Crimen y Justicia

Su mujer lo echó de la casa tras descubrir una infidelidad y él la golpeó, la asfixió e intentó secuestrar a su hija: está prófugo

El salvaje caso de violencia de género ocurrió el jueves en La Plata. El agresor todavía es buscado por la Policía

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golpeo a su pareja en la plata portada
La esquina donde ocurrió la agresión

La localidad bonaerense de Gorina, partido de La Plata, fue escenario de un violento caso de violencia de género, en el que un hombre golpeó y asfixió a su mujer e intentó secuestrar a su hija. El hombre escapó y todavía es buscado por la Policía de la Provincia.

Según medios platenses, todo ocurrió alrededor de las 21 horas del jueves en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 135 bis y 482. De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba en su domicilio junto a su hija de tres años y su ex pareja, padre de la menor.

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El episodio se desencadenó cuando aprovechó un descuido del hombre, revisó su teléfono celular y descubrió mensajes que evidenciaban una supuesta infidelidad con otra mujer.

Apenas le recriminó por el engaño, la mujer echó de la casa a su pareja sin imaginar que reaccionaría con violencia y que el hallazgo en el teléfono derivaría en una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

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“La denunciante no pudo tolerar la situación y lo echó de su casa, pero él enfureció, forcejeó con la víctima y la tiró a la cama de la habitación, dándole trompadas y hasta intentó ahorcarla con sus manos”, dijo una fuente policial citada por el diario El Día.

Según la denuncia, el violento forcejeó con ella, la arrojó sobre la cama de la habitación y le propinó varios golpes de puño, además de intentar ahorcarla con sus propias manos.

Durante el forcejeo, la mujer logró escapar hacia la calle para pedir ayuda, pero el acusado la alcanzó, volvió a golpearla y la arrastró de vuelta a la vivienda.

En ese momento, la niña de tres años quedó en medio del conflicto y por temor a que la menor resultara herida, la madre la soltó y buscó nuevamente resguardarse en la casa de su madre, ubicada a pocas cuadras. Allí, al ver a su cuñado, le pidió que le avisara a la Policía. “Hasta hubo un forcejeo con la nena en el medio de ambos”, precisó la fuente.

Preocupada por la menor, la denunciante le pidió a su hijo de 18 años que fuera hasta la vivienda y retirara a su hermana. Sin embargo, cuando llegó, la niña y el agresor no estaban. El joven caminó algunas cuadras y encontró al agresor con la nena y le exigió que se la entregara.

En un principio, el sospechoso no quiso deponer su actitud y quería llevarse a la menor. Pese a eso, al sonar una alarma vecinal, desistió de su plan, soltó a la menor y se dio a la fuga.

“El hijo de 18 años de esta mujer llegó a la casa y ella le solicitó que buscara a la beba. La encontró con el denunciado, quien caminaba por el barrio. Y si bien se negaba a darle a la criatura, oyó la alarma vecinal y se la dio, pero huyó con la moto del chico”, indicó la fuente al medio platense.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presenta golpes en brazos, cuello y otras partes del cuerpo. Según se informó, solicitó una prohibición de acercamiento contra el acusado. Todavía es buscado por la Policía. “Ella tiene dolencias en brazos, cuello y otras partes del cuerpo”, señalaron las fuentes.

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