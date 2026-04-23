Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 23 de abril

El dólar al público sigue a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.415. El BCRA compró USD 105 millones en el mercado

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13:21 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin variantes a $1.400 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista mantiene una baja de 80 pesos o 5,4% en 2026. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,75 para la venta y $1.348,48 para la compra.

13:21 hsHoy

Por la baja del riesgo país, más provincias y empresas salen a buscar dólares frescos a Wall Street

Son más divisas que ingresarán al mercado local, permitiendo una mayor acumulación de reservas al Central. Un distrito y una compañía salen esta semana y se preparan otras colocaciones

El endeudamiento externo por parte de empresas y provincias se aceleró desde las elecciones legislativas de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El endeudamiento externo por parte de empresas y provincias se aceleró desde las elecciones legislativas de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo país tuvo una baja sensible en las últimas dos semanas y quedó cerca de los 500 puntos básicos. Aunque todavía se trata de niveles altos para el Gobierno nacional, el mayor apetito por activos argentinos está siendo aprovechado por empresas y provincias.

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13:20 hsHoy

El BCRA compró USD 105 millones en el mercado

El BCRA absorbió USD 105 millones con su intervención cambiaria del día, para captar el 25,4% de la oferta de contado. La entidad registra un saldo a favor de USD 2.105 millones por esta operatoria en lo que va de abril.

Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 62 millones, a 45.841 millones de dólares.

13:19 hsHoy

El dólar sigue estable: cerró por tercer día consecutivo a $1.400 en el Banco Nación

Con una sensible baja del monto operado, el dólar mayorista tuvo una mínima suba a $1.378 y al público operó sin variantes

El dólar sigue estable en torno a los $1.400.
El dólar sigue estable en torno a los $1.400.

Con una sensible baja del volumen operado, por USD 414,2 millones en en el segmento de contado (unos USD 118 millones o 22% menos que el martes), el dólar mayorista finalizó con una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.378 pesos.

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13:19 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar blue?

El precio del dólar blue es ofrecido este jueves a $1.415 para la venta. El billete operado en el mercado paralelo sube cinco pesos o 0,4% en lo que va de abril.

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