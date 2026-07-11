Nico Vázquez contó cómo es su vínculo con Lionel Messi durante el Mundial: “Hablamos casi todos los días”

El actor tiene una relación de amistad con el futbolista

De regreso a Buenos Aires tras un viaje por Europa, Nico Vázquez ya puso primera para la segunda mitad del año. El actor asumirá la conducción de Popstars, el reality musical que consagró a Bandana y Mambrú y que busca reeditar aquella magia de principios de los 2000. En el arranque de las grabaciones, el protagonista de Rocky habló de su vínculo con Dai Fernández, su compañera en la obra, y contó cómo vive su pasión mundialista junto a su amigo Lionel Messi.

“Hablo con Leo casi todos los días”, le confesó el actor a LAM (América TV). Vázquez explicó que el contacto con Messi va más allá del fútbol y que el rol que busca cumplir en esos intercambios es el de ayudarlo a distraerse. “Lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír y distenderlo antes de un partido”, precisó en diálogo con el programa.

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Los compromisos laborales le impidieron viajar a Estados Unidos para seguir el Mundial 2026 en vivo, como hizo en otras oportunidades, y se lo manifestó al capitán. “Le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar”, dijo Vázquez.

Pero la distancia no frenó su presencia en el certamen. Messi le consiguió entradas para que Benjamín Rojas pudiera asistir a uno de los partidos junto a su familia, y la anécdota derivó en otra ronda de mensajes entre los dos amigos. “Fue con unas entradas que le conseguí a través de Leo, y después en el agradecimiento hablamos, nos reímos. Yo le contaba anécdotas de Benja, que siempre tiene algo gracioso que le pasa porque es un personaje”, relató ante LAM.

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La amistad entre Vázquez y Messi tiene 13 años y, aunque transcurre en su mayor parte lejos de los flashes, en más de una ocasión se hizo pública. A lo largo de ese tiempo, el futbolista fue a ver al actor al teatro durante sus estadías en Buenos Aires; la última vez fue en septiembre de 2025, cuando asistió a una función de Rocky.

Nico Vázquez le agradeció a Lionel Messi por haber asistido a su obra: "Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar"

“A mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido”, aseguró el actor sobre el vínculo con una de las personas más famosas del planeta. “Siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él; entonces estamos juntos siempre. Pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad”, agregó.

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El parate que le permitió a Vázquez recargar energías tuvo escala doble en Europa. La primera parada fue Londres, donde el actor mantuvo reuniones con su productora, Preludio, y recorrió los puntos más conocidos de la ciudad junto a Fernández y un grupo de amigos. La agenda londinense tuvo su propio cierre nocturno: la pareja fue al Piccadilly Theatre para ver Moulin Rouge! The Musical, el espectáculo basado en el film de Baz Luhrmann que lleva más de cinco años en el West End. “Tuve la suerte de ver esta obra en distintas partes del mundo, pero lo que hacen ustedes está a otro nivel”, escribió Vázquez en sus redes tras la función.

Lionel Messi con Dai Fernández y Nico Vázquez cuando fue a ver Rocky

Desde Londres, la pareja viajó a la Costa Brava catalana, donde se instalaron en Sa Tuna, una cala del municipio de Begur, en la provincia de Girona, con 80 metros de playa y antiguas casas de pescadores. También recorrieron Platja Fonda, otra cala de Begur de acceso más difícil y aguas igual de transparentes. El regreso al país coincidió con la fecha del 9 de julio, cuando Vázquez y Fernández retomaron las funciones de Rocky en el teatro Lola Membrives. La pareja, que confirmó su romance a principios de octubre de 2025 tras compartir escenario en esa misma obra, lleva alrededor de ocho meses de relación.

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Leo Messi y Nico Vázquez, una amistad a prueba del tiempo

En el plano laboral, Vázquez asumió la conducción del regreso de Popstars a la pantalla de Telefe, canal al que no volvía desde 2008. El reality contará con un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Carlos García, y tiene previsto su estreno para septiembre, una vez que finalice Gran Hermano Generación Dorada. Las convocatorias para grupos interesados en participar siguen abiertas.