Día del Campo: la logística que sostiene el principal negocio exportador de Argentina

En el Día del Campo, el sector agroindustrial vuelve a mostrar su peso en la economía argentina: genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país y depende de una compleja red logística que conecta producción, puertos y mercados internacionales

El transporte terrestre sigue siendo el principal medio para movilizar granos y subproductos hacia los puertos (Ilustración: Movant Connection)

Cada 7 de marzo se celebra en Argentina el Día del Campo, una fecha que reconoce el rol estratégico del sector agropecuario en la economía nacional.

Más allá de la producción, el campo es también el motor de una compleja red logística que conecta regiones productivas, puertos, industrias y mercados internacionales.

En un país con fuerte perfil exportador de alimentos, la relación entre agroindustria, logística y comercio exterior resulta determinante para sostener la competitividad global.

El peso del agro en la economía argentina es contundente. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación FADA, 6 de cada 10 dólares que ingresan al país provienen de las cadenas agroindustriales.

En 2025, Argentina exportó cerca de US$ 87.076 millones, de los cuales US$ 52.900 millones correspondieron al sector agroindustrial, equivalente al 61% de las exportaciones totales.

Estos números muestran por qué el campo no solo es un sector productivo, sino también el principal generador de divisas del país y un actor central en el comercio internacional de alimentos.

El campo argentino en el comercio global

La agroindustria argentina tiene una fuerte presencia internacional. Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA, los productos del campo argentino llegan a más de 143 países, lo que significa que cerca del 75% del mundo consume alimentos o productos agroindustriales del país.

Entre los principales complejos exportadores se destacan la soja y sus derivados —que representan alrededor del 41% de las exportaciones agroindustriales—, seguidos por el maíz (13%) y las cadenas cárnicas (alrededor del 9%).

Argentina además ocupa posiciones estratégicas en el mercado global de alimentos: es primer exportador mundial de aceite de soja, maní y jugo de limón, segundo exportador de harina de soja y uno de los principales exportadores globales de maíz y carne bovina.

Este posicionamiento internacional convierte al sector agroindustrial en uno de los principales demandantes de servicios logísticos, transporte de cargas y operaciones de comercio exterior.

Logística y puertos: el corazón del sistema agroexportador

Para que los productos del campo lleguen a los mercados internacionales, la logística juega un papel decisivo. Cada año millones de toneladas de granos, aceites y subproductos deben trasladarse desde las zonas productivas del interior hacia los principales puertos del país.

Uno de los nodos logísticos más relevantes es el Gran Rosario, considerado uno de los complejos portuarios agroexportadores más importantes del mundo.

Desde esta región se embarca entre el 70% y el 76% de las exportaciones agroindustriales argentinas, a través de una red de terminales portuarias y plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de unos 70 kilómetros del río Paraná.

En un país con fuerte perfil exportador de alimentos, la relación entre agroindustria, logística y comercio exterior resulta determinante para sostener la competitividad global (Imagen: Shutterstock)

En esta zona también se encuentra el denominado Up River, un corredor portuario sobre el río Paraná que se extiende por unos 70 kilómetros entre Timbúes y Arroyo Seco, donde se concentran los principales puertos exportadores de granos, aceites y subproductos del país.

Desde este sistema portuario parten buques hacia Asia, Europa, América y África, consolidando a la región como uno de los nodos logísticos más relevantes del comercio internacional de alimentos.

Transporte interno: el desafío logístico del agro

Antes de llegar a los puertos, los productos del campo deben recorrer largas distancias desde las regiones agrícolas hasta las terminales exportadoras. Este proceso implica una enorme operación logística que involucra camiones, ferrocarriles, acopios, plantas industriales y centros de distribución.

El transporte terrestre sigue siendo el principal medio para movilizar granos y subproductos hacia los puertos, aunque el sistema ferroviario cumple un rol creciente en el traslado de cargas agrícolas.

El crecimiento del comercio internacional de alimentos también plantea nuevos desafíos para la logística del sector agroindustrial. La eficiencia en el transporte, el almacenamiento y la gestión portuaria se vuelve cada vez más importante para reducir costos y mantener la competitividad frente a otros países exportadores.

Además de la infraestructura física, el sector incorpora cada vez más tecnología aplicada a la logística, incluyendo sistemas de trazabilidad, digitalización de operaciones, monitoreo satelital de cargas y herramientas de planificación del transporte.

Estas innovaciones permiten optimizar el movimiento de millones de toneladas de productos agrícolas que cada año se integran a las cadenas globales de suministro.

Mucho más que producción

El Día del Campo no solo celebra a los productores rurales. También pone en valor a todos los actores que forman parte del sistema agroexportador: transportistas, operadores logísticos, terminales portuarias, empresas de comercio exterior y servicios asociados.

Detrás de cada tonelada exportada existe una compleja cadena logística que conecta el interior productivo con los mercados internacionales.

En un contexto global donde la demanda de alimentos continúa creciendo, el campo argentino seguirá siendo uno de los pilares del comercio exterior del país.

Y junto a él, la logística continuará desempeñando un rol fundamental para que la producción nacional llegue de manera eficiente a los mercados del mundo.

