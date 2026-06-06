Día de la Ingeniería: la profesión que diseña las cadenas logísticas del siglo XXI

Carreteras, puentes, terminales portuarias, aeropuertos, centros de distribución y redes ferroviarias requieren planificación, diseño, construcción y mantenimiento especializado (Imagen: Movant Connection)

La ingeniería es una de las profesiones menos visibles para el público general, pero una de las más determinantes para que funcionen la logística, el comercio internacional y gran parte de la economía moderna. Desde el diseño de puertos y rutas hasta el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la gestión de inventarios, los ingenieros participan en prácticamente cada etapa de las cadenas de suministro que abastecen a millones de personas todos los días.

La relevancia de estos profesionales cobra especial importancia cada 6 de junio, cuando se celebra el Día de la Ingeniería en Argentina. La fecha conmemora la graduación del primer ingeniero civil del país, Luis Augusto Huergo, en 1870, un hecho que marcó el inicio formal de la ingeniería nacional.

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En un contexto donde el comercio mundial moviliza más de 12.000 millones de toneladas de mercancías por vía marítima cada año y donde las cadenas logísticas son cada vez más complejas y tecnológicas, el rol de la ingeniería se ha vuelto estratégico para garantizar eficiencia, seguridad y competitividad.

Ingeniería y transporte: la base de la logística moderna

Cada camión que circula por una ruta, cada tren de carga que conecta regiones productivas, cada avión de transporte y cada buque portacontenedores dependen de soluciones desarrolladas por ingenieros.

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La infraestructura logística es uno de los ejemplos más evidentes. Carreteras, puentes, terminales portuarias, aeropuertos, centros de distribución y redes ferroviarias requieren planificación, diseño, construcción y mantenimiento especializado.

Sin ingeniería, el comercio internacional simplemente no podría funcionar a la escala actual. Más del 80% del comercio mundial por volumen se transporta por vía marítima, según organismos internacionales vinculados al transporte y la navegación. Los puertos modernos incorporan sistemas automatizados, equipamiento de alta precisión y tecnologías de monitoreo que demandan profesionales capaces de integrar múltiples disciplinas.

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La ingeniería también resulta fundamental para optimizar costos y tiempos de traslado. Mediante modelos matemáticos, simulaciones y análisis de datos, los especialistas diseñan rutas más eficientes, reducen consumos energéticos y mejoran la utilización de recursos en toda la cadena logística.

Desde el diseño de puertos y rutas hasta el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la gestión de inventarios, los ingenieros participan en prácticamente cada etapa de las cadenas de suministro que abastecen a millones de personas todos los días (Ilustración: Shutterstock)

El avance de la tecnología transforma el sector

La digitalización está cambiando profundamente la forma en que se gestionan las operaciones logísticas y comerciales. Detrás de muchas de estas innovaciones aparecen equipos de ingenieros especializados en software, automatización, electrónica, telecomunicaciones y análisis de datos.

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Los sistemas de gestión de transporte (TMS), los softwares de planificación logística, la robotización de depósitos y las plataformas de seguimiento en tiempo real son algunos ejemplos de herramientas que hoy forman parte de la actividad cotidiana.

La inteligencia artificial también comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante. Sus aplicaciones incluyen la predicción de demanda, la optimización de inventarios, la identificación de riesgos operativos y la planificación de rutas dinámicas según variables como tránsito, clima o disponibilidad de recursos.

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Otro desarrollo que despierta interés es el uso de drones para tareas logísticas específicas. Aunque su implementación masiva todavía enfrenta desafíos regulatorios y operativos, ya existen experiencias vinculadas al monitoreo de infraestructura, control de inventarios y entregas en zonas remotas.

A su vez, la automatización avanza en puertos, aeropuertos y centros logísticos de todo el mundo mediante vehículos autónomos, grúas inteligentes y sistemas capaces de coordinar movimientos de mercaderías con mínima intervención humana.

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Ingenieros: perfiles cada vez más buscados

La transformación tecnológica también impacta sobre el mercado laboral. Diversos estudios internacionales coinciden en que los perfiles vinculados a ingeniería, análisis de datos, automatización y tecnología figuran entre los más demandados por las organizaciones relacionadas con logística y comercio exterior.

La necesidad de gestionar cadenas de suministro cada vez más complejas exige profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades de planificación, gestión de proyectos y análisis estratégico.

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En logística, los ingenieros participan en áreas tan diversas como transporte, abastecimiento, infraestructura, almacenamiento, distribución, comercio exterior, sostenibilidad y transformación digital.

Además, la creciente necesidad de reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética está generando nuevas oportunidades vinculadas a la ingeniería aplicada a la sostenibilidad. El desarrollo de combustibles alternativos, vehículos de bajas emisiones, sistemas de energía renovable y operaciones más eficientes aparece como una prioridad para gran parte de la industria global. En este escenario, la ingeniería deja de ser únicamente una disciplina técnica para convertirse en un factor clave de competitividad.

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Cada producto que llega a un supermercado, cada insumo que cruza una frontera y cada operación logística que conecta mercados tiene detrás decisiones, diseños y tecnologías desarrolladas por ingenieros. Su trabajo, muchas veces invisible para el consumidor, es uno de los pilares que sostienen el funcionamiento de las cadenas de suministro y el comercio internacional en un mundo cada vez más interconectado.