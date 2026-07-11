Los desafíos logísticos detrás de cada bobina de acero importada

Agustín Lonardi es gerente de compras e inventarios de una empresa de importación y distribución de aceros (Foto: Movant Connection)

“Una bobina de acero puede pesar hasta quince toneladas y cualquier impacto durante el transporte puede dañarla”. Con ese punto a tener en cuenta, Agustín repasa por qué Argentina sigue dependiendo de la importación de acero para abastecer industrias que van de la construcción a la energía nuclear, qué desafíos logísticos enfrenta el sector al mover ese material y cómo la apertura comercial modificó las reglas de competencia.

¿Argentina necesita abastecerse de acero del exterior?

El acero es un material con infinitas presentaciones posibles. Existen aceros comerciales laminados en frío, sin alear, y también aleaciones con propiedades y aplicaciones muy distintas entre sí. Cambiando el proceso productivo, la química del material o el procesamiento posterior se logran terminaciones, formas y usos muy diferentes: desde aceros decorativos hasta aceros de alta resistencia a la corrosión.

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Para esa amplitud de usos es imposible que la industria local abastezca todo. Por eso siempre es indispensable importar ciertos grados. Lo que sí se fabrica en el país es lo que tiene demanda suficiente para justificar la inversión, porque se trata de una industria pesada que requiere grandes montos en infraestructura. Hay materiales que vienen de fábricas que centralizan su producción y distribuyen al resto del mundo.

¿En qué productos de uso cotidiano encontramos acero importado?

En la vida cotidiana el acero aparece en todos lados. En la construcción está presente en paredes, marcos de aberturas y decoraciones, y también en barandas y ascensores con acero inoxidable. En productos de línea blanca suele encontrarse galvanizado y pintado, uno de los tantos procesos que se le aplican al material.

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La industria automotriz es una gran consumidora: hay aceros comerciales para la carrocería y otros más especiales, con mayor resistencia a la temperatura o a la corrosión, para el caño de escape o el motor. En industrias más específicas, como la energía nuclear o la farmacéutica, los requerimientos no los define la empresa sino entes reguladores internacionales, con normas que funcionan como leyes técnicas de cumplimiento obligatorio.

¿Cuáles son los principales desafíos logísticos al momento de importar acero?

Hoy el mercado está abierto, pero durante mucho tiempo el primer desafío era verificar si el material se podía importar, porque había reglamentos que impedían traer ciertos aceros disponibles en el mercado internacional. Superada esa etapa, aparece todo un proceso logístico propio del material.

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El acero tiene propiedades nobles, pero también se oxida en muchas de sus presentaciones, incluso el inoxidable en determinadas condiciones, así que hay que tomar recaudos durante el transporte marítimo. Además, como se usa en procesos productivos posteriores, tiene que llegar sin daños y en condiciones adecuadas para poder procesarse.

"Para esa amplitud de usos es imposible que la industria local abastezca todo. Por eso siempre es indispensable importar ciertos grados", afirma Agustín (Foto: Shutterstock)

Una bobina de acero puede pesar hasta quince toneladas y cualquier impacto durante el transporte puede dañarla. Ese peso hace que el traslado sea delicado: si un camión sufre un accidente y la carga no está bien asegurada, esas toneladas de material se mueven con toda su inercia.

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A eso se suman los derechos de importación, que varían según el grado de proceso del producto, y los costos de almacenamiento y de capital de trabajo. Hay que traer grandes cantidades, guardarlas y procesarlas, y rotarlas en el tiempo adecuado para que el negocio rinda, tratándose de un commodity con márgenes acotados.

¿Cómo impactó la apertura comercial en la competitividad del sector?

Hay tres factores que pesan sobre la competitividad. El primero es el proceso de apertura que atraviesa el país, que hizo aparecer jugadores del exterior en los distintos negocios del sector. El segundo es el proceso interno de costos operativos, que también afecta fuertemente la competitividad.

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Con la apertura llegaron distribuidores del exterior dispuestos a vender presentaciones terminadas y volúmenes chicos directamente a clientes, sin intermediarios locales. Antes, además, importar requería licencias y un cupo aprobado para acceder a divisas, algo difícil de conseguir para muchas empresas.

Al desaparecer esas restricciones, muchos clientes que antes compraban a distribuidores pasaron a importar directamente, convirtiéndose en competidores de esos mismos distribuidores. Como se trata de commodities con índices de referencia internacionales, el cliente conoce el costo de la materia prima y hoy tolera un margen adicional mucho más ajustado que antes

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