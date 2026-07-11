Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

Rattín disputó dos Mundiales con la selección argentina

Una triste noticia impactó al fútbol argentino en la mañana de este sábado 11 de julio: a los 89 años, murió el ex futbolista de Boca Juniors y la selección argentina Antonio Ubaldo Rattín. Ganó seis títulos con el Xeneize y fue dos veces subcampeón de América con la Albiceleste, además de representar al país en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Rattín fue uno de los futbolistas más representativos de Boca y de la Selección: jugó 382 partidos en el club, convirtió 28 goles, ganó seis títulos nacionales y su expulsión en el Mundial del 66 quedó ligada a un episodio que empujó a la FIFA a incorporar las tarjetas arbitrales.

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Nacido en Tigre, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1937, Rattín fue futbolista profesional, entrenador y político. Se desempeñó como mediocampista defensivo y se distinguió por su presencia en la mitad de la cancha, sostenida en su estatura de 1,90 metros, su ubicación, tenacidad, control del balón, voz de mando y valentía.

Junto a O Rei Pelé, del Santos

Los medios de su época y los fanáticos lo bautizaron como “el alma de Boca”. Esa identificación se apoyó en una carrera íntegra en el club, una rareza incluso para su tiempo. La dimensión de su trayectoria también se mide por su permanencia: vistió la camiseta azul y oro durante 14 años, surgió de sus divisiones inferiores y en 2015 fue homenajeado con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense por su carrera y su lugar en la historia del club.

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Rattín ingresó a las divisiones inferiores de Boca en 1955, procedente de Club Atlético Tigre. Debutó en Primera División en 1956, cuando tenía 19 años. Con el equipo xeneize obtuvo los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina de 1969. El repaso de sus títulos en el club convive con otro dato central de su carrera: fue subcampeón de la Copa Libertadores de América de 1963. Su producción en Boca quedó cerrada en 382 encuentros y 28 goles. Esa cifra lo consolidó como una referencia de una posición en la que el peso del juego no pasaba por la estadística ofensiva sino por el mando y el equilibrio del equipo.

En el plano internacional, fue convocado por la selección argentina durante 10 años y disputó 32 partidos. Participó en dos Copas del Mundo consecutivas, en Chile 1962 e Inglaterra 1966, y también jugó las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967. Con el seleccionado nacional ganó la Copa de las Naciones de 1964, un torneo organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol en el que compitieron Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal. En el Mundial de 1966 fue además capitán del equipo argentino.

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El día que fue expulsado contra Inglaterra en el Mundial 66

Uno de los momentos más recordados de Rattín ocurrió en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra. Argentina enfrentó al seleccionado local y el árbitro alemán expulsó al capitán argentino, que llevaba la camiseta número 10. El equipo argentino protestó porque no comprendía los motivos de la decisión y reclamaba un traductor. El partido estuvo detenido durante unos 10 minutos hasta que Rattín dejó el campo. Antes de salir, apretó con fuerza el banderín del córner con el emblema de Inglaterra y luego se sentó durante varios minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina. Ese incidente derivó en una consecuencia reglamentaria posterior: la FIFA implementó el uso de tarjetas por parte de los árbitros.

Después de su etapa como jugador, Rattín fue entrenador. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976 y a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979. También condujo a Boca en el Metropolitano de 1980. El equipo tuvo una primera rueda difícil, con muchas derrotas, pero mejoró en la segunda, encadenó una racha de 12 partidos invictos y terminó en el séptimo puesto del torneo. Al año siguiente, en el Nacional 1980, Boca hizo una mala campaña y quedó eliminado en la primera ronda. Rattín no volvió a dirigir desde entonces.

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