Movant LogComex

Qué hace tan complejo el transporte del litio en Argentina

Desde los salares del norte argentino hasta los puertos de exportación, el litio recorre una cadena logística que exige estrictos controles de inocuidad, manipulación y trazabilidad para preservar su calidad y valor comercial

Guardar
Google icon
Transporte de litio
Gran parte del litio argentino destinado a exportación se comercializa como carbonato de litio o productos derivados de alta pureza utilizados por la industria tecnológica y energética (Imagen: Movant Connection)

La creciente demanda global de baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos electrónicos convirtió al litio en uno de los minerales estratégicos de la economía mundial. En ese contexto, Argentina se consolidó como uno de los principales protagonistas del denominado “Triángulo del Litio”, junto con Chile y Bolivia, una región que concentra más de la mitad de los recursos mundiales de este mineral.

Sin embargo, detrás de cada tonelada exportada existe una operación logística mucho más compleja de lo que suele imaginarse. El traslado del litio requiere protocolos específicos de limpieza, manipulación, almacenamiento y transporte que buscan evitar cualquier tipo de contaminación que pueda afectar la calidad final del producto.

PUBLICIDAD

La importancia de estos cuidados crece a medida que Argentina incrementa su participación en el mercado internacional. Las proyecciones oficiales indican que el país podría multiplicar significativamente sus exportaciones mineras durante la próxima década, impulsadas principalmente por el desarrollo del litio y el cobre.

Un producto sensible a la contaminación

Gran parte del litio argentino destinado a exportación se comercializa como carbonato de litio o productos derivados de alta pureza utilizados por la industria tecnológica y energética.

PUBLICIDAD

En este tipo de cargas, la contaminación representa uno de los principales riesgos operativos. Una simple presencia de tierra, polvo, humedad, restos de otras mercaderías o manchas sobre los envases puede comprometer especificaciones técnicas exigidas por los compradores internacionales.

Por ese motivo, los operadores logísticos deben trabajar bajo estrictos protocolos de limpieza. Los vehículos, contenedores, depósitos y equipos de manipulación deben encontrarse libres de residuos de cargas anteriores. Además, es habitual que se realicen inspecciones visuales y controles documentales antes de cada despacho.

Bolsón de litio
Los compradores internacionales demandan cada vez más información sobre el origen, las condiciones de transporte y la preservación de la calidad del producto durante todo su recorrido (Foto: Shutterstock)

Los tradicionales bolsones o “big bags” utilizados para transportar carbonato de litio también reciben especial atención. El contacto con superficies sucias, elementos cortantes o sustancias contaminantes puede afectar tanto la presentación comercial como la calidad del producto.

La humedad constituye otro factor crítico. Diversas fichas internacionales de seguridad recomiendan almacenar el material en lugares secos, ventilados y protegidos de fuentes de contaminación ambiental.

Cuidados durante la manipulación y el transporte

Aunque el carbonato de litio generalmente no está clasificado como mercancía peligrosa para transporte en muchas regulaciones internacionales, su manipulación exige procedimientos específicos.

Uno de los principales desafíos consiste en evitar la generación de polvo durante las operaciones de carga y descarga. Las recomendaciones técnicas internacionales indican minimizar la dispersión de partículas, utilizar elementos de protección adecuados y evitar el contacto innecesario con el producto.

En los corredores mineros del norte argentino, donde el litio suele recorrer cientos de kilómetros desde los salares hasta terminales ferroviarias, centros logísticos o puertos, la planificación adquiere un papel central. Las condiciones climáticas extremas de altura, los largos trayectos y las restricciones de infraestructura obligan a coordinar cuidadosamente cada etapa del proceso.

La trazabilidad es otro aspecto clave. Los compradores internacionales demandan cada vez más información sobre el origen, las condiciones de transporte y la preservación de la calidad del producto durante todo su recorrido.

Argentina y la oportunidad de convertirse en proveedor del sector

El crecimiento de la industria del litio está generando oportunidades que van mucho más allá de la extracción minera. La expansión de proyectos en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca impulsa la demanda de servicios logísticos, transporte especializado, almacenamiento, mantenimiento industrial, equipamiento, ingeniería, construcción y soluciones tecnológicas vinculadas a la cadena de abastecimiento.

Actualmente, Argentina figura entre los principales productores mundiales de litio y concentra decenas de proyectos en distintas etapas de desarrollo. Diversos estudios señalan que el país posee uno de los mayores potenciales de crecimiento dentro del Triángulo del Litio durante los próximos años.

Para las empresas interesadas en convertirse en proveedoras del sector, la preparación resulta fundamental. La capacitación del personal, la certificación de procesos, la incorporación de tecnología y la capacidad para operar en zonas remotas aparecen entre los principales requisitos para integrarse a esta cadena de valor.

A medida que el litio gana relevancia en la transición energética global, la logística se consolida como un eslabón estratégico. No se trata únicamente de trasladar un mineral desde un punto de extracción hasta un puerto. Cada operación implica preservar la calidad de un recurso que alimenta industrias de alto valor agregado y que se ha convertido en uno de los activos más importantes para el desarrollo exportador argentino.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorLitioMineríaMovant-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El comercio exterior: la pieza invisible que sostiene la producción

Detrás de cada proceso productivo existe una red de gestión y coordinación internacional que pocas veces ocupa el centro de la escena, pero que resulta fundamental para evitar interrupciones y sostener la actividad

El comercio exterior: la pieza invisible que sostiene la producción

Argentina incorpora dos protocolos del ATIT que modernizan el transporte terrestre regional

La digitalización del manifiesto de carga y la reducción de multas para operadores internacionales son los ejes de las actualizaciones al acuerdo multilateral que rige el tránsito aduanero

Argentina incorpora dos protocolos del ATIT que modernizan el transporte terrestre regional

Planificar o perder: la gestión de tiempos y costos en el comercio internacional de fin de obra

Anahí Morales, supervisora de comercio internacional especializada en fin de obra, describe cómo la planificación anticipada y la toma de decisiones rápida sostienen la operación

Planificar o perder: la gestión de tiempos y costos en el comercio internacional de fin de obra

La inestabilidad energética reordena costos y operaciones en el transporte aéreo mundial

El combustible ya representa casi la mitad del gasto de las aerolíneas y la producción global de alternativas renovables apenas alcanza el 0,8% del consumo total del sector

La inestabilidad energética reordena costos y operaciones en el transporte aéreo mundial

Última milla: AECAUM consolida su liderazgo sectorial y acelera su expansión con proyección internacional

La entidad pionera del sector postal privado y logístico busca ampliar su red federal. Su fortaleza institucional se apalanca en el blindaje normativo, la mayor cartera de beneficios del mercado, su rol clave en FAETYL y su inminente ingreso a la Unión Postal Universal (UPU)

Última milla: AECAUM consolida su liderazgo sectorial y acelera su expansión con proyección internacional

DEPORTES

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

TELESHOW

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

INFOBAE AMÉRICA

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango