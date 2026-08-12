Movant LogComex
Agregar Infobae enGoogle

El movimiento de cargas en los puertos bonaerenses creció 21,3% interanual

El avance estuvo impulsado por mayores exportaciones de granos y petróleo crudo, mientras también crecieron los volúmenes contenerizados y el movimiento de buques y camiones en las terminales

El petróleo crudo, los combustibles líquidos y los gases representaron el 49% del volumen de carga a granel y general, mientras que los cereales y oleaginosas explicaron otro 40% (Foto: Puerto Bahía Blanca)
El petróleo crudo, los combustibles líquidos y los gases representaron el 49% del volumen de carga a granel y general, mientras que los cereales y oleaginosas explicaron otro 40% (Foto: Puerto Bahía Blanca)
Guardar

Los puertos públicos de la provincia de Buenos Aires registraron durante el primer trimestre de 2026 su mayor movimiento de exportaciones desde 2019, en un período marcado por el crecimiento de los embarques de granos, petróleo crudo y productos transportados en contenedores.

De acuerdo con el último Monitor Portuario provincial, las terminales movilizaron 14,76 millones de toneladas de carga a granel y/o general, un 21,3% más que un año atrás, además de 231.290 TEUs, con un incremento interanual del 8,3%. En el mismo período fueron operados 2.066 buques, un 10,4% más que durante el primer trimestre de 2025.

PUBLICIDAD

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones de granos, que aumentaron 29,7% interanual, y de petróleo crudo, que avanzaron 87,4%. También crecieron 17,7% los envíos de productos con valor agregado movilizados en contenedores, según la información difundida junto con el relevamiento.

Petróleo y granos concentraron el movimiento

La composición de las cargas muestra el peso de dos grandes grupos de productos. El petróleo crudo, los combustibles líquidos y los gases representaron el 49% del volumen de carga a granel y general, mientras que los cereales y oleaginosas explicaron otro 40%. También se movilizaron fertilizantes, productos químicos, arenas y productos pesqueros.

PUBLICIDAD

En términos de toneladas, solo el petróleo crudo alcanzó 5,1 millones de toneladas, equivalente al 35% de las mercaderías movilizadas por los puertos consorciados. Los combustibles líquidos y gases sumaron otros 2,1 millones. Entre los productos agropecuarios se destacaron el trigo, con 2,35 millones de toneladas; la cebada, con 2,19 millones; y el maíz, con 1,29 millones.

El movimiento también presentó una marcada concentración territorial. Bahía Blanca y Coronel Rosales representaron cada uno el 31% de la carga a granel y general, mientras que Quequén explicó el 16% y Dock Sud, el 12%. En contenedores, en cambio, la operatoria estuvo fuertemente concentrada en Dock Sud, con el 96% del total de TEUs.

En valores absolutos, Bahía Blanca movilizó 4,62 millones de toneladas, seguida muy de cerca por Coronel Rosales con 4,57 millones y Quequén con 2,38 millones. Dock Sud, por su parte, registró 222.216 de los 231.290 TEUs contabilizados durante el trimestre.

Puerto Buenos Aires
El crecimiento de la actividad portuaria tuvo su correlato en los circuitos terrestres que alimentan y retiran las cargas de las terminales (Foto: Shutterstock)

Más de 350 mil camiones ingresaron a los puertos

El crecimiento de la actividad portuaria tuvo su correlato en los circuitos terrestres que alimentan y retiran las cargas de las terminales. Durante los primeros tres meses del año ingresaron a los consorcios 350.317 camiones y 16.283 vagones ferroviarios. Según la información difundida con el Monitor, el movimiento de camiones aumentó 10,1% interanual.

Si se consideran las toneladas operadas según el modo de transporte utilizado antes o después del embarque, el 49% se movilizó mediante oleoductos o gasoductos, el 46% por camión y el 5% por ferrocarril. La distribución refleja la diversidad de cadenas productivas que convergen sobre el sistema portuario bonaerense.

Los perfiles de carga también cambian según el modo. En los camiones, los granos, derivados y subproductos representaron el 71% de las mercaderías, mientras que los contenedores explicaron otro 14%. En el transporte ferroviario, los granos concentraron el 77% y los productos químicos y petroquímicos, el 20%. Por oleoductos y gasoductos, en tanto, el petróleo crudo explicó el 70% de los volúmenes.

Diferencias entre las terminales

El desempeño no fue uniforme entre los distintos puertos. Coronel Rosales movilizó 4,57 millones de toneladas, un 44,8% más que un año atrás, con una operatoria concentrada íntegramente en petróleo crudo. Bahía Blanca alcanzó 4,62 millones de toneladas y creció 25,5%, mientras que Quequén avanzó 16%, hasta 2,38 millones.

En Bahía Blanca, además, el 89% de la carga a granel y general correspondió a exportaciones, y entre los productos con mayor volumen aparecieron trigo, cebada forrajera y maíz. Quequén presentó un perfil todavía más orientado hacia el comercio exterior: las exportaciones representaron el 99% de su movimiento.

Dock Sud mostró otra configuración. Movilizó 1,81 millones de toneladas, 7,1% más en términos interanuales, y 222.216 TEUs, con un crecimiento del 6%. En su operatoria en contenedores, las exportaciones representaron el 36%, las importaciones el 34% y los transbordos el 30%.

El Monitor Portuario reúne información de San Nicolás, San Pedro, Dock Sud, La Plata, Mar del Plata, Quequén, Coronel Rosales y Bahía Blanca y releva movimiento de mercaderías, tipos de operación, buques y conexiones logísticas terrestres. El propio documento aclara que los datos correspondientes al primer trimestre son preliminares y se encuentran en proceso de revisión.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorPuertosTransporte de Cargas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Infraestructura, tecnología y capacitación marcan la agenda para la logística argentina

Referentes del sector destacaron la eficiencia alcanzada por la actividad, pero señalaron desafíos en infraestructura, costos, acceso al crédito, formación e incorporación tecnológica

Infraestructura, tecnología y capacitación marcan la agenda para la logística argentina

La importancia de trabajar con proveedores o socios estratégicos

La eficiencia logística depende de convertir a los proveedores en socios estratégicos, basándose en la visibilidad, flexibilidad, confianza e innovación para garantizar resultados de alta calidad

La importancia de trabajar con proveedores o socios estratégicos

Ecosistema logístico chileno se reúne para diseñar una estrategia de negocios sostenible

Representantes públicos, privados y académicos definieron lineamientos para acelerar la electromovilidad en el transporte de carga, con miras a reducir emisiones

Ecosistema logístico chileno se reúne para diseñar una estrategia de negocios sostenible

La logística deja de ser transporte y se vuelve ventaja competitiva en el precio final

Leandro Pepinó, gerente de operaciones y logística, explica cómo la planificación de demanda, la custodia de cargas sensibles y la apertura importadora redefinen la operación diaria del sector

La logística deja de ser transporte y se vuelve ventaja competitiva en el precio final

De mover piezas a mover archivos: la cara logística de la impresión 3D

Tomás Chernoff, especialista en tecnologías de impresión 3D, explica cómo la fabricación localizada y a demanda puede transformar la logística de piezas, insumos y repuestos industriales

De mover piezas a mover archivos: la cara logística de la impresión 3D

DEPORTES

Andy Green estableció otro récord de velocidad en Utah: esta vez en un automóvil propulsado por hidrógeno

Andy Green estableció otro récord de velocidad en Utah: esta vez en un automóvil propulsado por hidrógeno

La historia de Brian Madjo, el goleador récord de 17 años y 1,93 de altura que juega en Aston Villa y podría representar a tres países

Ganó la medalla de oro en atletismo, pero durante una nota en vivo se dio cuenta de un descuido y su reacción generó la risa del cronista

La fortuna que se llevó un jugador de póker de 22 años tras ganar uno de los torneos más importantes

Detuvieron a un periodista deportivo turco acusado de dar una falsa información de una transferencia: el descargo en sus redes

TELESHOW

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

Marta Fort brilló en la previa de la serie de Moria Casán: el carisma heredado de su padre y un extravagante look

La emotiva graduación de Cristian Castro del secundario y la preocupación por la salud de su madre

La emoción de Chechu Bonelli por un regalo inesperado: “Cuando lo abrí me largué a llorar”

La felicidad de Gastón Pauls y Agustina Cherri por el logro de su hija Muna: “Un sueño que parecía imposible”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Fiscalía pone sobre la mesa 19 pruebas contra Juan Orlando Hernández por presunto desvío millonario

Honduras: Fiscalía pone sobre la mesa 19 pruebas contra Juan Orlando Hernández por presunto desvío millonario

Tres narcotraficantes fueron condenados por interceptar cargamentos de cocaína que flotaban en aguas de Florida y distribuirlos

Un “pronóstico de hambre”: El Niño amenaza la soberanía alimentaria en El Salvador, advierte especialista

Ataque armado contra aficionados de Motagua deja un herido y provoca pánico en Honduras

“Los postes”: Cuatro adolescentes salvadoreños intentaban reactivar una pandilla y tribunal les dicta internamiento