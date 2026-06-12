Guatemala

El Instituto de Clima, Democracia e Inclusión pide mantener la vigilancia sobre los nombramientos judiciales en Guatemala

La misión internacional destacó avances en la democratización de la Fiscalía y del sistema de justicia, pero advirtió que aún se requiere supervisión constante sobre los procesos de selección para consolidar la independencia institucional

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AME940. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/06/2026.- Fotografía cedida por la misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), que muestra al exvicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo (i); el expresidente de Costa Rica y presidente y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2-i); el líder indígena, Luis Pacheco (c-i); la expresidenta Constitucional de Ecuador, Rosalía Arteaga (c-d); el líder indígena, Héctor Chaclán (2-d), y al expresidente de Costa Rica, ?Miguel Rodríguez Echeverría, posando durante un encuentro en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La CDI, liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes su segunda visita a Guatemala destacando un "avance importante" en la democratización de sus órganos judiciales y la consolidación de su Fiscalía, aunque advirtió que persisten retos institucionales. EFE/ CDI /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME940. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/06/2026.- Fotografía cedida por la misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), que muestra al exvicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo (i); el expresidente de Costa Rica y presidente y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2-i); el líder indígena, Luis Pacheco (c-i); la expresidenta Constitucional de Ecuador, Rosalía Arteaga (c-d); el líder indígena, Héctor Chaclán (2-d), y al expresidente de Costa Rica, ?Miguel Rodríguez Echeverría, posando durante un encuentro en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La CDI, liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes su segunda visita a Guatemala destacando un "avance importante" en la democratización de sus órganos judiciales y la consolidación de su Fiscalía, aunque advirtió que persisten retos institucionales. EFE/ CDI /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Un grupo de expresidentes latinoamericanos ha subrayado la necesidad de mantener la vigilancia internacional sobre los procesos de selección de autoridades judiciales en Guatemala, tras constatar avances en la consolidación de la justicia y la Fiscalía del país.

La misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), encabezada por Carlos Alvarado Quesada, concluyó su segunda visita a la capital guatemalteca este viernes. En su balance, el equipo reconoció un “avance importante” en la democratización de las instituciones encargadas de impartir justicia, aunque insistió en que persisten desafíos para lograr una consolidación plena.

Misión internacional respalda avances y pide vigilancia continua

Según el CDI, la reciente renovación en la cúpula del Ministerio Público representa un cambio significativo para la sociedad guatemalteca. “El cambio en la Fiscalía General es notable, no solo por el proceso democrático y en tiempo que se llevó adelante para hacer esta elección, sino porque representa un cambio real para la sociedad guatemalteca que hoy respira más tranquila en este ámbito”, destacó Alvarado Quesada.

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La misión recordó que la labor de observación internacional resulta crucial para proteger la idoneidad de quienes asumirán los próximos cargos en la justicia guatemalteca. Un punto central de su informe es la recomendación de mantener la supervisión sobre las mesas técnicas de postulación, con el fin de consolidar la independencia judicial y la legitimidad de los futuros nombramientos.

En respuesta directa a la pregunta sobre la situación actual de la justicia en Guatemala, el CDI concluyó que el país ha dado pasos concretos para fortalecer sus órganos judiciales, pero aún enfrenta la necesidad de perfeccionar los mecanismos de selección y garantizar una transición ordenada en otros puestos clave.

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Cambios institucionales en marcha y desafíos pendientes

Guatemala atraviesa durante este año un proceso de relevos institucionales que abarca tanto la justicia como otras áreas de control estatal. La misión internacional, que ya había visitado el país en febrero, vigila especialmente los impactos de los cambios en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la propia Fiscalía General.

AME938. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/06/2026.- Fotografía cedida por la misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), que muestra al expresidente de Costa Rica, ?Miguel Rodríguez Echeverría (i); el expresidente de Costa Rica y presidente y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2-i); el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (c); la expresidenta Constitucional de Ecuador, Rosalía Arteaga (2-d); y al exvicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, posando durante un encuentro en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La CDI, liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes su segunda visita a Guatemala destacando un "avance importante" en la democratización de sus órganos judiciales y la consolidación de su Fiscalía, aunque advirtió que persisten retos institucionales. EFE/ CDI /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME938. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 12/06/2026.- Fotografía cedida por la misión de observación del Instituto de Clima, Democracia e Inclusión (CDI), que muestra al expresidente de Costa Rica, ?Miguel Rodríguez Echeverría (i); el expresidente de Costa Rica y presidente y fundador del CDI, Carlos Alvarado Quesada (2-i); el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (c); la expresidenta Constitucional de Ecuador, Rosalía Arteaga (2-d); y al exvicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, posando durante un encuentro en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La CDI, liderada por exmandatarios latinoamericanos, concluyó este viernes su segunda visita a Guatemala destacando un "avance importante" en la democratización de sus órganos judiciales y la consolidación de su Fiscalía, aunque advirtió que persisten retos institucionales. EFE/ CDI /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Además, la delegación subrayó que todavía quedan pendientes designaciones en la Contraloría General de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia, órganos clave para la transparencia y el equilibrio de poderes. En septiembre, también se renovarán las jefaturas de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala, instituciones esenciales para la estabilidad del sistema financiero guatemalteco.

Alvarado Quesada llamó a la ciudadanía y a los actores sociales a mantener la participación activa para asegurar la continuidad de las reformas, enfatizando que “un pueblo plural cuenta con el respaldo de la comunidad internacional en su ruta democrática”.

El rol de la sociedad civil y la comunidad internacional

AME069. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 09/06/2026.- La expresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga, el presidente de la Delegación Internacional de Observadores del Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI) y expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (c), y el expresidente de Costa Rica Miguel Rodríguez Echeverría hablan en una rueda de prensa para dar seguimiento a las elecciones de segundo nivel en Guatemala este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
AME069. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 09/06/2026.- La expresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga, el presidente de la Delegación Internacional de Observadores del Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI) y expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada (c), y el expresidente de Costa Rica Miguel Rodríguez Echeverría hablan en una rueda de prensa para dar seguimiento a las elecciones de segundo nivel en Guatemala este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

El informe final de la misión subraya la importancia de la participación de todos los sectores sociales en el fortalecimiento institucional. La delegación sostiene que solo a través de un seguimiento constante y el compromiso de la sociedad civil será posible consolidar los avances registrados y enfrentar los retos pendientes en materia de justicia.

La evaluación de la misión, liderada por expresidentes y expertos del CDI, refuerza la idea de que la democratización del sistema judicial guatemalteco es un proceso en desarrollo, que requiere tanto vigilancia internacional como involucramiento local para garantizar autoridades independientes y legítimas en el futuro.

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