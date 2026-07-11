Chelsea puso en venta a Alejandro Garnacho: el club italiano que mostró interés

Roma puso sus ojos en Alejandro Garnacho, sin lugar en Chelsea (REUTERS/Tony O Brien)

Mientras el Mundial ingresó a su etapa final, el futuro de Alejandro Garnacho en Chelsea comienza a definirse tras una temporada marcada por expectativas y desilusiones. El club inglés, según informó Daily Mail, ha iniciado los preparativos para concretar la venta del delantero argentino, quien llegó hace menos de un año a Stamford Bridge tras un traspaso de 40 millones de libras desde Manchester United (aproximadamente 53.6 millones de dólares). La decisión de la directiva londinense surge en medio de un contexto de cambio bajo la conducción del nuevo entrenador, Xabi Alonso, y responde a una combinación de factores deportivos y de integración interna.

Garnacho, de 22 años, no ha participado en las primeras actividades de pretemporada bajo el mando de Alonso, hecho que intensificó las especulaciones sobre su permanencia en la institución. Mientras jugadores como Cole Palmer y Joao Pedro, que no participaron en la última Copa del Mundo, regresaron al complejo de Cobham para iniciar las pruebas físicas y los primeros entrenamientos, la ausencia del argentino resultó notoria. El rotativo británico detalló que el club evitó dar explicaciones públicas sobre los motivos de la ausencia, sin confirmar si se vincula a una lesión o a otra causa.

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Fuentes cercanas a Chelsea reconocieron al mismo medio que la directiva prioriza una transferencia definitiva sobre la opción de una cesión condicionada. Esta postura responde tanto a la necesidad de ajustar la plantilla como al deseo de recuperar parte de la inversión realizada el verano anterior. El nombre de Garnacho ya circula entre los posibles refuerzos de varios equipos europeos, especialmente de Roma, que ha mostrado interés ante la demanda de extremos para la próxima campaña. Hasta esta semana, no se habían abierto negociaciones formales con otros clubes, pero la expectativa en el mercado de pases es alta.

El rendimiento del atacante español nacionalizado argentino en su primer año con la camiseta de Chelsea no cumplió con las expectativas iniciales. Durante el tramo final de la temporada 2025/26, el argentino solo fue titular en uno de los últimos 12 compromisos oficiales, actuación que se produjo en la victoria 1-0 ante Leeds United en la semifinal de la FA Cup en Wembley. Según el diario inglés, el futbolista habría manifestado su decepción por la escasez de oportunidades en el cierre del ciclo, una situación que incidió en su disposición a plantear un cambio de aire.

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La relación con el público de Chelsea no logró consolidarse. El extremo quedó relegado al banco de suplentes en el partido decisivo ante Sunderland, encuentro en el que el equipo londinense perdió 2-1 y quedó fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada. Junto a Garnacho, otros nombres como Jesse Derry, que pasará a préstamo al Sporting CP, y Andrey Santos, transferido a Manchester United por una cifra cercana a los 50 millones de libras, tampoco sumaron minutos en el cierre del campeonato.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo de Chelsea representa una nueva etapa en la planificación deportiva. El técnico español, de 44 años, fue presentado oficialmente como “manager” y no solo como “head coach”, lo que implica una participación activa en las decisiones de altas y bajas dentro del plantel. Su conferencia de prensa de presentación está prevista para el próximo lunes, ocasión en la cual se espera que aborde el futuro de jugadores como Garnacho y otros integrantes cuya continuidad genera dudas. Alonso tendrá margen para definir junto a la dirigencia la composición definitiva del equipo.

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Desde la perspectiva del club, la venta de Garnacho podría contribuir a reorganizar la plantilla y a generar recursos frescos para otras incorporaciones. El traspaso de Andrey Santos al Manchester United incluyó un acuerdo por 48 millones de libras más dos millones en variables y un 10 por ciento de plusvalía ante una futura venta, lo que refleja la estrategia de la directiva en el actual mercado de pases.