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Fortalecen la logística de medicamentos con un sistema digital de trazabilidad

Un nuevo sistema integra almacenamiento, distribución y seguimiento digital de medicamentos e insumos sanitarios, mientras la trazabilidad gana protagonismo en toda la cadena de abastecimiento.

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El fortalecimiento de la trazabilidad no se limita al ámbito provincial. En paralelo, la ANMAT dispuso recientemente que todos los medicamentos comercializados en Argentina incorporen un código QR o Data Matrix (Foto: Shutterstock)
El fortalecimiento de la trazabilidad no se limita al ámbito provincial. En paralelo, la ANMAT dispuso recientemente que todos los medicamentos comercializados en Argentina incorporen un código QR o Data Matrix (Foto: Shutterstock)

La logística de medicamentos atraviesa una etapa de transformación en Argentina. Mientras la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) avanza con nuevas medidas para fortalecer la trazabilidad mediante la incorporación de códigos QR en los envases, la provincia de Santa Fe puso en marcha un operador logístico propio que centraliza el almacenamiento, la distribución y el seguimiento digital de medicamentos e insumos sanitarios destinados a toda la red pública de salud.

El nuevo esquema funciona desde un centro logístico, desde donde parten los envíos hacia 50 farmacias hospitalarias y droguerías, encargadas de abastecer a más de 700 efectores de salud distribuidos en todo el territorio santafesino.

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Una red logística para garantizar el abastecimiento

La puesta en marcha del operador forma parte de una estrategia provincial para fortalecer los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicamentos frente al nuevo escenario del sistema sanitario, marcado por la reducción de los envíos nacionales de medicamentos esenciales.

La magnitud del cambio puede observarse en los datos del programa Remediar. Mientras en 2024 Santa Fe recibió alrededor de 2 millones de tratamientos, durante 2025 la cifra descendió a 970.000 y en el primer cuatrimestre de 2026 llegaron apenas 176.000 tratamientos, antes del cierre definitivo de esa cobertura nacional.

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El nuevo esquema permite seguir el recorrido de cada medicamento desde la prescripción electrónica hasta la entrega en hospitales y centros de salud, incorporando información sobre stock, preparación de pedidos, distribución y consumo (Foto: Shutterstock)
El nuevo esquema permite seguir el recorrido de cada medicamento desde la prescripción electrónica hasta la entrega en hospitales y centros de salud, incorporando información sobre stock, preparación de pedidos, distribución y consumo (Foto: Shutterstock)

La trazabilidad acompaña todo el recorrido

Uno de los principales diferenciales del nuevo sistema es la incorporación de herramientas digitales que permiten monitorear cada etapa de la cadena de suministro. El circuito comienza cuando un hospital o centro de salud realiza un pedido mediante el Sistema Único de Farmacia y Droguería de la Provincia (SUFYD), integrado con la plataforma del operador logístico.

A partir de ese momento, cada movimiento queda registrado mediante el escaneo de códigos, lo que permite actualizar el stock en tiempo real y preparar los pedidos con mayor precisión. Antes de salir del depósito, los módulos sanitarios atraviesan una segunda instancia de verificación y, durante el traslado, los envíos son monitoreados mediante radiofrecuencia. El sistema incorpora además procesos de logística inversa para recuperar medicamentos cuando resulta necesario.

La integración entre el SUFYD y el operador logístico permite seguir el recorrido de cada medicamento desde la prescripción electrónica hasta la entrega en hospitales y centros de salud, incorporando información sobre stock, preparación de pedidos, distribución y consumo.

Infraestructura preparada para una operación compleja

El centro logístico opera bajo normas de Buenas Prácticas de Distribución y fue diseñado para responder a distintos requerimientos de conservación. Dispone de 4.745 metros cuadrados cubiertos, 120 metros cuadrados semicubiertos y mantiene una temperatura controlada de entre 15 °C y 25 °C.

Actualmente alberga 86 especialidades farmacológicas distribuidas en 671 posiciones de almacenamiento, con capacidad de expansión hasta 1.700 posiciones. A ello se suma una cámara de frío con 68 posiciones, destinada a medicamentos biológicos, insulina y otros tratamientos que requieren una cadena de frío permanente. Además, el operador gestiona insumos médicos de gran volumen, como camisolines, guantes y equipamiento quirúrgico, ampliando la capacidad logística del sistema sanitario provincial.

Una tendencia que se extiende a toda la cadena sanitaria

El fortalecimiento de la trazabilidad no se limita al ámbito provincial. En paralelo, la ANMAT dispuso recientemente que todos los medicamentos comercializados en Argentina incorporen un código QR o Data Matrix que permita acceder al prospecto oficial y actualizado desde un dispositivo móvil.

La normativa establece además que esos códigos deberán cumplir con estándares internacionales de interoperabilidad y trazabilidad, como los desarrollados por GS1, lo que facilita la identificación única de cada producto y su integración con los sistemas utilizados por laboratorios, distribuidores, operadores logísticos, droguerías, farmacias, hospitales y autoridades sanitarias.

De esta manera, el código deja de ser únicamente un acceso digital al prospecto para convertirse en una herramienta que fortalece la identificación, el seguimiento de los medicamentos y la calidad de la información que circula a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. En ese contexto, la experiencia desarrollada por Santa Fe refleja una tendencia más amplia hacia la digitalización de la logística sanitaria, donde la trazabilidad adquiere un papel cada vez más estratégico para garantizar un abastecimiento seguro, eficiente y con mayor visibilidad sobre cada etapa del recorrido de los medicamentos.

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