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La logística dejó de ser solo transporte: información, estrategia y ejecución

Nahuel Ramírez, CEO y fundador de un freight forwarder de logística internacional, describe un sector en transformación donde el conocimiento operativo se convirtió en el principal activo competitivo

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Nahuel Ramírez
Nahuel Ramírez es CEO y fundador de un freight forwarder de logística internacional (Foto: Movant Connection)

“La capacidad de respuesta rápida y con conocimiento es uno de los factores más importantes para la toma de decisiones”. Con esa premisa como eje, Nahuel recorre los cambios que está atravesando la logística internacional en Argentina: clientes más informados, nuevas exigencias operativas y un sector energético que marca el ritmo.

¿Qué cambios observás en las operaciones de importación respecto de años anteriores?

Antes se competía netamente por tarifas. Hoy la tarifa prácticamente está al alcance de todos, es similar para todos los operadores. Los clientes están mucho más exigentes porque los forwarders ya no compiten solo por precio, sino también por conocimientos operativos y por trazabilidad.

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Además, el operador logístico pasó a ser algo distinto para el cliente. Más que un proveedor de servicio, hoy es un socio estratégico. El comercio exterior cambió y los operadores logísticos estamos adaptándonos constantemente. Quien no se adapta, quien no incorpora tecnología en sus operaciones, se va a quedar atrás en el corto plazo.

¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la relación con los clientes importadores?

Hoy el usuario llega con información y con conocimientos técnicos que antes solo dependían de lo que el operador logístico le transmitía. Te habla de documentación, de resoluciones, de carretones, de izaje, porque viene con ese conocimiento a través de la inteligencia artificial.

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Eso hace que desde la parte de la experiencia tengamos que tener otras respuestas para marcar la diferencia frente a lo que el cliente ya trae. En términos técnicos o académicos, hoy con la información y la IA todo está al alcance de cualquier usuario. Lo que hace la diferencia es la experiencia operativa.

¿Hay algún sector que esté demandando más operaciones en este momento?

La industria del oil & gas, por la fuerte demanda que está surgiendo de Vaca Muerta. Los operadores logísticos tienen que tener una operación mucho más profesional, con mayor trazabilidad, mejor conectividad con el usuario y mayor capacidad de respuesta.

Eso define con quién trabaja la empresa petrolera. La capacidad de respuesta rápida y con conocimiento es uno de los factores más importantes para la toma de decisiones en la logística petrolera.

Izaje
Hoy en día, el usuario "te habla de documentación, de resoluciones, de carretones, de izaje, porque viene con ese conocimiento a través de la inteligencia artificial", comenta Nahuel (Foto: Shutterstock)

¿Cómo es la operación concreta para ese sector, desde el origen hasta el destino final?

En algunos casos se hace la operación completa. El usuario tiene una urgencia, hay que traer un repuesto desde Estados Unidos, Europa o China, y se tiene un servicio para traerlo de manera urgente hasta Buenos Aires y hasta Neuquén con entrega en pozo petrolero.

En otros casos el servicio es de logística nacional: se hace la desconsolidación de los contenedores en Buenos Aires, la carga en carretones, el izaje, el pedido de permisos a Gendarmería o a Vialidad Nacional para poder transitar hasta el pozo. El petrolero exige que llegues en tiempo, porque cualquier retraso puede ocasionar costos altísimos. Eso hace notar que la logística es uno de los corazones del negocio en la industria petrolera.

¿Cómo imaginás el futuro del comercio exterior en Argentina en los próximos cinco años?

Soy muy optimista. Considero que la Argentina va por un crecimiento interesante en el comercio exterior. Hay muchos jugadores nuevos, muchos importadores que empezaron a importar o que están volviendo a hacerlo. Al abrirse las importaciones, muchos usuarios se dieron de alta y se metieron en esta industria. Para los operadores logísticos eso es un factor positivo, porque la demanda va en crecimiento.

¿Cómo definirías el momento que atraviesa la logística?

La logística dejó de ser solamente transporte. Hoy pasó a ser transparencia, inteligencia y capacidad de ejecución. No es solo mover carga de un punto A a un punto B: hay muchos factores que se involucran en el medio, y son esos factores los que hacen que las empresas tengan un diferencial real.

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