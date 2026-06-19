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La escasez de espacio en los buques impulsa una nueva suba de los fletes internacionales

La combinación de temporada alta, recargos aplicados por las navieras y una oferta ajustada de espacio en los buques impulsó una nueva escalada de los costos del transporte marítimo internacional

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Uno de los principales factores detrás de la suba de tarifas es el adelantamiento de embarques por parte de importadores que buscan anticiparse a cambios regulatorios previstos para las próximas semanas (Imagen: Shutterstock)
Uno de los principales factores detrás de la suba de tarifas es el adelantamiento de embarques por parte de importadores que buscan anticiparse a cambios regulatorios previstos para las próximas semanas (Imagen: Shutterstock)

Las tarifas del transporte marítimo de contenedores volvieron a registrar fuertes incrementos y alcanzaron su nivel más alto en los últimos 18 meses, en un escenario marcado por el adelantamiento de cargas, restricciones de capacidad y una demanda sostenida en las principales rutas comerciales del mundo.

Según el último informe del Índice Mundial de Contenedores (WCI) elaborado por una consultora especializada, el indicador global aumentó un 12% durante la última semana y se ubicó en 3.969 dólares por contenedor de 40 pies. Se trata del nivel más elevado registrado por el índice desde finales de 2024 y una nueva señal de tensión en las cadenas globales de abastecimiento.

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La organización atribuyó esta suba principalmente al comportamiento de las rutas transpacíficas y de Asia-Europa, donde las navieras continúan aplicando recargos y gestionando la capacidad disponible frente a una demanda creciente.

El adelantamiento de cargas vuelve a presionar la capacidad

Uno de los principales factores detrás de la suba de tarifas es el adelantamiento de embarques por parte de importadores que buscan anticiparse a cambios regulatorios previstos para las próximas semanas.

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En la ruta transpacífica, las tarifas spot desde Shanghái-Nueva York aumentaron un 15% respecto de la semana anterior y alcanzaron los 6.769 dólares por contenedor de 40 pies. En paralelo, los fletes entre Shanghái y Los Ángeles registraron una suba del 10%, hasta los 5.142 dólares.

De acuerdo con el informe, las navieras anunciaron seis cancelaciones de salidas para la próxima semana en este corredor. Esta estrategia de gestión de capacidad se combina con la aplicación de recargos destinados a acompañar el incremento de la demanda generado por el adelantamiento de cargas antes de posibles modificaciones arancelarias previstas en Estados Unidos para julio.

La consultora considera que esta dinámica podría sostenerse en el corto plazo y anticipa nuevas subas tarifarias durante las próximas semanas.

La evolución de las tarifas marítimas es seguida de cerca por importadores, exportadores y áreas de compras y abastecimiento debido a su influencia sobre los costos logísticos y la planificación de operaciones (Foto: Shutterstock)
La evolución de las tarifas marítimas es seguida de cerca por importadores, exportadores y áreas de compras y abastecimiento debido a su influencia sobre los costos logísticos y la planificación de operaciones (Foto: Shutterstock)

Asia-Europa también registra aumentos

La presión sobre los fletes marítimos no se limita al comercio transpacífico. Las rutas que conectan Asia con Europa también mostraron aumentos significativos.

Los valores spot entre Shanghái y Róterdam crecieron un 15% y alcanzaron los 4.342 dólares por contenedor de 40 pies. Por su parte, los fletes entre Shanghái y Génova aumentaron un 12%, hasta los 5.756 dólares.

La consultora señaló que en este corredor solo se anunciaron tres cancelaciones de salidas para la próxima semana, una situación que refleja una capacidad ajustada frente a una demanda fortalecida por la temporada alta y por decisiones de embarque anticipado vinculadas a cambios previstos en los costos de combustible.

En este contexto, las compañías marítimas ya comunicaron nuevas actualizaciones de tarifas y recargos que comenzarían a regir a partir de julio, lo que refuerza las expectativas de nuevos incrementos en el corto plazo.

Impacto sobre las decisiones de abastecimiento

La evolución de las tarifas marítimas es seguida de cerca por importadores, exportadores y áreas de compras y abastecimiento debido a su influencia sobre los costos logísticos y la planificación de operaciones.

Cuando los espacios disponibles en los buques comienzan a reducirse y las tarifas aumentan, las empresas suelen adelantar pedidos o modificar sus cronogramas de embarque para evitar mayores costos o eventuales dificultades para acceder a capacidad de transporte.

Este comportamiento puede generar un efecto multiplicador sobre la demanda logística, incrementando la presión sobre determinadas rutas y contribuyendo a nuevas subas tarifarias.

La situación resulta especialmente relevante para las cadenas de suministro internacionales, que durante los últimos años han incorporado cada vez más herramientas de planificación para anticipar interrupciones, cambios regulatorios y fluctuaciones en los costos de transporte.

La geopolítica sigue bajo observación

Además de los factores vinculados a la oferta y la demanda, el mercado marítimo continúa atento a la evolución del contexto geopolítico internacional.

El análisis destacó que el reciente acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán contribuyó a mejorar las perspectivas para el transporte marítimo global al reducir el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más relevantes para el comercio energético mundial.

La consultora considera que una disminución de las tensiones podría favorecer una mayor estabilidad en los precios del petróleo y del combustible marítimo, reduciendo parte de la presión sobre los costos operativos de las navieras.

Sin embargo, también advirtió que persisten incertidumbres respecto de la implementación efectiva del acuerdo y de sus implicancias para el comercio marítimo internacional.

Mientras tanto, la combinación de demanda estacional elevada, capacidad ajustada y nuevas estructuras de recargos continúa impulsando las tarifas al contado en las principales rutas globales, manteniendo la atención de los equipos de logística, comercio exterior y abastecimiento de todo el mundo.

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