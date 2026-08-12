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Avanzan obras sobre la Línea Urquiza para reforzar los corredores de carga del Mercosur

El proyecto contempla la recuperación de 210 kilómetros de vías y dos puentes sobre un corredor que conecta a Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay y busca mejorar el transporte transfronterizo de cargas

La Línea Urquiza recorre el margen este de la Mesopotamia argentina y constituye el principal corredor ferroviario de trocha estándar, de 1.435 milímetros, que vincula al país con Salto, en Uruguay; Uruguaiana, en Brasil; y Encarnación, en Paraguay (Foto: Trenes Argentinos Carga)
La Línea Urquiza recorre el margen este de la Mesopotamia argentina y constituye el principal corredor ferroviario de trocha estándar, de 1.435 milímetros, que vincula al país con Salto, en Uruguay; Uruguaiana, en Brasil; y Encarnación, en Paraguay (Foto: Trenes Argentinos Carga)
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Las obras de recuperación de la Línea Urquiza avanzan sobre tres sectores de Entre Ríos y Corrientes, dentro de un proyecto que contempla la intervención de 210 kilómetros de vías férreas y la renovación de dos puentes. La infraestructura forma parte de uno de los principales corredores ferroviarios argentinos con conexión hacia Brasil, Paraguay y Uruguay.

Entre el 4 y el 6 de agosto, técnicos de la Unidad Técnica FOCEM recorrieron los sectores correspondientes a la primera etapa del proyecto en Villa Clara y San Salvador, en Entre Ríos, y Paso de los Libres, en Corrientes. Las intervenciones incluyen también el ramal de acceso, del lado argentino, al Puente Internacional Agustín Pedro Justo–Getúlio Vargas, que conecta Paso de los Libres con Uruguaiana, en Brasil.

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El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) financia 29,8 millones de dólares destinados a la recuperación de las vías y los puentes, mientras que Belgrano Cargas y Logística aporta otros 14,6 millones como contrapartida local.

Un corredor ferroviario conectado con tres países

La Línea Urquiza recorre el margen este de la Mesopotamia argentina y constituye el principal corredor ferroviario de trocha estándar, de 1.435 milímetros, que vincula al país con Salto, en Uruguay; Uruguaiana, en Brasil; y Encarnación, en Paraguay.

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Uno de los puntos con mayor potencial señalado en la información es la conexión Paso de los Libres–Uruguaiana. Estudios citados en el material identifican posibilidades para ampliar el intercambio comercial entre Argentina y Brasil mediante este enlace, especialmente para cargas vinculadas con papel, plásticos, productos químicos, lácteos, bebidas y la industria automotriz.

La mejora de la interconexión ferroviaria puede contribuir, según el informe, a reducir la congestión vial y los cuellos de botella en la infraestructura logística. Sin embargo, el documento también advierte que para potenciar el impacto regional de las obras resulta necesaria la rehabilitación del tramo Cacequi–Uruguaiana y la construcción del contorno ferroviario de Uruguaiana.

Estas intervenciones permitirían aprovechar tanto la infraestructura ferroviaria existente como el puerto seco de Uruguaiana, uno de los componentes señalados para profundizar el funcionamiento del corredor entre ambos países.

De acuerdo con la información difundida, la consolidación del transporte intermodal y transfronterizo puede contribuir a reducir costos logísticos generales, mejorar la eficiencia y fortalecer los flujos comerciales y la competitividad regional (Foto: Trenes Argentinos Carga)
De acuerdo con la información difundida, la consolidación del transporte intermodal y transfronterizo puede contribuir a reducir costos logísticos generales, mejorar la eficiencia y fortalecer los flujos comerciales y la competitividad regional (Foto: Trenes Argentinos Carga)

Conexiones con Paraguay y Uruguay

El potencial ferroviario de la Línea Urquiza se extiende además hacia otros dos pasos internacionales. En la conexión Posadas–Encarnación, la red paraguaya utiliza la misma trocha estándar, una compatibilidad que ofrece posibilidades para el movimiento de cargas como arroz, madera, soja y maíz hacia puertos y centros logísticos de Argentina y del Río de la Plata.

Hacia Uruguay, el enlace Concordia–Salto también conecta con una red que opera bajo la misma trocha. En este corredor, el material identifica posibilidades para el traslado ferroviario de productos como soja, celulosa y trigo.

El proyecto coloca así el foco sobre una infraestructura con alcance regional, vinculada no solo con el movimiento interno de cargas sino también con la integración ferroviaria transfronteriza dentro del Mercosur.

De acuerdo con la información difundida, la consolidación del transporte intermodal y transfronterizo puede contribuir a reducir costos logísticos generales, mejorar la eficiencia y fortalecer los flujos comerciales y la competitividad regional.

La primera etapa se acerca a un nuevo desembolso

Las intervenciones actualmente recorridas corresponden a la Etapa I del proyecto. En función del ritmo de avance informado, se estima que, una vez concretada la recepción provisoria de estas obras, el segundo desembolso del financiamiento se realizará en septiembre de 2026.

La recuperación de los distintos sectores apunta de esta manera a mejorar una infraestructura ferroviaria que conecta la Mesopotamia argentina con tres mercados vecinos y diferentes cadenas productivas, mientras permanecen pendientes otras intervenciones necesarias para aprovechar plenamente el potencial de algunos de sus enlaces internacionales.

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