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El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

El embajador iraní ante la ONU lanzó una nueva amenaza luego de que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, prometiera vengar la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei

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Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El régimen de Irán advirtió este sábado que dejaría de estar obligado por el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente si Washington “continuaba violando el acuerdo”, según informó la televisión estatal.

En referencia al acuerdo alcanzado con la mediación de Pakistán, el embajador de Irán ante la ONU declaró que “si Estados Unidos continúa violando sus obligaciones en virtud del Entendimiento de Islamabad, Irán dejará de considerarse obligado por sus compromisos en virtud de dicho entendimiento”, según un comunicado difundido por la emisora ​​estatal IRIB.

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Se trata de una nueva advertencia luego de que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, lanzara una contundente amenaza a los responsables de la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei, quien fue abatido el pasado 28 de febrero en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel en Teherán.

“Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe inevitablemente llevarse a cabo”, señaló en una carta firmada, que fue publicada este sábado por la televisión estatal persa. Y agregó: “Este asunto no depende ni de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios. Estemos presentes o no, ocurrirá”.

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El líder supremo iraní dijo en su mensaje a la nación que la muerte de su padre tendrá represalia y responsabilizó a los “asesinos criminales sin honor” de Ali Khamenei y de “todos los mártires de estas dos guerras”. También afirmó que los culpables “están en la lista” y que esa respuesta se cumplirá “estemos ahí o no”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi (Europa Press)
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi (Europa Press)

Los responsables de la muerte de Ali Khamenei “se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama”, concluyó.

Ali Khamenei murió el 28 de febrero en el primer día de la última campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán. Su entierro se celebró el viernes. En el mismo mensaje, Mojtaba agradeció la asistencia a los actos de duelo en Irán e Irak: mencionó “decenas de millones” de fieles chiíes en ciudades como Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad.

Según su valoración, esa asistencia tuvo un carácter “histórico”. Añadió que esa cifra de participantes en recuerdo del ex líder supremo iraní “rompe a los enemigos”.

La amenaza de la República Islámica se da horas después de reportes sobre un presunto plan de Irán para asesinar a Trump. La información señalaba que Israel compartió con Estados Unidos datos de inteligencia sobre una trama en desarrollo.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Channel 12 que no se trataba de un complot concreto. Según esa versión, eran conversaciones generales entre dirigentes iraníes sobre la posibilidad de matar al presidente.

Uno de esos funcionarios sostuvo que Israel ya había entregado material similar en el último año sobre planes de Irán y de grupos armados aliados. La diferencia entre ambas versiones dejó abierta la duda sobre si existía una amenaza operativa específica o una alerta más amplia.

Trump aludió esta semana a esos riesgos con una frase directa: “Estoy en todas las listas. Vi esta mañana que estoy en cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo, he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

El viernes por la noche, Trump endureció el tono y amenazó con una respuesta militar contra Irán si se producía un atentado en su contra. “Mil misiles están listos para ser cargados y apuntando a la República Islámica de Irán”, escribió en Truth Social.

La tensión se amplió con el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio. La Casa Blanca afirmó el jueves que seguía comprometida con ese marco y que las conversaciones técnicas continuaban.

A la vez, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de incumplir ese pacto. “Irán hasta ahora ha cumplido con su palabra”, sostuvo.

Araghchi vinculó esa crítica a nuevas sanciones de Washington contra Ali Ansari, a quien Estados Unidos considera un patrocinador clave del nuevo líder supremo iraní. El párrafo nueve del preacuerdo establece que, mientras no haya un acuerdo definitivo, ambas partes deben mantener el statu quo y que la Casa Blanca no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales en la región.

El nuevo líder iraní dejó planteado que la respuesta por la muerte de su padre va más allá del duelo. Su mensaje apuntó a un castigo que, según dijo, alcanzará a los responsables antes de una muerte tranquila.

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