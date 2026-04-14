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El riesgo climático se consolida como variable clave en la logística brasileña

Un análisis de ABOL advierte que los eventos climáticos extremos y los cambios regulatorios ya impactan en costos, tiempos y decisiones estratégicas en la logística regional

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Fenómenos como inundaciones, vientos extremos o problemas de visibilidad pueden derivar en cierres de rutas, afectaciones en la infraestructura ferroviaria, interrupciones portuarias y demoras en el transporte aéreo (Foto: Shutterstock)
Fenómenos como inundaciones, vientos extremos o problemas de visibilidad pueden derivar en cierres de rutas, afectaciones en la infraestructura ferroviaria, interrupciones portuarias y demoras en el transporte aéreo (Foto: Shutterstock)

La agenda climática dejó de ser un factor periférico para convertirse en una variable central en la gestión logística. Así se planteó en el primer Día ABOL 2026, organizado por la Asociación Brasileña de Operadores Logísticos, donde especialistas coincidieron en que el riesgo climático ya forma parte de la toma de decisiones operativas y estratégicas del sector.

Según se destacó durante el encuentro, el riesgo climático comenzó a abordarse con una lógica más basada en datos, lo que modifica los procesos de planificación. Esta evolución permite a las empresas anticipar escenarios adversos y mejorar su capacidad de respuesta frente a disrupciones cada vez más frecuentes.

Uno de los ejes del análisis fue la identificación de los impactos según el modo de transporte y su incidencia en la continuidad del negocio. A partir de un estudio desarrollado junto a empresas del sector, se definieron dos grandes categorías: los riesgos físicos, asociados a eventos extremos, y los riesgos de transición, vinculados a cambios regulatorios, exigencias del mercado y nuevas estructuras de costos.

En términos operativos, los efectos son concretos. Fenómenos como inundaciones, vientos extremos o problemas de visibilidad pueden derivar en cierres de rutas, afectaciones en la infraestructura ferroviaria, interrupciones portuarias y demoras en el transporte aéreo. A esto se suman pérdidas de activos y mercadería en centros de distribución, lo que impacta directamente en la eficiencia logística.

El riesgo climático como variable operativa

El enfoque actual ya no se limita al análisis ambiental, sino que se traslada al plano de la operación logística. “No se trata del clima, sino del riesgo operativo, los costos, los contratos y la continuidad del negocio”, se remarcó durante el encuentro. Esta mirada implica integrar el factor climático dentro de la planificación estratégica, con herramientas orientadas a reducir impactos y sostener la operación.

En este contexto, la anticipación y el monitoreo se consolidan como factores diferenciales. La capacidad de prever eventos y modelar escenarios permite transformar la incertidumbre en información útil para la toma de decisiones, fortaleciendo la resiliencia de las cadenas logísticas.

La incorporación de inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de datos climáticos y convertirlos en indicadores operativos concretos (Imagen: Shutterstock)
La incorporación de inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de datos climáticos y convertirlos en indicadores operativos concretos (Imagen: Shutterstock)

Tecnología y gestión estructurada

Frente a este escenario, el sector avanza hacia modelos de gestión estructurada apoyados en tecnología. La incorporación de inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de datos climáticos y convertirlos en indicadores operativos concretos.

Estas herramientas no solo anticipan eventos meteorológicos, sino también sus efectos en los costos, los tiempos de entrega y el desempeño general de la operación. A partir del análisis de datos históricos y condiciones específicas, es posible generar pronósticos personalizados que estimen probabilidades de retraso y variaciones operativas.

Otro aspecto clave es el análisis a escala hiperlocal, que contempla características específicas de rutas, centros de distribución e infraestructura. Esta integración de variables en un único entorno facilita una visión consolidada del riesgo y permite definir acciones preventivas, como la reconfiguración de rutas o ajustes en la planificación.

En paralelo, este cambio de enfoque también comienza a influir en la relación entre los actores de la cadena. Proveedores, operadores y clientes incorporan criterios climáticos en sus evaluaciones, lo que redefine estándares de servicio, condiciones contractuales y niveles de exigencia en términos de previsibilidad y cumplimiento.

En definitiva, la incorporación del riesgo climático en la logística ya no es opcional. Se trata de un cambio estructural que redefine la forma en que se diseñan, operan y optimizan las cadenas de suministro en un contexto de creciente incertidumbre ambiental.

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