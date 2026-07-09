9 de julio: cómo la independencia transformó el comercio exterior argentino

La declaración de independencia de 1816 no modificó esa realidad de un día para otro, pero sí marcó el inicio de un proceso que permitió a las Provincias Unidas construir una política comercial propia (Ilustración: Movant Connection)

Cada 9 de julio la independencia argentina suele recordarse principalmente como un hito político e institucional. Sin embargo, detrás de la decisión tomada en el Congreso de Tucumán también existía una dimensión económica que marcaría el futuro del país. Durante décadas, el comercio exterior había estado condicionado por las reglas impuestas por la Corona española, que determinaba con quién podían comerciar las colonias, qué productos circulaban y por qué puertos debían hacerlo.

En un territorio donde los derechos aduaneros representaban una parte importante de la recaudación y el intercambio de cueros, sebo y plata conectaba la región con las rutas del Atlántico, decidir quién controlaba el comercio implicaba también definir el futuro económico del país.

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La declaración de independencia de 1816 no modificó esa realidad de un día para otro, pero sí marcó el inicio de un proceso que permitió a las Provincias Unidas construir una política comercial propia, establecer vínculos con nuevos mercados y decidir el rumbo de su inserción internacional.

Cuando el comercio dependía de la Corona española

Antes de la independencia, el comercio del Virreinato del Río de la Plata funcionaba bajo el monopolio comercial español. Aunque el Reglamento de Libre Comercio de 1778 flexibilizó parcialmente ese sistema y habilitó un mayor intercambio entre puertos del imperio, las decisiones seguían dependiendo de la Corona, que regulaba qué mercaderías podían comercializarse, quiénes estaban autorizados para hacerlo y bajo qué condiciones.

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La creación del Virreinato en 1776 también respondió a razones económicas. España buscaba fortalecer el control sobre una región cada vez más relevante para el intercambio comercial y asegurar el dominio del Río de la Plata, un corredor estratégico que conectaba el interior sudamericano con el océano Atlántico. En ese contexto, Buenos Aires comenzó a consolidarse como el principal puerto del territorio y a ganar protagonismo como punto de salida de productos hacia Europa.

Entre las principales exportaciones se encontraban cueros vacunos, sebo, lana, plata proveniente del Alto Perú y otros productos ganaderos. En sentido inverso llegaban textiles, herramientas, hierro, vinos y diversas manufacturas europeas. El movimiento de estas mercaderías requería una organización portuaria, embarcaciones, depósitos y circuitos de distribución que pueden considerarse los antecedentes de las actuales cadenas logísticas del comercio exterior.

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Las restricciones comerciales también impulsaron el crecimiento del contrabando, una práctica ampliamente extendida en el Río de la Plata. Si bien el proceso independentista respondió a múltiples factores políticos, sociales e ideológicos, las limitaciones económicas formaban parte del escenario que alimentaba el descontento de comerciantes, productores y otros actores vinculados a la actividad económica.

Ese proceso permitió que, durante el siglo XIX, Argentina ampliara progresivamente sus vínculos comerciales y consolidara un modelo exportador basado principalmente en productos agropecuarios (Foto: Shutterstock)

El comienzo de una política comercial propia

La independencia declarada el 9 de julio de 1816 no significó una apertura comercial inmediata. Las Provincias Unidas todavía debían afrontar guerras, conflictos internos, dificultades financieras y la falta de reconocimiento internacional por parte de varias potencias.

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Sin embargo, el nuevo escenario permitió comenzar a definir una política económica independiente, negociar acuerdos con otros países y avanzar hacia un sistema aduanero propio. Con el paso de las décadas, el comercio con Gran Bretaña y otros mercados europeos fue adquiriendo una importancia creciente, mientras el puerto de Buenos Aires consolidaba su papel como principal puerta de entrada y salida del intercambio internacional.

Ese proceso permitió que, durante el siglo XIX, Argentina ampliara progresivamente sus vínculos comerciales y consolidara un modelo exportador basado principalmente en productos agropecuarios. La posibilidad de comerciar con distintos mercados sin depender de las decisiones de la Corona española representó uno de los cambios económicos más significativos iniciados tras la declaración de independencia.

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El Río de la Plata, una puerta al mundo desde hace más de dos siglos

Aunque el comercio internacional cambió profundamente desde 1816, la geografía continúa desempeñando un papel central. El Río de la Plata, que durante la etapa colonial constituía el principal acceso marítimo del Virreinato, sigue siendo hoy la conexión natural entre la producción argentina y los mercados internacionales.

A ese corredor se suma actualmente la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula una parte sustancial de las exportaciones nacionales, especialmente granos, harinas, aceites y otros productos agroindustriales. Los puertos ubicados sobre este sistema fluvial concentran buena parte del movimiento de cargas del país y representan uno de los principales activos logísticos de América del Sur.

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Según el INDEC, Argentina exportó más de 79.700 millones de dólares en 2025. Buena parte de esas cargas salió a través del sistema portuario conectado al Río de la Plata y la Hidrovía Paraná-Paraguay, una red que continúa siendo fundamental para vincular la producción nacional con los mercados internacionales.

Hace más de dos siglos, los barcos que atravesaban el Río de la Plata lo hacían bajo las reglas impuestas por la Corona española. Hoy, ese mismo acceso al Atlántico sigue siendo la principal puerta de salida del comercio exterior argentino. La geografía permanece prácticamente intacta; lo que cambió fue la capacidad del país de decidir, de manera soberana, cómo integrarse al comercio mundial y construir su propia política comercial.

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