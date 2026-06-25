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El récord exportador se apoyó en un mayor volumen de cargas y elevó la exigencia logística

Las exportaciones argentinas alcanzaron en mayo un máximo histórico impulsado principalmente por mayores cantidades embarcadas, de sectores con requerimientos logísticos muy diversos

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La dinámica exportadora refleja una mayor movilización de cargas y una creciente demanda sobre la infraestructura logística necesaria para abastecer los mercados internacionales (Imagen: Shutterstock)
La dinámica exportadora refleja una mayor movilización de cargas y una creciente demanda sobre la infraestructura logística necesaria para abastecer los mercados internacionales (Imagen: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas alcanzaron en mayo un nuevo récord histórico, con ventas al exterior por 9.537 millones de dólares, el mayor registro mensual desde que comenzó la serie en 1990. El desempeño estuvo acompañado por un superávit comercial de 3.504 millones, también el más alto de la serie.

Detrás de esos resultados aparece un dato de especial relevancia para la logística: buena parte del crecimiento respondió al aumento del volumen físico de mercaderías exportadas y no únicamente a una mejora de los precios internacionales.

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El Monitor Comex Argentino elaborado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) muestra que el índice de cantidades exportadas alcanzó en mayo los 161,5 puntos, el valor más alto desde el inicio de la serie en 2004.

Ese comportamiento refleja una mayor movilización de cargas y una creciente demanda sobre la infraestructura logística necesaria para abastecer los mercados internacionales.

Más mercadería en movimiento

Mientras que algunos complejos exportadores crecieron por mejores precios internacionales, el informe señala que en la mayoría de los productos de mayor incidencia el factor predominante fue el incremento de las cantidades exportadas. Es el caso del petróleo crudo, el trigo, el maíz, las pickups y vans y otros productos agrícolas, cuyo desempeño respondió principalmente al aumento de los volúmenes embarcados.

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Este comportamiento tiene una consecuencia directa sobre la logística. A diferencia de un incremento exclusivamente impulsado por los precios, una mayor cantidad de mercadería exportada exige ampliar la capacidad operativa de toda la cadena: transporte terrestre, almacenamiento, terminales portuarias, coordinación documental y servicios asociados al comercio exterior.

Durante los primeros cinco meses del año, las exportaciones alcanzaron 40.359 millones de dólares, un crecimiento interanual del 24,3%, mientras que los diez productos con mayor incremento representaron 17.713 millones, equivalentes al 44% del total exportado en ese período.

Entre los productos con mayor expansión aparecen petróleo crudo, carbonatos de litio, trigo, aceite de girasol, pickups y vans, carne bovina, maíz y minerales de plata, actividades que requieren esquemas logísticos muy distintos entre sí (Foto: Shutterstock)
Entre los productos con mayor expansión aparecen petróleo crudo, carbonatos de litio, trigo, aceite de girasol, pickups y vans, carne bovina, maíz y minerales de plata, actividades que requieren esquemas logísticos muy distintos entre sí (Foto: Shutterstock)

Cadenas logísticas con necesidades diferentes

Otro de los aspectos que sobresalen del informe es la diversidad de los sectores que impulsan el crecimiento exportador. Entre los productos con mayor expansión aparecen petróleo crudo, carbonatos de litio, trigo, aceite de girasol, pickups y vans, carne bovina, maíz y minerales de plata, actividades que requieren esquemas logísticos muy distintos entre sí.

Cada una de estas cadenas presenta desafíos específicos. La exportación de hidrocarburos demanda infraestructura energética y terminales especializadas; la minería requiere transporte de cargas desde regiones alejadas de los puertos y condiciones particulares para determinados minerales; los productos agroindustriales movilizan grandes volúmenes hacia terminales graneleras; la industria automotriz opera con cadenas de suministro altamente sincronizadas; mientras que la carne bovina incorpora exigencias vinculadas con la cadena de frío y el mantenimiento de estándares sanitarios.

Esa diversidad obliga a coordinar simultáneamente operaciones con características, tiempos y requerimientos muy diferentes, consolidando a la logística como un factor determinante para sostener el crecimiento del comercio exterior.

Una matriz exportadora con fuerte impacto operativo

El informe también evidencia que la estructura exportadora argentina continúa concentrándose en productos de alto peso logístico. Los diez principales bienes exportados representaron el 55,7% del total vendido al exterior entre enero y mayo, con una fuerte presencia de hidrocarburos, cereales, derivados oleaginosos, vehículos y productos alimenticios.

En este contexto, el récord exportador no solo refleja un mejor desempeño del comercio exterior argentino, sino también una mayor intensidad en el movimiento de cargas. El incremento de las cantidades embarcadas y la diversidad de los sectores protagonistas plantean nuevos desafíos para la planificación del transporte, la capacidad portuaria, la coordinación intermodal y la eficiencia de las cadenas de abastecimiento, en un escenario donde la logística adquiere un rol cada vez más estratégico para acompañar el crecimiento de las exportaciones.

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