El puerto de Ushuaia reduce costos y activa obras para fortalecer su operación logística

En términos logísticos, esta adecuación no solo reduce el costo directo de uso del puerto, sino que también mejora la previsibilidad en la operatoria (Foto: Shutterstock)

El puerto de Ushuaia avanza en una doble estrategia que impacta de manera directa en la logística portuaria y en la competitividad del sur argentino: por un lado, una reducción tarifaria para los usuarios de la terminal; por otro, el inicio de un plan integral de obras orientado a modernizar la infraestructura y mejorar la operatividad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 22/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que establece un nuevo esquema con una baja de entre el 10% y el 15% en tarifas. Además del impacto en costos, el cambio introduce una simplificación administrativa, con procesos más claros para la gestión de servicios portuarios, lo que puede traducirse en mayor agilidad en las operaciones.

En términos logísticos, esta adecuación no solo reduce el costo directo de uso del puerto, sino que también mejora la previsibilidad en la operatoria, un factor clave para productores e industriales que dependen de esta terminal para canalizar sus flujos de comercio exterior.

Infraestructura para sostener el crecimiento operativo

En paralelo a la actualización tarifaria, se pondrá en marcha un conjunto de obras que apuntan a fortalecer la capacidad operativa del puerto frente al crecimiento proyectado del tráfico marítimo. En las próximas semanas se lanzará una licitación pública para la renovación de las defensas del muelle, financiada con recursos propios generados por la actividad portuaria.

El proyecto contempla el recambio de equipos fuera de servicio, la instalación de 75 nuevas defensas y la calibración del sistema, con el objetivo de mejorar la seguridad de atraque y reducir costos de mantenimiento. También se incluyen reparaciones estructurales en cabezales y vigas de hormigón en sectores con mayor nivel de deterioro.

Estas intervenciones tienen un impacto directo en la eficiencia logística, ya que permiten operar con mayor seguridad y previsibilidad, especialmente en un puerto que cumple un rol estratégico para la conectividad de Tierra del Fuego.

La combinación de menores costos, mayor transparencia operativa y mejoras en infraestructura posiciona al puerto de Ushuaia como un nodo clave para la logística del extremo sur (Foto: Shutterstock)

Recuperación de capacidad y mejoras en servicios clave

El plan de obras se extenderá en una segunda etapa con trabajos en los sitios 3 y 5, además de intervenciones en el sitio 1, destinado a tareas de descarga. A esto se suman obras vinculadas a la recuperación estructural del muelle, incluyendo renovación de pilotes, finalización del tablestacado y ampliación de la playa de contenedores.

Desde la perspectiva logística, estas mejoras buscan recuperar sectores afectados por el deterioro y ampliar la capacidad de respuesta del puerto frente a mayores volúmenes de carga, lo que resulta clave para sostener la continuidad operativa en el mediano plazo.

En paralelo, se avanzará en la ampliación de la red eléctrica y en la readecuación del sistema de provisión de agua, dos componentes fundamentales para garantizar la operación portuaria integral y el soporte a buques y cargas.

El conjunto de inversiones cuenta con el respaldo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), lo que refuerza el carácter estratégico de estas obras dentro del esquema productivo regional.

En este contexto, la combinación de menores costos, mayor transparencia operativa y mejoras en infraestructura posiciona al puerto de Ushuaia como un nodo clave para la logística del extremo sur, con impacto directo en la eficiencia de las cadenas de suministro y en la proyección del comercio exterior argentino.