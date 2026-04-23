Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de abril

El precio del dólar blue es ofrecido este jueves a $1.415 para la venta. El billete operado en el mercado paralelo sube cinco pesos o 0,4% en lo que va de abril.

Con una sensible baja del volumen operado, por USD 414,2 millones en en el segmento de contado (unos USD 118 millones o 22% menos que el martes), el dólar mayorista finalizó con una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.378 pesos .

El BCRA absorbió USD 105 millones con su intervención cambiaria del día, para captar el 25,4% de la oferta de contado. La entidad registra un saldo a favor de USD 2.105 millones por esta operatoria en lo que va de abril.

El riesgo país tuvo una baja sensible en las últimas dos semanas y quedó cerca de los 500 puntos básicos . Aunque todavía se trata de niveles altos para el Gobierno nacional, el mayor apetito por activos argentinos está siendo aprovechado por empresas y provincias.

El dólar al público continúa sin variantes a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista mantiene una baja de 80 pesos o 5,4% en 2026. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,75 para la venta y $1.348,48 para la compra.

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