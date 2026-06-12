Movant LogComex

Senasa agiliza importación de vacunas bovinas con autorización por equivalencia

La simplificación elimina duplicación regulatoria sin comprometer controles sanitarios locales, acelerando el acceso a productos aprobados por organismos internacionales reconocidos

Guardar
Google icon
Vacunas Senasa
Senasa acepta validaciones de autoridades extranjeras cuando éstas cumplen con estándares equivalentes a los locales, lo que permite ahorrar trámites administrativos sin sacrificar seguridad (Foto: Shutterstock)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) publicó este jueves la Resolución 504/2026 que simplifica el régimen de importación de vacunas virales bovinas no vesiculares, eliminando requisitos redundantes para productos autorizados mediante equivalencia sanitaria. La medida aparece en el Boletín Oficial y busca agilizar el ingreso de vacunas sin afectar los controles específicos que protegen el estatus sanitario nacional.

Las vacunas virales no vesiculares protegen el ganado bovino contra enfermedades de alto impacto reproductivo y respiratorio, como la rinotraqueitis infecciosa, la diarrea viral y la parainfluenza. Estos biológicos se producen en laboratorios de alcance internacional y forman parte de esquemas sanitarios modernos que permiten vacunaciones de dosis única, reduciendo costos operativos en establecimientos ganaderos. Su efectividad depende de que contengan cepas virales que realmente circulan en el territorio donde se aplican.

PUBLICIDAD

La autorización por equivalencia es un mecanismo internacional que reconoce evaluaciones realizadas por organismos reguladores de países con sistemas de control igualmente rigurosos. Senasa acepta validaciones de autoridades extranjeras cuando éstas cumplen con estándares equivalentes a los locales, lo que permite ahorrar trámites administrativos sin sacrificar seguridad. La nueva resolución exceptúa a estas vacunas de ciertos requisitos previstos en la Resolución 61/2026, siempre que se encuentren bajo este régimen de equivalencia.

Armonización regulatoria sin comprometer controles

El cambio responde a una política de simplificación administrativa que evita la duplicación de evaluaciones. Cuando un laboratorio ha presentado la vacuna ante organismos de referencia internacional y obtuvo aprobación, Senasa reconoce esa evaluación sin exigir nuevamente todos los estudios de potencia y seguridad realizados en el país de origen. Sin embargo, la medida no elimina los controles sanitarios específicos que responden a realidades epidemiológicas locales.

PUBLICIDAD

Los requisitos que sí se mantienen incluyen la verificación de cepas circulantes en Argentina, protocolos de bioseguridad aplicables a cada región y la evaluación de organismos genéticamente modificados cuando corresponda. “Se elimina la duplicación pero no el resguardo”, explicó la presidencia de Senasa, precisando que la simplificación mantiene intactos los controles que dependen de la realidad epidemiológica del país.

Esta estrategia se alinea con prácticas de otros países con relevante producción ganadera, que también recurren a sistemas de equivalencia para acelerar registros sin comprometer la sanidad animal.

Laboratorio vacunas vacas
Cuando un laboratorio ha presentado la vacuna ante organismos de referencia internacional y obtuvo aprobación, Senasa reconoce esa evaluación sin exigir nuevamente todos los estudios de potencia y seguridad realizados en el país de origen (Foto: Shutterstock)

Importancia para la cadena ganadera nacional

La reducción de tiempos administrativos impacta directamente en la disponibilidad de opciones terapéuticas para productores de carne y lácteos. Argentina, como nación ganadera de relevancia global, depende de mantener rodeos saludables para sostener su posicionamiento exportador. Las enfermedades virales contra las que protegen estas vacunas generan abortos, defectos congénitos y cuadros respiratorios que afectan el desempeño productivo y pueden traducirse en pérdidas significativas por animal afectado.

La ampliación del régimen de equivalencia implementada en enero a través de la Resolución 61/2026 ya permitía importar vacunas más modernas. Ahora, con la Resolución 504/2026, se elimina la exigencia de tramitar paralelamente un registro local para vacunas que ya cuentan con aprobación internacional. Esto acelera la comercialización y amplía la libertad de decisión de productores, quienes pueden acceder a biológicos de dosis única que optimizan esquemas de vacunación.

Contexto de modernización normativa

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó en redes que la medida forma parte de una agenda más amplia de simplificación que reconoce evaluaciones sanitarias de organismos extranjeros cuando resultan suficientemente rigurosas. “Las vacunas no vesiculares ya autorizadas por equivalencia quedan exentas del circuito de registro local”, sintetizó, subrayando que la reforma mantiene protecciones fundamentales para el país. Esta lógica de reconocer evaluaciones de terceros confiables sin duplicar procesos se replica en otros sectores regulados.

La decisión refleja una apuesta por modernizar el andamiaje normativo sin sacrificar seguridad. Desde 2012, el marco anterior había permanecido prácticamente sin cambios, mientras la industria farmacéutica veterinaria y los sistemas de vigilancia sanitaria internacional evolucionaban. La actualización de enero amplió las opciones de vacunas; la de junio simplifica la gestión administrativa, completando un ciclo de reformas que busca posicionar a Argentina como destino eficiente para la salud animal.

La cadena ganadera se beneficia con acceso más rápido a innovaciones en vacunología, mientras que Senasa mantiene su capacidad de vigilancia sobre cepas circulantes y garantías de bioseguridad. Este equilibrio entre agilidad regulatoria y control sanitario define el enfoque de las nuevas normativas.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorSENASAVacunas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De la importación al socio local: cómo se construye una cadena de compras eficiente

Nahuel Garrido, gerente de compras y abastecimiento estratégico, sostiene que planificar bien el suministro es la clave para ser competitivo en cualquier industria

De la importación al socio local: cómo se construye una cadena de compras eficiente

La logística global muestra su futuro a través de innovación y talento

Barcelona volvió a ser el epicentro logístico europeo con un evento que mostró que la integración entre tecnología, formación profesional y ecosistemas de startups marca el rumbo de las cadenas de suministro

La logística global muestra su futuro a través de innovación y talento

El reto logístico de una población que envejece

José Ricardo Jauregui, presidente de una asociación internacional enfocada en gerontología y geriatría, analiza cómo el aumento de la expectativa de vida está transformando la sociedad y el papel que tendrá la logística en este escenario

El reto logístico de una población que envejece

UIA señala inversiones estratégicas para modernizar el transporte ferroviario de cargas

Un informe advierte que el ferrocarril representa menos del 5% del transporte de cargas y propone inversiones en infraestructura, material rodante e intermodalismo para reducir costos y tiempos logísticos

UIA señala inversiones estratégicas para modernizar el transporte ferroviario de cargas

El asesoramiento como punto clave en la venta y la logística internacional

Franco Gioiello, vendedor de una empresa de transporte freight forwarder, describe cómo la transparencia, la lectura del contexto global y el conocimiento operativo definen hoy el trabajo en comercio exterior

El asesoramiento como punto clave en la venta y la logística internacional

DEPORTES

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Paulo Dybala llegó a Argentina y soltó una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Las leyendas del fútbol que no conquistaron la Copa del Mundo

TELESHOW

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Kristian Ramírez: “Aparte de cantar en Los del Fuego, trabajo de encargado”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

Natalia Oreiro, íntima: “He tenido la suerte de interpretar mujeres que tenían algo para decir”

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Luis Borges, patrimonio de la literatura universal

Jorge Luis Borges, patrimonio de la literatura universal

Estas son las partes más sucias de un crucero y donde existe mayor riesgo de contraer enfermedades

EEUU advirtió que la muerte del jefe del Tren de Aragua es “un mensaje” para América Latina: “No hay refugio para narcoterroristas”

Retiran del mercado miles de cajas de pizza congelada en 21 estados por posible contaminación con fragmentos de metal

El impuesto de circulación vence el 31 de julio en Guatemala y la recaudación va en 38.4%