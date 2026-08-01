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La nueva era de la logística en Brasil

De los camiones a la ingeniería del abastecimiento, la logística brasileña ingresa en una nueva etapa donde la eficiencia, la tecnología y la capacidad de decisión se convierten en ventajas competitivas

Mauro Friedrich es ejecutivo, profesor, autor, mentor, conferencista y consultor especializado en supply chain (Foto: Movant Connection)
Mauro Friedrich es ejecutivo, profesor, autor, mentor, conferencista y consultor especializado en supply chain (Foto: Movant Connection)
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Durante décadas, en Brasil, la logística fue tratada como algo “entre bastidores”. Solo nos acordábamos de ella cuando faltaba producto, cuando el flete se disparaba o cuando la entrega se atrasaba. Pero en la economía actual, la logística no es bastidor: es argumento central. Define la promesa al cliente, la rotación de caja, la reputación de la marca y la capacidad de atravesar crisis. Quien todavía piensa la logística como “camión” intenta competir en el siglo XXI con la mentalidad del siglo pasado.

De los “camiones” a la ingeniería del abastecimiento

La visión de la logística como sinónimo de transporte, flete, plazos y costo por kilómetro fue esencial para construir la base física que sostiene el abastecimiento del país, pero hoy es insuficiente para explicar en qué se convirtió la logística y, sobre todo, qué necesita ser en la próxima década. Estamos entrando en una nueva era: más estratégica, más tecnológica, más integrada y, paradójicamente, más humana.

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Si ampliamos la mirada más allá del mundo corporativo, vemos que la logística siempre fue un factor de poder y supervivencia. Desde Alejandro Magno, las campañas exitosas dependían menos de la valentía y más de la capacidad de abastecimiento, desplazamiento y mantenimiento. Siglos después, la Segunda Guerra Mundial consolidó la logística como disciplina moderna: no solo mover recursos, sino planificar flujos, crear redundancias, asegurar disponibilidad y sostener operaciones complejas en entornos inciertos.

Cuatro décadas en oleadas: cómo la logística tomó forma en Brasil

La madurez del sector fue llegando por oleadas. En los años 1980, la gestión de materiales e inventarios ganaba espacio, todavía muy dependiente del “sentido práctico” de las operaciones. En los años 1990, con la apertura económica, la estabilización y la profesionalización de las cadenas, llegaron publicaciones, cursos y conceptos que se difundieron rápidamente. En los años 2000, grandes empresas empezaron a crear áreas formales de logística y supply chain, con estructuras dedicadas, contratos robustos, indicadores y gobernanza.

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Y entonces llegó 2020: el “apogeo” visible para la sociedad, cuando el lockdown convirtió al ecommerce en una necesidad y el consumidor empezó a medir, en la puerta de su casa, la eficiencia o fragilidad de las cadenas de abastecimiento.

Esa aceleración tuvo un efecto decisivo: la logística empezó a entrar, de forma real, en la agenda de los consejos de administración. Lo que antes se veía como retaguardia operativa o “el engranaje invisible”, pasó a ocupar una posición de impacto directo en los resultados, en la reputación y en la competitividad. En un mercado con márgenes presionados y clientes menos tolerantes, el servicio logístico es ingreso, y la falla logística es pérdida de valor.

Al llegar al consejo, la logística deja de responder solo “cuánto cuesta entregar” y pasa a responder “qué nivel de servicio sostiene la estrategia”, “qué riesgos de abastecimiento amenazan el crecimiento”, “dónde invertir para escalar con resiliencia” y “qué tecnologías crean ventaja”.

Lo que antes se veía como retaguardia operativa o “el engranaje invisible”, pasó a ocupar una posición de impacto directo en los resultados, en la reputación y en la competitividad (Foto: Shutterstock)
Lo que antes se veía como retaguardia operativa o “el engranaje invisible”, pasó a ocupar una posición de impacto directo en los resultados, en la reputación y en la competitividad (Foto: Shutterstock)

Ecommerce: el motor que reorganizó el juego

No se puede discutir el tema sin reconocer el crecimiento exponencial del comercio electrónico. No es solo aumento de pedidos: es fragmentación de entregas, presión por plazos cortos, logística inversa más intensa, omnicanalidad y expectativa de visibilidad total. Eso rediseña centros de distribución, redes de transporte, contratos, tecnología y, sobre todo, el modelo de toma de decisiones. La logística pasa a operar en “tiempo de mercado”, y ya no en “tiempo de fábrica”.

En este escenario, la automatización y la inteligencia artificial dejan de ser tendencias y pasan a ser requisitos, especialmente en la última milla, donde viven el costo, la variabilidad y las excepciones.

La automatización relevante no es solo “poner una cinta transportadora”. Es estandarizar, reducir la varianza y acortar ciclos. Y la IA entra como capa de decisión, conectando previsión, ejecución y control casi en tiempo real. En Brasil, ese salto ya aparece en tecnologías muy concretas:

Ruteo avanzado (VRP) con replanteamiento dinámico: Los sistemas de ruteo evolucionan del itinerario fijo hacia modelos que ajustan recorridos en tiempo real según capacidad, ventanas de entrega, restricciones urbanas e incidencias, reduciendo kilómetros improductivos y mejorando la primera entrega.

Inteligencia de direcciones (NLP + geocodificación + aprendizaje histórico): Estas herramientas permiten corregir, estandarizar y validar direcciones incompletas, aprendiendo de errores previos para reducir reentregas, devoluciones y tiempos improductivos.

POD digital con gobernanza y visión computacional: La prueba de entrega incorpora evidencias como imágenes, geolocalización y registros digitales, mientras la IA ayuda a detectar inconsistencias, reducir disputas y mejorar el control operativo.

Orquestación omnicanal (OMS/WMS/TMS integrados): La integración de sistemas permite decidir automáticamente desde dónde despachar y cómo cumplir una promesa de entrega, combinando inventario, capacidad operativa y nuevas alternativas como lockers o puntos de retiro.

Modelos predictivos de falla: La analítica predictiva permite anticipar riesgos de entrega según horarios, zonas e historial operativo, ajustando la planificación para reducir intentos fallidos y mejorar la eficiencia.

La logística como ventaja competitiva nacional

La nueva era de la logística en Brasil no se define por una tecnología específica, sino por un cambio de rol: de “telón de fondo” a protagonista, de ejecución a gobernanza, de costo a valor. El desafío, de aquí en adelante, será formar liderazgos capaces de transitar entre operación y consejo, entre el piso del almacén y los datos, entre eficiencia y experiencia del cliente.

Porque, al final, la logística es el arte de cumplir promesas en un mundo imperfecto. Y, en la nueva economía, las empresas que dominen ese arte no solo entregarán más rápido: marcarán el ritmo del mercado y ayudarán a elevar el estándar de competitividad de Brasil.

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