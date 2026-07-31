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Los productos conectados impulsan una nueva etapa para la trazabilidad logística

La incorporación de códigos 2D permite integrar información sobre origen, lotes, vencimientos y otros datos clave en un mismo producto, fortaleciendo la eficiencia y la gestión de las cadenas de suministro

Más allá de identificar un artículo, los nuevos códigos permiten vincularlo con información digital que puede ser utilizada por distintos actores de la cadena de valor según sus necesidades (Foto: Shutterstock)
Más allá de identificar un artículo, los nuevos códigos permiten vincularlo con información digital que puede ser utilizada por distintos actores de la cadena de valor según sus necesidades (Foto: Shutterstock)
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La transformación digital de las cadenas de suministro ya no pasa únicamente por automatizar procesos o incorporar inteligencia artificial. Un nuevo paso en esa evolución consiste en convertir a cada producto en un portador de información confiable y actualizada durante todo su recorrido.

Esa tendencia comienza a ganar espacio a partir de la adopción de códigos 2D, capaces de concentrar datos que fortalecen la trazabilidad, optimizan la logística y mejoran la interacción entre fabricantes, distribuidores, comercios y consumidores.

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Según la organización global dedicada al diseño e implementación de estándares para la trazabilidad de productos en Argentina, esta evolución representa un cambio de paradigma respecto del tradicional código de barras. Más allá de identificar un artículo, los nuevos códigos permiten vincularlo con información digital que puede ser utilizada por distintos actores de la cadena de valor según sus necesidades.

La transformación no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías, sino también por garantizar que la información sea consistente y pueda compartirse entre todos los integrantes de la cadena. En ese sentido, Alejandro Rodríguez, CEO y gerente general de la organización, afirma que "la próxima ventaja competitiva no dependerá solamente de producir mejor, sino también de administrar de manera confiable la información que acompaña a cada producto".

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Del código de barras al producto conectado

Los códigos 2D, como los formatos QR estandarizados y DataMatrix, permiten almacenar una mayor cantidad de información en un espacio reducido. Además del número de identificación del producto, pueden incorporar datos como el lote, la fecha de vencimiento, el número de serie y otra información relevante para la gestión operativa.

Una de sus principales características es que un mismo código puede ofrecer distintas respuestas según quién lo utilice. Un consumidor puede acceder a información ampliada desde su teléfono móvil; un comercio puede emplearlo en el punto de venta; un operador logístico puede utilizarlo para tareas de trazabilidad; y un organismo de control puede verificar información vinculada al cumplimiento de la normativa.

La mayor disponibilidad de datos también fortalece la transparencia de las operaciones y reduce riesgos a lo largo de la cadena de suministro (Foto: Shutterstock)
La mayor disponibilidad de datos también fortalece la transparencia de las operaciones y reduce riesgos a lo largo de la cadena de suministro (Foto: Shutterstock)

La trazabilidad gana precisión

La posibilidad de disponer de información estructurada durante todo el recorrido del producto abre nuevas oportunidades para mejorar la gestión logística. Contar con datos precisos sobre lotes, vencimientos y movimientos permite agilizar controles, optimizar procesos de almacenamiento y distribución y responder con mayor rapidez ante eventuales retiros de productos del mercado.

Esta mayor disponibilidad de datos también fortalece la transparencia de las operaciones y reduce riesgos a lo largo de la cadena de suministro. En sectores donde la identificación precisa de cada unidad resulta crítica, disponer de información actualizada facilita la coordinación entre fabricantes, operadores logísticos, distribuidores y organismos de control.

El dato como base de la transformación digital

La organización sostiene que herramientas como la inteligencia artificial, la automatización o los sistemas avanzados de planificación solo alcanzan su verdadero potencial cuando trabajan sobre información confiable, estandarizada y compartida entre todos los actores de la cadena.

En ese sentido, la adopción de códigos 2D implica mucho más que reemplazar un símbolo gráfico. También requiere ordenar la información, adoptar estándares comunes y preparar a las organizaciones para intercambiar datos de manera segura y eficiente, creando una base sólida para la digitalización de los procesos logísticos.

Transparencia y sostenibilidad

La incorporación de productos conectados también puede contribuir a responder nuevas exigencias regulatorias y de sostenibilidad. Acceder fácilmente a información sobre la composición de un producto, su origen, certificaciones o recomendaciones para su disposición final favorece una gestión más transparente y facilita el desarrollo de estrategias vinculadas con la economía circular.

Al mismo tiempo, disponer de información estructurada permite medir con mayor precisión indicadores de desempeño, compartir datos entre empresas y avanzar hacia cadenas de suministro más colaborativas, eficientes y preparadas para responder a mercados cada vez más exigentes.

Una ventaja competitiva para las empresas

La organización considera que esta transición representa una oportunidad para empresas de todos los tamaños, ya que puede facilitar la integración con cadenas de valor más avanzadas, mejorar la información disponible para clientes y organismos de control, fortalecer los procesos comerciales y logísticos y anticiparse a nuevas demandas del mercado.

Para Rodríguez, esta evolución marca un cambio de paradigma que trasciende la identificación de productos. "El futuro no estará marcado solamente por cadenas que mueven productos, sino por ecosistemas capaces de compartir información confiable", sostuvo. Y concluyó: “Las empresas que logren conectar productos, datos y procesos estarán mejor preparadas para competir, construir confianza y responder a mercados cada vez más exigentes”.

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