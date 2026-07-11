Karina La Princesita contó cuál fue su récord de shows en un fin de semana: “Cantaba y escupía sangre”

La cantante sorprendió a Mario Pergolini al confesar su ritmo de trabajo (Otro día perdido. El Trece)

Karina La Princesita visitó a Mario Pergolini y sorprendió con sus revelaciones sobre la industria musical. Durante la charla, conversaron sobre la cantidad de shows que dan los artistas por fin de semana, uno de los temas que siempre estuvo en debate en la movida tropical. La cantante admitió que había bajado el ritmo laboral y recordó su récord de actuaciones, lo que generó una conversación diferente.

Luego de presentarla ante la audiencia, el conductor repasó la cargada agenda de su invitada, que presenta conciertos en diferentes ciudades del país. “Y eso que bajamos el ritmo de trabajo”, aclaró sin ironías Karina La Princesita, comparando con otros años donde el esquema laboral de otros años, donde las caravanas eran mucho más extensas.

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“Ahora si te fijás, hay uno o dos por noche como mucho”, prosiguió la intérprete de “Corazón mentiroso” para sostener su argumento. El contraste con el pasado no tardó en aparecer. “¿Cuánto fue lo que más hiciste?”, le preguntó Pergolini, sin imaginar la respuesta. “34 shows entre viernes, sábado y domingo”, soltó Karina, y el estudio reaccionó con incredulidad. “¿Cómo? Pero no dan las horas del día”, intervino Evelyn Botto. “Empezábamos a las 3 de la tarde, con 50 grados de calor, y terminábamos a las 9 de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero. Era en época de carnaval“, contextualizó.

Karina La Princesita durante la entrevista con Mario Pergolini

Pergolini, que escuchaba con incredulidad, le preguntó si en algún momento había pedido que pararan. La respuesta fue directa: “Antes yo no decidía”. No había margen para negarse. El ritmo lo imponían otros, y ella simplemente cumplía con su trabajo de salir al escenario.

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En ese panorama, cuando no podía decir que no, el cuerpo fue el que puso el límite. “Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre”, señaló, sobre las lesiones causadas producto del esfuerzo sostenido. Su actual representante, que en aquel entonces era su manager, fue testigo directo de ese deterioro: la acompañaba a cada show y la veía terminar en ese estado.

Karina La Princesita durante una gira en sus comienzos

“Cuando a veces vos no tenés la valentía de decir ‘no, hasta acá’, el cuerpo habla”, sintetizó Karina. A eso se sumó otro dato: en esa época no ganaba acorde al esfuerzo realizado. La cantidad de presentaciones no se traducía en ingresos proporcionales. Pergolini comprendió el análisis y aportó su observación de conocedor de la industria desde otro lugar, cuando muchas veces desde afuera se ve solo el disfrute y el entretenimiento: “Pero uno a veces no ve el sufrimiento del artista”, señaló el conductor, y reconoció que detrás de esa imagen hay un sacrificio que el público raramente percibe.

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Pergolini contó que era la primera vez que entrevistaba a Karina y que, desde afuera, siempre le había parecido “una mujer que pone los puntos”. Karina no lo negó: “Tengo carácter, sí. Parece que ya lo tenía, pero como que lo desarrollé mucho más en este trabajo”, explicó. Un trabajo al que ingresó a sus 18 años, en un ambiente dominado por los hombres. “Los jefes, los músicos, todos son hombres y es muy difícil que haya mujeres”, lamentó. Costaba un poco que me escucharan, igual tengo mucho carácter”, concluyó.