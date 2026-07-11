El día que Rattín fue expulsado contra Inglaterra en el Mundial 66, estrujó un banderín británico y obligó a la FIFA a cambiar el reglamento

Antonio Rattín expulsado contra Inglaterra

El 23 de julio de 1966 se registró uno de los partidos más recordados en la historia de la selección argentina en Mundiales: fue la derrota 1-0 ante Inglaterra por los cuartos de final del certamen que organizaron los británicos. Al margen del gol de Geoff Hurst al minuto 78, el encuentro se vio condicionado por un hecho poco usual en el fútbol de ese entonces: la expulsión al minuto 35 de Antonio Ubaldo Rattín, capitán de la Albiceleste, recién fallecido.

El dato es que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas, por lo que los árbitros de ese entonces anotaban las amonestaciones y expulsiones en una libreta. El propio Rattín, en una entrevista con El Gráfico hace unos años, había relatado en primera persona aquel episodio: “El Toto Lorenzo (DT de Argentina) me había dicho que si el juez cobraba mal, pidiera un intérprete, porque yo era el capitán y existía una parte del reglamento que me amparaba. Pedí el intérprete porque el hijo de puta de (Rudolf) Kreitlein (Alemania) cobraba todo para ellos. No hice ningún foul violento, no insulté a nadie, sólo pedí el intérprete para que nos dejara de embromar, por eso le mostraba la cinta de capitán. El tipo no me daba bola, se iba, hasta que me echó”.

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“Me miró con mala intención. Por eso me di cuenta de que me había insultado”, explicó más tarde Kreitlein en relación con la expulsión del jugador argentino.

Después de que le enseñaran el camino hacia las duchas, el número 10 argentino se sentó en la alfombra de la Reina Isabel II y, camino al vestuario, recibió una lluvia de chocolates por parte del público inglés, que se sintió ofendido pese a que el jugador de Boca no sabía a quién pertenecía el tapete. Al ver la reacción de los locales, Rattín estrujó un banderín de córner británico y les hizo ademanes a los hinchas, motivo por el cual la lluvia de chocolates pasó a ser de latas de cerveza.

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El ex mediocampista aseguró en la mencionada entrevista que desde el sorteo de árbitros en el Mundial 66 olieron que algo no andaba bien: reveló que habían pactado llevarlo a cabo a un horario y cuando llegaron los delegados de Argentina y Uruguay, ya estaban designados los jueces. Casualidad o no, Inglaterra-Argentina fue dirigido por el alemán Kreitlein y Alemania-Uruguay, por la misma instancia, por el inglés James Finney.

“Ese Mundial estaba preparado para que lo ganaran los ingleses, fijate que después no volvieron nunca más a jugar una final de Mundial o Eurocopa. Nada de nada. Y en la final contra Alemania le dieron un gol fantasma. Aquella selección argentina fue la mejor que integré, mejor que la que ganó la Copa de las Naciones. Si el Mundial se hubiese jugado acá, éramos los campeones. Una pena que terminamos segundos en el grupo por diferencia de gol, porque si terminábamos primeros, jugábamos contra Uruguay en cuartos y a Alemania le tocaba Inglaterra”, apuntó en aquella nota Rattín.

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(Gettyimages)

Contó Rattín además que al día siguiente, todavía en Londres, no le quisieron cobrar el taxi ni tampoco una compra en una tienda cuando lo reconocieron. Inclusive llegó a firmar autógrafos y a los años de ese partido, un canal de TV lo invitó a Inglaterra para participar de una parodia en un programa cómico. El Rata también tuvo otro lazo con Inglaterra: en 1978 lo designaron como representante del Sheffield United en América. Incluso comentó que fue quien recomendó a Alejandro Sabella para que lo contrataran. “Fui un pelotudo por no aprender inglés, si no me hubiera quedado varios años trabajando ahí, pero el idioma era un escollo insalvable”, lamentó.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TARJETAS EN EL FÚTBOL

Kenneth George Aston, quien en ese momento era responsable de la gestión arbitral de la FIFA, comprendió que debía buscar una solución definitiva para la creciente violencia en los campos de fútbol. Utilizando su capacidad de mediación, Aston logró calmar al capitán argentino y evitar que el partido fuera suspendido. Pero más allá de esta intervención puntual, Aston se dio cuenta de que el fútbol necesitaba una forma más eficaz de disuadir las agresiones y sancionar a los jugadores que desbordaban los límites. La inspiración de Aston surgió, curiosamente, durante su experiencia como conductor. Al ver cómo los semáforos eran capaces de comunicar, de forma simple pero contundente, la necesidad de detenerse o proceder, Aston comprendió que algo similar podría funcionar en el fútbol.

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Así, en 1967, comenzó a implementarse el uso de las tarjetas amarilla y roja, que se convirtieron rápidamente en símbolos universales de control disciplinario. La tarjeta amarilla advertía al jugador sobre una infracción menor o peligrosa, mientras que la roja se usaba para sancionar faltas graves, expulsando al jugador del partido. La adopción de este sistema no solo permitió que el fútbol se jugara de una manera más segura, sino que también otorgó a los árbitros una herramienta clara para ejercer su autoridad en el campo.