Teleshow

Karina La Princesita contó cuál fue su récord de shows en un fin de semana: “Cantaba y escupía sangre”

La artista visitó el programa de Mario Pergolini y recordó el exigente ritmo de sus inicios en la movida tropical. Cómo logró forjar su carácter en un ambiente dominado por los hombres

Guardar
Google icon
La cantante sorprendió a Mario Pergolini al confesar su ritmo de trabajo (Otro día perdido. El Trece)

Karina La Princesita visitó a Mario Pergolini y sorprendió con sus revelaciones sobre la industria musical. Durante la charla, conversaron sobre la cantidad de shows que dan los artistas por fin de semana, uno de los temas que siempre estuvo en debate en la movida tropical. La cantante admitió que había bajado el ritmo laboral y recordó su récord de actuaciones, lo que generó una conversación diferente.

Luego de presentarla ante la audiencia, el conductor repasó la cargada agenda de su invitada, que presenta conciertos en diferentes ciudades del país. “Y eso que bajamos el ritmo de trabajo”, aclaró sin ironías Karina La Princesita, comparando con otros años donde el esquema laboral de otros años, donde las caravanas eran mucho más extensas.

PUBLICIDAD

“Ahora si te fijás, hay uno o dos por noche como mucho”, prosiguió la intérprete de “Corazón mentiroso” para sostener su argumento. El contraste con el pasado no tardó en aparecer. “¿Cuánto fue lo que más hiciste?”, le preguntó Pergolini, sin imaginar la respuesta. “34 shows entre viernes, sábado y domingo”, soltó Karina, y el estudio reaccionó con incredulidad. “¿Cómo? Pero no dan las horas del día”, intervino Evelyn Botto. “Empezábamos a las 3 de la tarde, con 50 grados de calor, y terminábamos a las 9 de la mañana, sin parar al otro día en Santiago del Estero. Era en época de carnaval“, contextualizó.

Karina La Princesita contó cuantos shows hizo en un fin de semana captura
Karina La Princesita durante la entrevista con Mario Pergolini

Pergolini, que escuchaba con incredulidad, le preguntó si en algún momento había pedido que pararan. La respuesta fue directa: “Antes yo no decidía”. No había margen para negarse. El ritmo lo imponían otros, y ella simplemente cumplía con su trabajo de salir al escenario.

PUBLICIDAD

En ese panorama, cuando no podía decir que no, el cuerpo fue el que puso el límite. “Frené porque ya a lo último me salieron quistes en las cuerdas vocales, cantaba y escupía sangre”, señaló, sobre las lesiones causadas producto del esfuerzo sostenido. Su actual representante, que en aquel entonces era su manager, fue testigo directo de ese deterioro: la acompañaba a cada show y la veía terminar en ese estado.

Karina La Princesita durante una gira en sus comienzos
Karina La Princesita durante una gira en sus comienzos

“Cuando a veces vos no tenés la valentía de decir ‘no, hasta acá’, el cuerpo habla”, sintetizó Karina. A eso se sumó otro dato: en esa época no ganaba acorde al esfuerzo realizado. La cantidad de presentaciones no se traducía en ingresos proporcionales. Pergolini comprendió el análisis y aportó su observación de conocedor de la industria desde otro lugar, cuando muchas veces desde afuera se ve solo el disfrute y el entretenimiento: “Pero uno a veces no ve el sufrimiento del artista”, señaló el conductor, y reconoció que detrás de esa imagen hay un sacrificio que el público raramente percibe.

Pergolini contó que era la primera vez que entrevistaba a Karina y que, desde afuera, siempre le había parecido “una mujer que pone los puntos”. Karina no lo negó: “Tengo carácter, sí. Parece que ya lo tenía, pero como que lo desarrollé mucho más en este trabajo”, explicó. Un trabajo al que ingresó a sus 18 años, en un ambiente dominado por los hombres. “Los jefes, los músicos, todos son hombres y es muy difícil que haya mujeres”, lamentó. Costaba un poco que me escucharan, igual tengo mucho carácter”, concluyó.

Temas Relacionados

Mario PergoliniKarina La PrincesitaOtro día perdido

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Cada 11 de julio, fecha de su fallecimiento, en Argentina se celebra el Día del Baterista en homenaje a quien le dio su pulso a bandas míticas como Los Gatos, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros y Riff. Su historia y su legado

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

El bailarín, coreógrafo y diseñador de 38 años, en una charla íntima con Teleshow, reflexionó sobre depresión, terapia y redes de contención tras la muerte de su mamá y su hermana

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

Tras su paso por La noche de los ex, la actriz habló sobre el interés de un jugador por conquistarla y habló del acercamiento

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

La cantante decidió dejar de lado el estilo que la caracterizaba hace tiempo y apostó por un rotundo cambio

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

El conductor presentó a Darío y Cintia en Infobae Mundial, recordó las tribunas repletas y los momentos clásicos del envío, y aseguró que la canción de apertura quedó ligada a su historia personal

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

DEPORTES

Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

Murió Antonio Ubaldo Rattín, gloria de Boca Juniors y la selección argentina

La dura confesión de Ronaldo: “Sufrí una depresión severa, subí mucho de peso”

España alcanzó una marca de Argentina tras su clasificación a semifinales: el récord histórico que batirá si gana el Mundial

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Marco Rubio exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas del 11J

Centroamérica acelera el parque automotor: Costa Rica lidera, Guatemala desborda su capital y Panamá dispara su flota mientras la región envejece

Siete de cada diez salvadoreños buscaron atención médica ante un padecimiento, según encuesta

Honduras: Policía descarta que asesinato de conductor de rapidito esté relacionado con extorsión

La República Dominicana registra 762 muertes infantiles en el primer semestre de 2026