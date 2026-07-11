Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

El gobernador de Catamarca pidió que la reforma política tenga un amplio consenso que incluya a todas las provincias

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reclamó una reforma política con el mayor consenso posible para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se pronunció a favor del diálogo con el Gobierno nacional sin resignar su identidad peronista y dejó un mensaje hacia la interna del PJ.

Jalil es uno de los gobernadores peronistas con mayor fluidez de trato con el presidente Javier Milei. En el programa dejó en claro que ese vínculo no implica adhesión total. “No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar”, dijo, y mencionó a Gustavo Sáenz y a Osvaldo Jaldo como parte del grupo de mandatarios con los que articula posiciones frente al Ejecutivo nacional. El gobernador también citó a Alberto Weretilneck entre los que acompañan “algunos procesos”, siempre con la premisa de defender los intereses de sus provincias. “La gente quiere que uno defienda su provincia, pero también dialogar con el Gobierno nacional”, resumió

PUBLICIDAD

Raúl Jalil reclamó una reforma política con amplio consenso para eliminar las PASO

Esa postura tiene un correlato concreto en el Congreso. Los legisladores nacionales que responden a Jalil votaron a favor del RIGI y del presupuesto 2026, entre otras iniciativas del oficialismo. El gobernador lo enmarcó en una lectura electoral que, según él, ya no distingue entre partidos: “La gente valora la gestión, valora el diálogo, el consenso; a la hora de decidir, corta el voto”. Recordó que en las últimas elecciones provinciales ganó en distritos donde Milei también se impuso, con boleta única, lo que implica que una parte del electorado los eligió a ambos en la misma papeleta. “La gente hoy es mucho más inteligente de lo que nosotros pensábamos”, afirmó durante una entrevista con Lorena Maciel en el programa Futuro Imperfecto de Radio Con Vos.

Sobre los aspectos que rescata del Gobierno nacional, apuntó al equilibrio fiscal y al control de la inflación. “El contrato social es la inflación; la inflación es el impuesto a la pobreza, al que más afecta a la pobreza”, afirmó, y señaló que Catamarca ya venía cumpliendo ese objetivo hace años: la deuda provincial representa hoy el 3% del presupuesto, contra el 30% que heredó su antecesora, Lucía Corpacci. Habló desde su perspectiva de economista y también respaldó la idea de reformar el Banco Central para que custodie el valor de la moneda. “Creo que nos debemos una reforma del Banco Central a donde, como es en Estados Unidos y en otros países, esté cuidando la moneda; creo que nos faltó el cuidado de la moneda, que es el contrato social que tiene la sociedad con el Gobierno nacional”, planteó.

PUBLICIDAD

Jalil fue uno de los gobernadores que estuvo en el acto en Tucumán junto al presidente Javier Milei

De todas formas, Jalil reconoció que la baja de la inflación tiene costos. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, señaló ante la pregunta de Maciel sobre los recortes en educación, salud y obra pública. Y agregó que la mejora en la relación con los gobernadores es perceptible: “En lo que es la gestión y la relación con los gobernadores, creo que estamos mejor que hace seis meses. Creo que sí, también escuchan un poco más”.

La reforma política y las PASO

Jalil ratificó su posición a favor de eliminar las PASO, aunque con una condición que reiteró en más de una oportunidad: que el cambio cuente con el respaldo más amplio posible. “Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos”, sostuvo, y planteó que esa discusión debería incluir a Axel Kicillof, a Diego Santilli y al propio presidente.

PUBLICIDAD

El gobernador argumentó que el sistema de primarias abiertas no fortaleció a los partidos políticos y que las candidaturas deberían volver a resolverse en el interior de cada fuerza, a través de internas o acuerdos entre frentes. Señaló que hoy solo cuatro provincias —Catamarca, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— mantienen ese mecanismo, mientras el resto ya reformó su legislación electoral. “Cuando fue medio una moda las PASO, hoy solamente cuatro provincias lo tienen”, graficó.

Para Jalil, la reforma electoral es también una señal hacia el exterior. “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”, advirtió. Fijó marzo o abril de 2027 como el momento adecuado para que los gobernadores y el Gobierno nacional cierren un acuerdo sobre el nuevo esquema, y pidió que ese consenso “dure varios años, más allá de la coyuntura”. Fue preciso sobre su posición personal: “Yo pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, aunque aclaró que esa es “una opinión personal” y que lo que importa es el acuerdo colectivo.

PUBLICIDAD

“Yo personalmente creo que tenemos que ir a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos y que se resuelva a través de una interna, consenso o a través de los frentes políticos que se tienen que dar. Pero eso es una opinión personal. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que Axel, Santilli, el presidente, todos los gobernadores logremos un consenso en una reforma política”, aseveró.

El peronismo y su momento

Al ser consultado sobre el estado del peronismo, Jalil evitó los diagnósticos tajantes. Reafirmó su pertenencia al justicialismo desde 1983, pero reconoció que los partidos políticos atraviesan una transformación que excede a la Argentina. Citó al senador ítalo-argentino Mario Borghese para ilustrar que las etiquetas partidarias pesan cada vez menos: “La gente vota lo que interpreta de izquierda, lo que interpreta de derecha, más allá de los partidos políticos”.

PUBLICIDAD

En ese marco, descartó de plano afiliarse a La Libertad Avanza. “Yo estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, respondió cuando la conductora le planteó la pregunta en forma directa. Pero tampoco ofreció una lectura sobre si el kirchnerismo cumplió su ciclo. “En política no se puede decir cumplió una etapa o no cumplió una etapa; la política es muy dinámica ante el escenario”, esquivó.

Sobre las intervenciones partidarias en provincias, fue más preciso. Señaló que las que se aplicaron en Salta, Misiones y Jujuy terminaron con derrotas electorales y reclamó apertura interna. “No crean que el partido es de uno; el partido es de todos”, afirmó. También advirtió que la discusión política en Buenos Aires tiene sus propios tiempos: “Buenos Aires tiene que resolver sus problemas de interna y después conversará con los gobernadores”.

PUBLICIDAD