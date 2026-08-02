Movant LogComex
Agregar Infobae enGoogle

Formar choferes, mover un país: el desafío de la logística argentina

Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, explica cómo la formación y la seguridad vial sostienen la logística de cargas en distintos sectores de la Argentina

Sergio Ruppel
Sergio Ruppel es presidente de la Fundación Profesional para el Transporte (Foto: Movant Connection)
Guardar

“Ya estamos trabajando con empresas que se presentan a licitaciones mineras, porque los pliegos exigen capacitaciones específicas para ese tipo de operación”. Sergio recorre el rol de la formación profesional en el transporte de cargas, la seguridad vial y los nuevos sectores que están demandando choferes especializados en la Argentina.

¿Por qué considerás tan importante que existan instituciones como la Fundación para el sector y para la sociedad en general?

La Fundación Profesional para el Transporte va a cumplir 34 años y nació con foco en la capacitación de choferes y del sector en general. Hoy el objetivo central es reducir la accidentología y trabajar sobre la seguridad vial, incorporando de manera plena el interés comunitario.

PUBLICIDAD

Ya no hablamos solo de transporte de carga o de pasajeros, sino de movilidad: aquello que nos permite vivir en sociedad. El transporte nos atraviesa todos los días, desde la leche que tomamos hasta la ropa que usamos, que en algún momento llegaron en un camión.

Por eso es fundamental que existan instituciones dedicadas a mejorar la formación del sector, tanto por la seguridad vial como por el rol del transporte en el desarrollo económico. En Argentina, entre el 90% y el 95% de la economía se mueve en camiones.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las principales innovaciones que están incorporando desde el lado de la educación y la profesionalización?

Estamos transitando un tiempo de cambio: la innovación tecnológica llegó también al transporte, y la capacitación tiene que acompañarla, primero en los contenidos. Este año avanzamos con una Diplomatura en Gestión del Transporte, algo que no existía antes.

Ya no hablamos solo de formar choferes, sino cuadros profesionales dentro de las empresas de transporte y logística. También trabajamos fuerte en sustentabilidad: junto a Fadeeac participamos de un programa con el gobierno alemán sobre eficiencia en el transporte.

Hablamos de eficiencia porque en el fondo se trata de reducir el consumo de combustible. Eso baja la emisión de gases de efecto invernadero y también los costos, lo que impulsa la competitividad de nuestra economía y del transporte en su conjunto.

También incorporamos simuladores y realidad virtual como herramientas de primer nivel para transferir conocimiento, con contenidos específicos según el sector: industria forestal, caminos de alta montaña, conducción en nieve y, cada vez más, minería.

Se habla mucho de las capacidades técnicas, pero también aparece la psicología vial como un área de trabajo. ¿En qué consiste?

Tenemos un departamento de Psicología Vial que se desarrolló a lo largo de los años y que en la práctica no existe en otras instituciones del país. Contamos con equipamiento específico para la detección de capacidades psicológicas y cognitivas.

El estudio psicosensométrico permite determinar si una persona tiene las condiciones para ser chofer profesional, y también sirve para detectar mejoras posibles en conductores actuales. El departamento trabaja en conjunto con el área de capacitación.

Escuela de manejo
Sergio comenta que, este año, la FPT sumó el reconocimiento del Sistema Educativo Nacional, lo que va a permitir "otorgar un título oficial válido en toda la Argentina" (Foto: Shutterstock)

Este servicio también se brinda a empresas dadoras de carga, principalmente petroleras, para garantizar que los choferes que acceden a ese tipo de transporte presten el servicio de forma segura. Es un trabajo que aporta directamente a la seguridad vial.

¿Qué sectores están demandando hoy más cantidad de choferes especializados?

El transporte de cargas peligrosas requiere una capacitación particular, exigida incluso por la legislación argentina. Pero además vemos un crecimiento fuerte en la demanda del sector energético, tanto de gas como de petróleo.

Recorriendo el país junto a Fadeeac identificamos también una demanda creciente en minería de montaña, en provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy. Ese es un transporte distinto: implica trabajar en altura y con otro tipo de seguimiento de la salud.

Ya estamos trabajando con empresas que se presentan a licitaciones mineras, porque los pliegos exigen capacitaciones específicas para ese tipo de operación, que combina altura, temperatura extrema y una logística mucho más compleja que la habitual.

¿Qué novedades hay en cuanto al reconocimiento institucional de la Fundación?

Después de casi 34 años como institución de formación, este año logramos el reconocimiento oficial dentro del Sistema Educativo Nacional, a través de un convenio con la provincia de Buenos Aires. Vamos a poder otorgar un título oficial válido en toda la Argentina.

Eso es un logro enorme para un sector que históricamente formó choferes sin darles un título reconocido. También estamos lanzando, junto con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, una capacitación específica para conductoras.

A nivel mundial hay un déficit de alrededor del 20% de conductores profesionales, y la participación de las mujeres todavía es baja. En los próximos meses vamos a tener las primeras egresadas de la provincia de Buenos Aires como conductoras profesionales.

Para cerrar, ¿qué pueden hacer las empresas de logística para fomentar la profesionalización del sector?

El transporte es un eslabón de una cadena de valor que incluye al dador de carga y a quien recibe la mercadería. Cuando trabajamos en conjunto, el dador de carga tiene todo el interés en exigir que el transporte sea de la mejor calidad.

Ese vínculo, cuando funciona, es el que empuja al transportista a capacitarse. Por eso tenemos alianzas con entidades nacionales e internacionales referentes en el rubro de la movilidad. El otro actor clave es el Estado, que impone las normas de tránsito y tiene la responsabilidad de fiscalizarlas. Un camión comparte la misma ruta que un auto con una familia, una moto o una bicicleta, así que ahí también hay que trabajar en conjunto.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporteCamiones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva era de la logística en Brasil

De los camiones a la ingeniería del abastecimiento, la logística brasileña ingresa en una nueva etapa donde la eficiencia, la tecnología y la capacidad de decisión se convierten en ventajas competitivas

La nueva era de la logística en Brasil

Los productos conectados impulsan una nueva etapa para la trazabilidad logística

La incorporación de códigos 2D permite integrar información sobre origen, lotes, vencimientos y otros datos clave en un mismo producto, fortaleciendo la eficiencia y la gestión de las cadenas de suministro

Los productos conectados impulsan una nueva etapa para la trazabilidad logística

Cuando la economía manda: los desafíos legales del comercio exterior

Mauricio D’Alessandro, abogado, explica cómo la presión tributaria, la desregulación y el peso de la economía también condicionan hoy las decisiones logísticas del comercio exterior en la región

Cuando la economía manda: los desafíos legales del comercio exterior

El comercio exterior se disfruta, pero no admite romanticismo

Gabriel Cures Sastre, operador de comercio exterior, cuenta cómo la gestión aduanera, la idiosincrasia cultural de sus clientes y el cuidado del importador sostienen la operación diaria del negocio

El comercio exterior se disfruta, pero no admite romanticismo

Practicaje y pilotaje: cambian las condiciones de contratación y prestación

Un decreto habilita la contratación libre de profesionales, establece tarifas máximas, regula el traslado de prácticos y crea mecanismos para sostener el servicio ante situaciones excepcionales

Practicaje y pilotaje: cambian las condiciones de contratación y prestación

DEPORTES

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La decisión del Aston Villa sobre el futuro de Dibu Martínez frente al interés de un gigante de Europa

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las próximas cuatro fechas del Torneo Clausura 2026

Dejó la F1 por ser el piloto que gastó más dinero por sus accidentes y anunció su compromiso: la reacción de Colapinto

El acalorado cruce entre Rodrigo De Paul y una figura de Cabo Verde en el empate del Inter Miami por la MLS

Un jugador de la selección argentina reveló la charla que tuvo con su madre sobre las teorías conspirativas por la final del Mundial

TELESHOW

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

Nico Cotton, el productor argentino que redefine la música en español: cómo es su relación con Cazzu y su rol clave en “Latinaje”

De Melmac a la maldición de ALF: tragedias y misterios detrás de la sitcom que marcó una época

Virginia Lago regresa con Historias de corazón: “En momentos tan difíciles como este necesitamos el abrazo y el respeto”

Rosalía cautivó a Buenos Aires y se reconcilió con su público tras pedir perdón: “Mi amor por este país no cambia”

Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

INFOBAE AMÉRICA

Mamdani se equivocó al amenazar a Netanyahu

Mamdani se equivocó al amenazar a Netanyahu

“Tecnología real para personas reales”: el libro de Alejandro Linares sobre la revolución digital centrada en las personas

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios desde septiembre

Guatemala incorporó a 146 agentes de la Disetur para reforzar la seguridad turística

Autoridades salvadoreñas arresta a cinco personas por tráfico ilícito tras operación “Génesis”