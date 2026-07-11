Los precios de las entradas para la final y las semifinales del Mundial se desploman

La final del Mundial 2026 registra una caída de precios en las entradas antes del partido del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 experimenta una caída sin precedentes en el precio de las entradas, una situación que afecta a fanáticos y revendedores en Estados Unidos durante la semana previa al partido decisivo, pautado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta tendencia, de acuerdo con fuentes institucionales y medios internacionales como ESPN y Newsweek, se produce tras la liberación de boletos adicionales y la reducción de demanda, especialmente luego de la eliminación de selecciones anfitrionas.

De acuerdo con ESPN, la FIFA ha puesto a disposición unos 1.200 boletos oficiales para la final, con precios desde 7.380 dólares, cifra considerablemente inferior a los máximos de semanas anteriores en mercados de reventa, donde se ofrecían tickets por encima de los 12.000 dólares. Esta baja se asocia al aumento de inventario disponible y a la corrección de precios tanto en plataformas oficiales como secundarias.

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El contexto incluye la implementación de un modelo de precios dinámicos por parte de la FIFA, la ampliación del torneo a 48 equipos y la organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Todos estos factores influyeron en las expectativas sobre la demanda y el acceso a los partidos más relevantes del certamen.

¿Por qué se desplomaron los precios de las entradas para el Mundial 2026?

Una de las preguntas más recurrentes de los usuarios es por qué se produjo esta caída. Según ESPN y Newsweek, la principal causa es la eliminación de los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— en fases previas, lo que redujo el interés de público local y generó un exceso de boletos en el mercado secundario. La liberación de cerca de 1.200 entradas oficiales adicionales por parte de la FIFA impactó directamente en la oferta y aceleró el descenso de precios.

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A esto se suma el efecto de la política de precios dinámicos, que permitió ajustar los valores en función de la demanda real. Un informe de Newsweek cita a Keith Pagello, fundador de TicketData.com, quien indicó: "La liberación de 1.500 boletos a precio reducido por FIFA generó una caída inmediata en los precios del mercado secundario, ya que muchos se ofrecieron a valores inferiores a los mínimos en sitios de reventa“.

El aumento en la disponibilidad de entradas, junto con la salida de equipos con gran base de seguidores, forzó a los revendedores a ajustar sus precios para evitar pérdidas, provocando un efecto dominó en todo el sistema de venta.

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La FIFA liberó cerca de 1.200 boletos oficiales para la final del Mundial 2026 y amplió la oferta en el mercado de entradas. (REUTERS/Leonhard Foeger)

¿Cuánto cuestan los boletos para la final del Mundial 2026?

La pregunta sobre el precio actual de los boletos para la final es una de las más buscadas. Según el portal oficial de FIFA, los valores de las entradas para el partido del 19 de julio oscilan entre los 2.030 y 32.970 dólares, dependiendo de la categoría y la ubicación en el estadio. Para la fase de venta final, la organización liberó boletos de categoría dos a partir de 7.380 dólares, como reportó ESPN.

En la reventa oficial de FIFA y en plataformas reconocidas como StubHub, los precios de acceso para la final se sitúan actualmente entre 8.000 y 9.700 dólares para ubicaciones estándar, mientras que los sectores preferenciales cerca del campo pueden superar los 15.000 dólares. La diferencia entre el precio original y el de reventa se redujo drásticamente durante la última semana.

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Newsweek indica que el promedio de reventa en los portales monitoreados ronda los 11.000 dólares, aunque existen boletos en la categoría hospitalidad que superan los 30.000 dólares, incluyendo servicios adicionales.

¿Cómo comprar entradas oficiales para la final del Mundial 2026?

El proceso de compra de boletos oficiales sigue activo a pocos días del evento. De acuerdo con la FIFA, los aficionados pueden adquirir entradas para la final a través de su portal oficial de tickets (FIFA.com/tickets), donde el sistema funciona por orden de llegada y se actualiza en tiempo real.

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La FIFA confirmó la existencia de una Fase de Venta de Último Minuto, vigente desde el 1 de abril, en la que se adjudican boletos a medida que quedan disponibles, hasta una hora antes del inicio de cada partido. Según la organización, “los aficionados pueden adquirir sus entradas directamente en el portal oficial, y la plataforma se mantendrá abierta hasta una hora antes del inicio de cada partido”.

Además, sigue disponible la opción de reventa oficial, donde es posible comprar boletos de otros aficionados bajo la supervisión y garantía de la FIFA. Esta medida busca evitar fraudes y garantizar la validez de los tickets adquiridos fuera de las fases regulares.

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La FIFA aplicó precios dinámicos en el Mundial 2026 y ajustó el valor de las entradas según la demanda real. (REUTERS/Hannah Mckay)

¿Qué impacto tiene la caída de precios en los aficionados y el mercado de reventa?

La baja de precios beneficia a los compradores de último momento, quienes ahora pueden acceder a boletos para la final del Mundial a valores considerablemente menores que los registrados en semanas previas. Según ESPN, la capacidad del MetLife Stadium es de 80.663 personas y, a pocos días del partido, permanecen disponibles más de mil asientos en la plataforma oficial, además de opciones en la modalidad hospitalidad.

En contraste, los revendedores que invirtieron en boletos durante las fases iniciales enfrentan pérdidas, ya que los precios actuales se encuentran por debajo de los valores máximos de la reventa. Este fenómeno, poco habitual en finales de la Copa del Mundo, responde tanto a la sobreoferta como a la corrección de precios inmediatos en función de la demanda real.

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Newsweek cita a Stephen Shapiro, profesor de Gestión del Deporte en la Universidad de Carolina del Sur, quien señaló: “La estrategia de precios de FIFA ha sido irregular. Es difícil proyectar la demanda para un evento que cambia de sede cada cuatro años, y con 48 equipos, el cálculo se complica aún más”.

¿Qué ocurre con los precios de las semifinales y otros partidos decisivos?

La tendencia a la baja no se limita al partido final. Según ESPN, los precios de los boletos para cuartos de final y semifinales han caído hasta un 50% en algunos casos. Por ejemplo, para el partido entre Noruega e Inglaterra, los tickets pasaron de costar 3.866 a 2.049 dólares en el mercado de reventa. En el cruce entre España y Bélgica, las entradas llegaron a ofrecerse por 1.381 dólares, cuando días antes superaban los 3.200 dólares.

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El aumento del inventario disponible y la menor demanda por la eliminación de equipos favoritos explican esta caída generalizada. Sectores de hospitalidad y ubicaciones premium, sin embargo, mantienen precios elevados, con cifras superiores a los 30.000 dólares para los servicios más exclusivos.

Los revendedores enfrentan pérdidas por la sobreoferta de boletos, mientras los compradores de último momento acceden a precios más bajos en el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones y advertencias para los compradores?

La FIFA recomienda utilizar únicamente el portal oficial y la plataforma de reventa institucional para adquirir boletos, de modo de evitar fraudes y asegurar la validez de las entradas. La organización advierte que no habrá venta de boletos en el estadio y que toda la oferta legítima se canaliza por sus plataformas digitales.

Para quienes buscan boletos de último momento, se recomienda revisar con frecuencia la disponibilidad en el portal oficial, ya que los inventarios se actualizan en tiempo real y los boletos pueden agotarse rápidamente.

¿Qué puede esperarse en los próximos días para el mercado de entradas del Mundial 2026?

El escenario de volatilidad podría mantenerse hasta el día de la final, con nuevas liberaciones de boletos y ajustes de último momento en los precios, tanto en la venta directa como en la reventa. La FIFA continuará operando su plataforma hasta una hora antes del partido, mientras que los portales secundarios seguirán ajustando valores ante la competencia con la oferta institucional.

La experiencia de la Copa Mundial 2026 marcará un precedente en la gestión de precios dinámicos y venta digital, en un contexto de alta demanda y cambios en la composición del público por la eliminación de selecciones anfitrionas.