La hidrovía define su próxima etapa con dos oferentes precalificados

El tramo a licitar abarca desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, constituyendo un eje central para la circulación de exportaciones y el abastecimiento interno (Foto: Shutterstock)

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó la primera etapa del proceso licitatorio vinculado a la Vía Navegable Troncal, en el marco de la Resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida formaliza la evaluación inicial de ofertas para un proyecto clave en la infraestructura logística y el comercio exterior argentino, sin introducir modificaciones sobre el esquema ya definido en etapas previas.

El procedimiento corresponde a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, orientada a la modernización, operación y mantenimiento del sistema de señalización y las tareas de dragado en el principal corredor fluvial del país.

Este tramo abarca desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, constituyendo un eje central para la circulación de exportaciones y el abastecimiento interno.

En esta primera instancia, la autoridad resolvió precalificar dos ofertas que cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y administrativos. Estas propuestas avanzarán a la siguiente etapa del proceso, en la que se analizarán aspectos económicos y operativos más detallados, en línea con el esquema de concesión bajo peaje previsto en la normativa vigente.

En paralelo, se declaró inadmisible una tercera oferta, debido a que no presentó la garantía de mantenimiento exigida por el pliego. Este punto se ajusta a condiciones formales ya definidas, sin que la resolución incorpore nuevos criterios o cambios en los requisitos de evaluación.

La resolución ratifica además el trabajo de la Comisión Evaluadora, que analizó la documentación presentada en el Sobre N° 1, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales (Foto: Shutterstock)

Etapas del proceso y validación técnica

La resolución también confirma que el proceso licitatorio cumplió con las instancias de publicidad, consultas y evaluación técnica previstas. Según se detalla, se respondieron más de 200 consultas de interesados durante la etapa previa, y se emitieron circulares aclaratorias que formaron parte del procedimiento.

Asimismo, se ratifica el trabajo de la Comisión Evaluadora, que analizó la documentación presentada en el Sobre N° 1, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales. En este marco, el dictamen emitido no recibió impugnaciones válidas dentro de los términos establecidos, lo que permitió avanzar con la aprobación de esta etapa.

La resolución también aborda una presentación realizada por uno de los oferentes, la cual fue considerada como una manifestación sin carácter impugnatorio, al no cumplir con los requisitos formales exigidos. Aun así, la comisión analizó los argumentos sin modificar las conclusiones originales del proceso.

Próxima etapa y continuidad operativa

Como parte del cronograma, se fijó el 22 de abril de 2026 como fecha para la apertura del Sobre N° 2, correspondiente a las ofertas precalificadas. Esta instancia permitirá avanzar en la evaluación económica y definir las condiciones finales de adjudicación dentro del esquema de concesión.

El avance de esta licitación se inscribe dentro del marco normativo que regula las concesiones de infraestructura logística y servicios públicos, incluyendo actividades como dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables. Estas tareas fueron previamente declaradas como servicio público, lo que establece el encuadre legal del proceso.

En términos operativos, la resolución no introduce cambios en la dinámica actual de la vía, sino que valida formalmente el avance administrativo del proceso licitatorio. Su impacto inmediato se limita a la continuidad del procedimiento, en una infraestructura clave para la cadena de suministro exportadora y el tránsito fluvial de cargas en Argentina.