Política

Jalil ratificó su apoyo a la eliminación de las PASO, pero pidió que haya “un amplio consenso”

El gobernador de Catamarca defendió modificar el sistema electoral con respaldo amplio y planteó que las postulaciones vuelvan a definirse puertas adentro de cada fuerza. El mensaje a la interna peronista

Guardar
Google icon
El gobernador de Catamarca pidió que la reforma política tenga un amplio consenso que incluya a todas las provincias

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reclamó una reforma política con el mayor consenso posible para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se pronunció a favor del diálogo con el Gobierno nacional sin resignar su identidad peronista y dejó un mensaje hacia la interna del PJ.

Jalil es uno de los gobernadores peronistas con mayor fluidez de trato con el presidente Javier Milei. En el programa dejó en claro que ese vínculo no implica adhesión total. “No es que uno está de acuerdo en todas las políticas públicas, pero sí en lo que se pueda acordar”, dijo, y mencionó a Gustavo Sáenz y a Osvaldo Jaldo como parte del grupo de mandatarios con los que articula posiciones frente al Ejecutivo nacional. El gobernador también citó a Alberto Weretilneck entre los que acompañan “algunos procesos”, siempre con la premisa de defender los intereses de sus provincias. “La gente quiere que uno defienda su provincia, pero también dialogar con el Gobierno nacional”, resumió

PUBLICIDAD

Raúl Jalil reclamó una reforma política con amplio consenso para eliminar las PASO
Raúl Jalil reclamó una reforma política con amplio consenso para eliminar las PASO

Esa postura tiene un correlato concreto en el Congreso. Los legisladores nacionales que responden a Jalil votaron a favor del RIGI y del presupuesto 2026, entre otras iniciativas del oficialismo. El gobernador lo enmarcó en una lectura electoral que, según él, ya no distingue entre partidos: “La gente valora la gestión, valora el diálogo, el consenso; a la hora de decidir, corta el voto”. Recordó que en las últimas elecciones provinciales ganó en distritos donde Milei también se impuso, con boleta única, lo que implica que una parte del electorado los eligió a ambos en la misma papeleta. “La gente hoy es mucho más inteligente de lo que nosotros pensábamos”, afirmó durante una entrevista con Lorena Maciel en el programa Futuro Imperfecto de Radio Con Vos.

Sobre los aspectos que rescata del Gobierno nacional, apuntó al equilibrio fiscal y al control de la inflación. “El contrato social es la inflación; la inflación es el impuesto a la pobreza, al que más afecta a la pobreza”, afirmó, y señaló que Catamarca ya venía cumpliendo ese objetivo hace años: la deuda provincial representa hoy el 3% del presupuesto, contra el 30% que heredó su antecesora, Lucía Corpacci. Habló desde su perspectiva de economista y también respaldó la idea de reformar el Banco Central para que custodie el valor de la moneda. “Creo que nos debemos una reforma del Banco Central a donde, como es en Estados Unidos y en otros países, esté cuidando la moneda; creo que nos faltó el cuidado de la moneda, que es el contrato social que tiene la sociedad con el Gobierno nacional”, planteó.

PUBLICIDAD

Los gobernadores junto a Javier Milei en 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán
Jalil fue uno de los gobernadores que estuvo en el acto en Tucumán junto al presidente Javier Milei

De todas formas, Jalil reconoció que la baja de la inflación tiene costos. “Cuando usted tiene un desbalance en la economía, por algo lo paga. O lo paga por un recorte o lo paga por la inflación”, señaló ante la pregunta de Maciel sobre los recortes en educación, salud y obra pública. Y agregó que la mejora en la relación con los gobernadores es perceptible: “En lo que es la gestión y la relación con los gobernadores, creo que estamos mejor que hace seis meses. Creo que sí, también escuchan un poco más”.

La reforma política y las PASO

Jalil ratificó su posición a favor de eliminar las PASO, aunque con una condición que reiteró en más de una oportunidad: que el cambio cuente con el respaldo más amplio posible. “Esta reforma política tiene que tener un consenso muy importante de la mayoría de los partidos políticos”, sostuvo, y planteó que esa discusión debería incluir a Axel Kicillof, a Diego Santilli y al propio presidente.

El gobernador argumentó que el sistema de primarias abiertas no fortaleció a los partidos políticos y que las candidaturas deberían volver a resolverse en el interior de cada fuerza, a través de internas o acuerdos entre frentes. Señaló que hoy solo cuatro provincias —Catamarca, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)— mantienen ese mecanismo, mientras el resto ya reformó su legislación electoral. “Cuando fue medio una moda las PASO, hoy solamente cuatro provincias lo tienen”, graficó.

Para Jalil, la reforma electoral es también una señal hacia el exterior. “El mundo nos mira a los argentinos, nos mira a los inversores, y si no hay inversión no se puede generar trabajo”, advirtió. Fijó marzo o abril de 2027 como el momento adecuado para que los gobernadores y el Gobierno nacional cierren un acuerdo sobre el nuevo esquema, y pidió que ese consenso “dure varios años, más allá de la coyuntura”. Fue preciso sobre su posición personal: “Yo pienso que las PASO tienen que anularse y volver a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos”, aunque aclaró que esa es “una opinión personal” y que lo que importa es el acuerdo colectivo.

“Yo personalmente creo que tenemos que ir a un modelo donde la discusión de los candidatos regrese a los partidos políticos y que se resuelva a través de una interna, consenso o a través de los frentes políticos que se tienen que dar. Pero eso es una opinión personal. Creo que esta es una muy buena oportunidad para que Axel, Santilli, el presidente, todos los gobernadores logremos un consenso en una reforma política”, aseveró.

El peronismo y su momento

Al ser consultado sobre el estado del peronismo, Jalil evitó los diagnósticos tajantes. Reafirmó su pertenencia al justicialismo desde 1983, pero reconoció que los partidos políticos atraviesan una transformación que excede a la Argentina. Citó al senador ítalo-argentino Mario Borghese para ilustrar que las etiquetas partidarias pesan cada vez menos: “La gente vota lo que interpreta de izquierda, lo que interpreta de derecha, más allá de los partidos políticos”.

En ese marco, descartó de plano afiliarse a La Libertad Avanza. “Yo estoy afiliado al peronismo desde el año 83, fui fiscal”, respondió cuando la conductora le planteó la pregunta en forma directa. Pero tampoco ofreció una lectura sobre si el kirchnerismo cumplió su ciclo. “En política no se puede decir cumplió una etapa o no cumplió una etapa; la política es muy dinámica ante el escenario”, esquivó.

Sobre las intervenciones partidarias en provincias, fue más preciso. Señaló que las que se aplicaron en Salta, Misiones y Jujuy terminaron con derrotas electorales y reclamó apertura interna. “No crean que el partido es de uno; el partido es de todos”, afirmó. También advirtió que la discusión política en Buenos Aires tiene sus propios tiempos: “Buenos Aires tiene que resolver sus problemas de interna y después conversará con los gobernadores”.

Temas Relacionados

Raúl JalilCatamarcaPASOReforma políticaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

Sin acuerdo en la octava reunión de la Mesa del Salario, los efectivos profundizaron la protesta con un acampe y el Gobierno denunció “intransigencia y violencia”. Las tensiones se remontan a principios de junio

Fracasó la negociación salarial con la Policía de Santa Cruz y el Gobierno denunció hechos de violencia

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

“Movimiento por lo que viene” se llama el armado que responde al mandatario y con el cual irá por un nuevo mandato en 2027. El bloque oficialista en la Legislatura se partió en dos. La Casa Rosada deberá repensar su estrategia con una provincia que siempre fue aliada

Misiones: el gobernador Passalacqua formalizó el quiebre con el caudillo Rovira y ya tiene sello propio para buscar la reelección

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

La Casa Rosada explora habilitar listas colectoras como moneda de negociación, pero enfrenta resistencia opositora y dudas propias. Los plazos y el Presupuesto 2027

El oficialismo no reúne los votos para eliminar las PASO y los aliados se alejan de las colectoras

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reclama 100 millones de pesos chilenos, el equivalente a poco más de 100 mil dólares. Debía quedar en libertad el 8 de junio de 2024, pero Gendarmería de ese país lo mantuvo en prisión hasta el 16 de agosto del mismo año

Jones Huala presentó una millonaria demanda contra el Fisco de Chile por mantenerlo en prisión tras haber agotado una condena

El Gobierno presentó una guía para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en el Estado

La medida está a cargo de la SIGEN. El objetivo es establecer un marco de referencia para identificar, evaluar y mitigar riesgos en el sector público

El Gobierno presentó una guía para evitar el mal uso de la inteligencia artificial en el Estado

DEPORTES

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Chelsea puso en venta a Alejandro Garnacho: el club italiano que mostró interés

El día que Rattín fue expulsado contra Inglaterra en el Mundial 66, estrujó un banderín británico y obligó a la FIFA a cambiar el reglamento

Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

La dura confesión de Ronaldo: “Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso”

TELESHOW

Nico Vázquez contó cómo es su vínculo con Lionel Messi durante el Mundial: “Hablamos casi todos los días”

Nico Vázquez contó cómo es su vínculo con Lionel Messi durante el Mundial: “Hablamos casi todos los días”

Karina La Princesita contó cuál fue su récord de shows en un fin de semana: “Cantaba y escupía sangre”

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc

Experto de la ONU denuncia expulsión masiva de abogados del registro judicial en Nicaragua

Los precios de las entradas para la final y las semifinales del Mundial se desploman