísticas (Imagen: Shutterstock)

La inteligencia gana protagonismo

Frente a ese escenario, el organismo sostiene que las inspecciones físicas aleatorias resultan cada vez menos suficientes. En su lugar, las administraciones aduaneras avanzan hacia modelos basados en gestión de riesgo, análisis de datos e inteligencia operativa, capaces de identificar las operaciones con mayor probabilidad de incumplimiento antes de que las mercaderías lleguen a la frontera.

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El informe explica que cada decomiso reportado alimenta la plataforma Customs Enforcement Network (CEN), una base internacional que permite detectar patrones, identificar nuevas modalidades de operación y fortalecer los perfiles de riesgo utilizados por las aduanas de distintos países. De esta manera, cada procedimiento aporta información que mejora la capacidad de anticipar amenazas y optimizar la asignación de recursos de control.

La OMA considera que este enfoque basado en tecnología, intercambio de información y análisis predictivo resulta clave para mantener el equilibrio entre dos objetivos que hoy conviven en todas las fronteras: facilitar el comercio internacional y reforzar la seguridad de las cadenas logísticas.

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El desafío se extiende a toda la cadena logística

El estudio muestra que la utilización del ecommerce como canal logístico se repite en múltiples categorías de mercaderías. En los productos vinculados con la propiedad intelectual, como artículos falsificados, el 68,2% de los casos estuvo asociado al comercio electrónico. La participación también alcanzó el 65,1% en productos médicos, el 62,6% en cannabis y el 57,5% en sustancias psicotrópicas, entre otras categorías analizadas.

Según el organismo, estos datos confirman que el comercio electrónico dejó de ser un fenómeno aislado dentro del comercio ilícito para convertirse en un componente estructural de las cadenas de suministro internacionales. En consecuencia, las capacidades de análisis sobre envíos postales y operaciones de courier pasan a ocupar un lugar central dentro de las estrategias aduaneras.

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El informe también señala que la gestión del riesgo en este tipo de operaciones ya no puede depender únicamente del volumen transportado. La creciente fragmentación de los envíos exige incorporar nuevas fuentes de información, mejorar la calidad de los datos disponibles y fortalecer la cooperación entre administraciones para identificar operaciones sospechosas con mayor precisión.

Más cooperación para un comercio más seguro

Como respuesta a este escenario, la Organización Mundial de Aduanas destaca la importancia de profundizar la cooperación internacional entre organismos de control, operadores logísticos y otros actores vinculados al comercio exterior. El intercambio de información, la estandarización de datos y el desarrollo de herramientas tecnológicas compartidas aparecen como elementos esenciales para enfrentar un entorno cada vez más complejo.

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En ese contexto, el organismo sostiene que la evolución del ecommerce no solo transformó la logística de distribución a escala global. También aceleró la modernización de las aduanas, que incorporan cada vez más capacidades de inteligencia, análisis de datos y gestión predictiva para responder a un comercio internacional caracterizado por mayores volúmenes, operaciones más fragmentadas y cadenas de suministro cada vez más dinámicas