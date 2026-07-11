La dura confesión de Ronaldo: “Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso”

Ronaldo describió su depresión tras el retiro profesional del fútbol

La trayectoria de Ronaldo Nazario estuvo evocada por el éxito deportivo y las dificultades personales. A pesar de las lesiones persistentes, el ex delantero brasileño logró consolidarse como uno de los referentes indiscutidos en la historia del fútbol mundial, cosechando títulos y admiración a lo largo de su carrera.

En una reciente conversación durante el primer episodio del podcast Futebol Legends Talks, Ronaldo abordó sin reservas los desafíos que enfrentó tras su retiro. El ex jugador recordó el momento en que decidió colgar los botines a los 34 años, en 2011. Desde entonces, permaneció estrechamente vinculado al fútbol, aunque en roles diferentes.

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La transición fuera de las canchas resultó un proceso doloroso para el máximo goleador brasileño en Copas del Mundo. “Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso. Fue muy difícil dejar el fútbol. La idea de no volver a jugar por un tiempo era devastadora”, relató Ronaldo, aludiendo al impacto emocional que supuso abandonar la alta competencia.

La reflexión sobre la salud mental ocupó un lugar destacado en el diálogo. Ronaldo confesó que el retiro implicó una etapa compleja y desestabilizadora, marcada por la depresión y los cambios físicos. El ex delantero expresó que, en ese periodo, le costó asimilar la ausencia de la rutina competitiva y la presión del alto rendimiento. “Cuando decides dejar de jugar, sientes como si hubiera muerto alguien cercano”, admitió el ex futbolista.

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el Fenómeno contó que la salida de las canchas lo enfrentó a una pérdida muy fuerte

Con el paso del tiempo, Ronaldo reconoció que fue necesario reinventarse y encontrar nuevos propósitos fuera de los terrenos de juego.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurre tras la retirada de una figura como Ronaldo, el propio ex jugador explicó que se enfrentó tanto a una pérdida de identidad como a la necesidad de redefinir su rol y objetivos, situación que lo llevó a buscar ayuda terapéutica años después. “Hoy en día hago terapia. Llevo dos años y medio y entiendo mucho mejor incluso lo que había sentido antes”, contó Ronaldo en una entrevista previa con el diario Marca.

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Durante el intercambio en Futebol Legends Talks, Ronaldo compartió mesa con otras glorias como Romario, Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Marco Materazzi y Roberto Baggio. Allí, reflexionó sobre la importancia de los referentes y el legado que dejan a los más jóvenes. “Ojalá salga muy bien, siempre le he dado mucha importancia a eso: a cómo inspirarme en mis ídolos y en los referentes que tuve realmente moldeó quién soy. Eso marcó la diferencia para mí”, afirmó el Fenómeno.

El brasileño se mostró convencido de que su trayectoria motivó a nuevas generaciones, citando los numerosos testimonios de jóvenes jugadores que lo señalan como modelo. En su opinión, Ronaldo aconsejó que “ese joven necesita entender que el sacrificio, todo lo que hemos hablado aquí, hay que renunciar a muchas cosas para lograrlo. Pero si hacen todos esos sacrificios, lo conseguirán. Y no solo en el fútbol, ​​sino en todo en la vida”.

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En el medio de sus declaraciones, Ronaldo es una de las presencias más comunes en la actual Copa del Mundo como espectador (REUTERS/Marco Bello)

La vida deportiva de Ronaldo estuvo plagada de logros notables. Disputó cuatro mundiales, se coronó campeón en dos oportunidades y vistió camisetas emblemáticas como las de Real Madrid, Barcelona, Inter y Milan. Su capacidad goleadora y su velocidad lo convirtieron en una de las figuras más temidas en el área rival y en un referente indiscutido para los aficionados.

El ex futbolista también valoró la exigencia del fútbol brasileño durante su juventud, que le permitió desarrollar fortaleza tanto física como mental. Su irrupción temprana en la élite le brindó aprendizajes y herramientas para afrontar las adversidades, aunque reconoció que la presión a la que estuvo sometido no siempre fue bien gestionada en términos de salud mental.

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Después de dejar atrás el fútbol profesional, Ronaldo se volcó a su faceta empresarial y se desempeñó como embajador y comentarista televisivo. Además, dedicó esfuerzos a proyectos solidarios a través de su fundación.

Las declaraciones de Ronaldo se produjeron en el marco de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, tras caer ante Noruega. Esta derrota marcó una distancia considerable con las épocas doradas del fútbol brasileño, en las que el propio Ronaldo fue protagonista.

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