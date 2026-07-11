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Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc

La embarcación se habría enfrentado, a primeras horas de la tarde, a un oleaje y vientos inusuales cuando se encontraba a unos 400 metros de May Rut Ngoai

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15 muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam

Quince personas murieron este sábado en el sur de Vietnam al volcar un barco que llevaba a turistas indios frente a la isla de Phu Quoc, indicó un medio estatal.

“Un fueraborda con 32 turistas indios y cuatro tripulantes volcó cerca de Hon May Rut Ngoai, en Phu Quoc, causando 15 muertos. Fueron rescatadas 21 personas“, indicó el medio VnExpress.

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Según el medio estatal, la embarcación se habría enfrentado, a primeras horas de la tarde, a un oleaje y vientos inusuales cuando se encontraba a unos 400 metros de May Rut Ngoai, una pequeña isla al sur de Phu Quoc, muy apreciada por los buceadores por sus arrecifes de coral.

Otras embarcaciones turísticas que se encontraban en las proximidades acudieron rápidamente al lugar, junto con la guardia costera, pero numerosos pasajeros quedaron atrapados en el interior de la lancha rápida.

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El accidente se produjo frente a la isla de Phu Quoc

El periódico Tuoi Tre citó a la policía local, que informó de que 21 personas habían sido trasladadas a un hospital para recibir tratamiento de urgencia, dos de ellas en estado crítico.

Según Tuoi Tre, las 15 personas fallecidas, 13 hombres y 2 mujeres, eran todas extranjeras.

“Estoy profundamente entristecido tras conocer la trágica noticia del accidente de una embarcación en el que se vieron implicados ciudadanos indios”, reaccionó en X el primer ministro de India, Narendra Modi.

“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias”, añadió.

15 muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam portada
Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico

La embajada de India en Vietnam informó seguir de cerca la situación y puso en marcha varios centros de asistencia para apoyar a las familias afectadas.

“Los detalles exactos del incidente aún están siendo investigados”, señaló en un comunicado.

Según un responsable local del Partido Comunista citado por VnExpress, Nguyen Tien Hai, la embarcación y su operador contaban con todas las autorizaciones necesarias para el transporte de pasajeros.

La embarcación fue gopleada por un fuerte oleaje y vientos

La isla de Phu Quoc, la mayor de Vietnam, ha experimentado un importante auge turístico en los últimos años, con más de 1,8 millones de visitantes extranjeros en 2025.

India confirma asistencia consular

El Gobierno indio confirmó este sábado un despliegue de asistencia consular urgente para los supervivientes y las familias de las víctimas de un accidente marítimo en el sur de Vietnam, en el que fallecieron al menos 15 turistas de nacionalidad india.

“Nuestra Embajada y Consulado están brindando toda la asistencia posible. Nuestros funcionarios también están en estrecho contacto con las autoridades vietnamitas”, declaró en X el primer ministro indio, Narendra Modi, tras conocerse el suceso.

Las autoridades del país han confirmado su asistencia para coordinar la atención médica de los 21 sobrevivientes rescatados y agilizar los trámites de repatriación, además del contacto con las familias de las víctimas.

El bote transportaba a turistas indios

La respuesta institucional incluyó también al vicepresidente de la India, Jagdeep Dhankhar, quien se mostró “profundamente angustiado” por la pérdida de “vidas preciosas”, así como al líder de la oposición, Rahul Gandhi, quien envió sus pensamientos a las familias que sufren una “espera agónica” por los detalles del siniestro.

15 muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam
15 muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam

El Gobierno ha confirmado que al menos 32 personas se encontraban en la embarcación en el momento del accidente, todas ellas de nacionalidad india.

El accidente se produjo alrededor de las 13:00 hora local (6:00 GMT), cuando una lancha rápida que transportaba a 32 turistas indios y cuatro tripulantes sufrió una avería mecánica.

15 muertos al volcar una lancha con turistas indios en Vietnam 4

El fuerte oleaje y los fuertes vientos inusuales en la zona provocaron el vuelco de la embarcación mientras regresaba al puerto de An Thoi, una de las áreas más populares de la isla de Phu Quoc. Las autoridades locales continúan investigando las causas exactas del naufragio.

Aunque embarcaciones civiles y la Guardia Fronteriza vietnamita lograron rescatar con vida a 21 personas, otras 15 fallecieron al quedar atrapadas en el interior de la nave, cuyas licencias y permisos se encontraban en regla según las investigaciones preliminares.

(Con información de AFP y EFE)

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