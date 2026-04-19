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La logística en Brasil ajusta su operación ante la falta de mano de obra

Un panel de ABRALOG advierte que la escasez de talento ya impacta en la capacidad operativa y obliga a replantear productividad, formación e inclusión en transporte y supply chain

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En este escenario, la formación profesional, la capacitación y la inclusión laboral aparecen como ejes clave para sostener la operación (Foto: Shutterstock)
En este escenario, la formación profesional, la capacitación y la inclusión laboral aparecen como ejes clave para sostener la operación (Foto: Shutterstock)

La escasez de talento en logística, mano de obra y operación dejó de ser un problema coyuntural para consolidarse como un factor estructural que condiciona la operación. Así se planteó en el marco de una feria intermodal referente del sector en Brasil, donde referentes del sector coincidieron en que la falta de personal ya afecta la capacidad operativa y podría intensificarse si no se logran mejoras sostenidas en productividad.

El diagnóstico tiene implicancias directas en la planificación logística, el transporte y el comercio exterior, especialmente en un contexto donde la demanda de servicios vinculados a la distribución sigue creciendo. Según se expuso en el panel, cambios en los esquemas laborales podrían profundizar la presión: solo en transporte, una eventual modificación de la jornada implicaría incorporar hasta 250.000 nuevos trabajadores, ampliando aún más la brecha existente.

En este escenario, la formación profesional, la capacitación y la inclusión laboral aparecen como ejes clave para sostener la operación. Desde SEST SENAT se destacó una inversión superior a 40 millones de reales en capacitación, con más de 16.000 licencias habilitadas, incluyendo una creciente participación femenina. La incorporación de mujeres se posiciona como una de las alternativas más inmediatas para ampliar la base laboral en un mercado con limitaciones estructurales.

El impacto no es homogéneo. En regiones con menor desarrollo de liderazgo operativo, productividad y estabilidad, se registran mayores niveles de ausentismo, caídas en la eficiencia y menor previsibilidad en los flujos logísticos. Este punto refuerza la necesidad de una articulación más profunda entre empresas, instituciones de formación y políticas sectoriales para sostener la eficiencia en las cadenas de suministro.

La tecnología aparece como un factor transversal en esta transformación. El uso de inteligencia artificial, planificación logística y previsión de demanda ya forma parte de decisiones clave (Imagen: Shutterstock)
La tecnología aparece como un factor transversal en esta transformación. El uso de inteligencia artificial, planificación logística y previsión de demanda ya forma parte de decisiones clave (Imagen: Shutterstock)

Estrategias operativas y tecnología para sostener la continuidad logística

A nivel operativo, las empresas comienzan a rediseñar sus procesos de reclutamiento, onboarding y retención para reducir fricciones. En centros de fulfillment, por ejemplo, se implementan instancias de simulación de tareas y entornos logísticos antes de la contratación, lo que mejora la adaptación inicial y reduce la rotación. Este tipo de estrategias busca sostener la continuidad operativa en entornos cada vez más exigentes.

La tecnología aparece como un factor transversal en esta transformación. El uso de inteligencia artificial, planificación logística y previsión de demanda ya forma parte de decisiones clave, desde la asignación de recursos hasta la optimización de procesos. En modelos de distribución intensiva, estos sistemas permiten mejorar la eficiencia operativa, reduciendo desperdicios y tiempos muertos.

Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo el ausentismo, la previsibilidad operativa y la gestión de inventarios, que en algunas regiones alcanza niveles de hasta el 30%. Este fenómeno impacta directamente en la programación de entregas y la confiabilidad de los plazos, elementos críticos para el comercio exterior y la logística integrada.

Frente a este panorama, la productividad, la digitalización y el rediseño de procesos se consolidan como condiciones necesarias para cualquier cambio estructural. La experiencia internacional muestra que las mejoras en eficiencia son un paso previo para avanzar en esquemas laborales más flexibles sin comprometer la operación.

El consenso del sector es claro: la escasez de mano de obra ya no es un fenómeno transitorio, sino un nuevo parámetro de la logística moderna, el mercado laboral y la cadena de suministro. La respuesta requiere una combinación de capacitación, inclusión y tecnología, en un entorno más restringido que redefine las decisiones operativas y estratégicas.

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