La previsibilidad y la logística marcan la diferencia en exportaciones desde el norte argentino

Francisco Del Castillo es licenciado en comercio internacional y despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

“La operación exitosa depende de anticipar cada detalle antes de que surja un problema”. Con esa premisa, Francisco analiza cómo los productores y empresas del norte argentino reorganizan la planificación de sus exportaciones. La coordinación de la documentación, la logística y los tiempos de transporte se volvió crítica, mientras los costos y la trazabilidad, que antes eran variables secundarias, hoy determinan la competitividad y la eficiencia de cada operación internacional.

¿Cómo describirías la situación actual del comercio exterior desde tu región?

Veo un panorama heterogéneo. Algunos sectores vinculados al consumo masivo perdieron dinamismo por la caída del consumo interno, mientras que áreas como minería y agroindustria mantienen actividad constante.

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Además, surgieron nuevos importadores, especialmente pymes y productores locales, que comenzaron a explorar la posibilidad de exportar directamente sus productos, generando mayor demanda de asesoramiento profesional.

Esta realidad obliga a que cada operación se planifique con precisión, considerando costos, tiempos y riesgos, para garantizar competitividad en mercados internacionales.

¿Por qué es importante la previsibilidad para productores e importadores?

La previsibilidad es clave porque muchas veces los empresarios no saben cuál será el costo final de sus operaciones internacionales, incluyendo transporte, impuestos y gastos asociados. Revisamos desde la factura proforma hasta los costos logísticos, impuestos y gastos asociados, para que el cliente pueda determinar la viabilidad de la operación y planificar con seguridad.

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Esta claridad permite evitar sobrecostos y retrasos que afectan la rentabilidad, y posiciona al despachante como un verdadero socio estratégico del cliente.

¿Qué papel juega la logística en este análisis?

La logística es central. No basta con que la mercadería salga del proveedor; todo el recorrido, desde la documentación hasta la llegada al puerto, debe estar coordinado.

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Es fundamental considerar los tiempos de tránsito, costos asociados y cumplimiento de normativas, así como la interacción con operadores internacionales.

Además, la logística impacta directamente en la competitividad de la operación: el transporte y la planificación determinan si un producto llega a tiempo y con los estándares de calidad requeridos.

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¿Cuáles son los principales desafíos al trabajar con múltiples proveedores y mercados internacionales?

El desafío mayor es la coordinación. Cuando intervienen varios proveedores y destinos, cada actor de la cadena debe comprender su rol y mantener un flujo constante de información.

Cualquier desajuste puede generar demoras y sobrecostos, afectando la rentabilidad de la operación. La distancia a los puertos y las condiciones del corredor bioceánico requieren una planificación estratégica que permita optimizar tiempos y costos, evitando que la cadena se rompa en algún eslabón.

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¿Cómo impacta la apertura de importaciones en tu trabajo y en los productores locales?

La apertura importadora ofrece tanto oportunidades como desafíos. Permite acceder a maquinaria e insumos clave, pero exige planificación para evitar desequilibrios en la balanza comercial.

"Surgieron nuevos importadores, especialmente pymes y productores locales, que comenzaron a explorar la posibilidad de exportar directamente sus productos", desarrolla Francisco (Foto: Shutterstock)

La previsibilidad comercial y fiscal es crucial, ya que los productores necesitan conocer costos, tiempos y riesgos antes de tomar decisiones.

Además, este contexto exige una mayor capacidad de coordinación y análisis de cada operación, tanto para importaciones como para exportaciones, integrando todos los actores de la cadena.

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¿Qué rol tiene la digitalización en la gestión de comercio exterior?

La digitalización transformó la operación. Hoy, los productores pueden acceder a información confiable sobre costos, tiempos y riesgos desde el inicio de la operación. Esto no solo genera confianza, sino que también democratiza el conocimiento sobre comercio exterior, un área que históricamente estuvo reservada a intermediarios especializados.

La visibilidad en tiempo real permite anticipar problemas y tomar decisiones rápidas, aumentando la eficiencia de toda la cadena logística.

¿Qué aprendizajes deja trabajar en un entorno con tantas variables y actores?

No se trata de saberlo todo, sino de conocer a quién recurrir. Aliarse con expertos en logística, aduanas, transporte y producción y permitirles ejecutar su trabajo de manera autónoma es mucho más eficaz que centralizarlo todo.

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Esto garantiza eficiencia operativa y genera confianza en los clientes, quienes perciben transparencia y seguridad en cada operación. Además, trabajar con pymes o nuevos exportadores requiere un rol más educativo: brindar información clara sobre costos, tiempos y requisitos regulatorios es clave para minimizar riesgos y consolidar operaciones exitosas.

¿Cómo ves el futuro del comercio exterior argentino desde el norte del país?

Optimista. Considero que la región norte tiene un enorme potencial para incrementar exportaciones, siempre que las empresas profesionalicen sus operaciones y aprovechen la información, la logística y la coordinación entre actores de manera estratégica.

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La previsibilidad, la planificación y la transparencia serán factores determinantes para que los productores puedan competir internacionalmente y consolidar sus negocios en mercados externos.