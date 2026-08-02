El transporte intermodal rompe la estacionalidad y alcanza niveles récord en Estados Unidos

Este año, el crecimiento del intermodalismo comenzó varios meses antes, rompiendo un patrón estacional que históricamente marcaba el comportamiento de este segmento (Foto: Shutterstock)

Guardar

La planificación del transporte de cargas en Estados Unidos comienza a mostrar un comportamiento inusual. Empresas de distintos sectores están adelantando el traslado de mercaderías desde el camión hacia el transporte intermodal varios meses antes del período en el que tradicionalmente se concentra esa demanda, una señal que refleja cambios en las estrategias logísticas y en la búsqueda de alternativas para reducir costos operativos.

Los datos más recientes muestran que los contenedores ferroviarios domésticos alcanzaron su mayor volumen para esta época del año desde 2020. Durante junio registraron un crecimiento cercano al 13% interanual, mientras que la demanda se mantuvo en niveles elevados durante todo el verano boreal, incluso por encima del pico alcanzado en 2025, cuando normalmente el mercado recién comienza a acelerarse hacia el otoño.

PUBLICIDAD

Un cambio que llegó antes de tiempo

En el mercado estadounidense, el transporte intermodal suele intensificar su actividad durante el último trimestre del año, cuando el comercio minorista incrementa el abastecimiento para la temporada de fin de año. Sin embargo, este año el crecimiento comenzó varios meses antes, rompiendo un patrón estacional que históricamente marcaba el comportamiento de este segmento.

Además, la expansión no se concentró en un único corredor logístico. Los registros muestran un crecimiento distribuido en distintas regiones del país, lo que sugiere que el cambio responde a una estrategia logística más amplia y no únicamente a situaciones puntuales vinculadas con determinados mercados.

PUBLICIDAD

El costo impulsa la conversión modal

Uno de los principales factores detrás de este fenómeno es la diferencia de costos entre los distintos modos de transporte. De acuerdo con los indicadores del mercado, el transporte intermodal doméstico resulta actualmente alrededor de un 30% más económico que el transporte por carretera en operaciones bajo contrato.

Ese diferencial supera ampliamente el nivel de ahorro que históricamente resultaba suficiente para incentivar el traslado de cargas desde el camión hacia el ferrocarril. Como consecuencia, cada vez más empresas optan por reorganizar sus operaciones logísticas y aprovechar la competitividad del sistema ferroviario en recorridos donde hasta hace pocos años predominaba el transporte exclusivamente carretero.

PUBLICIDAD

Si bien el servicio ferroviario continúa absorbiendo mayores volúmenes de carga, el desafío se traslada hacia la infraestructura logística que conecta ambos modos de transporte (Foto: Shutterstock)

El ferrocarril gana espacio en nuevos corredores

La tendencia también refleja un cambio en el alcance del transporte ferroviario. Tradicionalmente, el intermodal concentraba su mayor competitividad en trayectos transcontinentales, pero el contexto actual le permite ganar participación en corredores más cortos, especialmente en la costa este de Estados Unidos.

El mercado también registra un proceso de conversión modal que, según operadores del sector, alcanza niveles que no se observaban desde hace más de una década. Al mismo tiempo, el crecimiento del volumen intermodal supera el registrado por el conjunto de los contenedores movilizados en Norteamérica, consolidando al ferrocarril como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del transporte de cargas.

PUBLICIDAD

La infraestructura enfrenta una nueva exigencia

El fuerte incremento de la demanda también comienza a poner a prueba la capacidad del sistema. Si bien el servicio ferroviario continúa absorbiendo mayores volúmenes de carga, el desafío se traslada hacia la infraestructura logística que conecta ambos modos de transporte.

La disponibilidad de capacidad para el transbordo, la coordinación entre terminales ferroviarias y transporte por carretera, así como la oferta de conductores para completar el tramo terrestre, aparecen entre los principales factores que podrían condicionar el crecimiento del sistema si la tendencia se mantiene durante los próximos meses.

PUBLICIDAD

Un cambio que puede redefinir la logística

Más allá de los registros alcanzados este año, el comportamiento del mercado refleja una transformación en la manera en que las empresas diseñan sus cadenas de suministro. La combinación de menores costos, mayor utilización de la infraestructura ferroviaria y una planificación más anticipada está modificando el equilibrio entre el camión y el ferrocarril en Estados Unidos.

Si esa tendencia logra sostenerse sin generar cuellos de botella en la infraestructura o en las operaciones de transferencia entre ambos modos, el transporte intermodal podría consolidar una participación creciente en corredores donde históricamente predominó el transporte por carretera, fortaleciendo su papel como una alternativa cada vez más competitiva para la logística estadounidense.

PUBLICIDAD