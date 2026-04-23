A días de su informe de gestión, Adorni reúne a la mesa política y ultima su estrategia para defenderse en Diputados

Manuel Adorni habla durante una rueda de prensa en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá una prueba de fuego el próximo 29 de abril, fecha en la que debe presentarse en el recinto de la Cámara de Diputados a brindar su Informe de Gestión y responder preguntas de los legisladores nacionales, que esperan ese momento para poder preguntarle diferentes asuntos patrimoniales que se vinculan con la causa de presunto enriquecimiento ilícito que transita en Comodoro Py.

El funcionario libertario se prepara para presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas realizadas previamente por diputados nacionales de la oposición, de las cuales casi un centenar abordan específicamente su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra. “El jefe de Gabinete no habla públicamente desde hace un mes, cuando realizó una conferencia de prensa con periodistas acreditados en la Casa Rosada”.

El saldo de ese acontecimiento no fue positivo para la situación del ministro coordinador e, incluso, la prensa y la Justicia dieron cuenta de nuevas revelaciones que continúan generando interrogantes sobre la evolución patrimonial. Adorni pretende dar una respuesta a esto durante su alocución en el recinto de Diputados, pero la magnitud de la misma todavía no es revelada por su entorno. Sumado a esto, hay Diputados de bloques opositores que preparan sus propias consultas, incluso con datos propios que aún no se conocen.

Quienes estarán presentes desde los palcos de Diputados serán el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos han sido los principales sostenes del funcionario en su puesto, algo que no se replicó en la gran mayoría de despachos ministeriales.

Este asunto será tratado en la próxima reunión de mesa política que se realizará mañana en la Casa Rosada. Uno de los integrantes de ese círculo chico libertario reconoció a Infobae que esta fecha “no va a ayudar al Gobierno”.

Hay quienes no descartan que el jefe de Gabinete haga su discurso de apertura y comience a responder las primeras preguntas, pero que pueda llegar a retirarse ante una sumatoria de descalificaciones de parte de los Diputados. “La Constitución no dice que tenga que quedarse todo el tiempo del mundo”, afirma un colaborador libertario.

Esto remite a lo sucedido en el pasado con el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, cuando abandonó abruptamente su informe de gestión en el Senado el 26 de junio de 2025, tras un fuerte cruce con la senadora de Unión por la Patria, Cristina López, quien lo tildó de “mentiroso”. El funcionario se retiró molesto, suspendiendo la sesión informativa, alegando falta de respeto y señalando que no se quedaría si no le creían. En el entorno del jefe de Gabinete no emiten opinión al respecto.

Mientras tanto, Adorni pule su estrategia junto a su círculo de asesores como el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Su equipo debe decidir la narrativa para su exposición en Diputados, si adoptar un tono confrontativo o moderar la dialéctica. Por el momento, el jefe de Gabinete buscará evitar dar nuevos detalles de su patrimonio, invocando la causa judicial en curso y la próxima declaración jurada que prevé presentar con fecha límite del 30 de mayo.

En medio de las investigaciones judiciales, ayer se conoció que Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las acreedoras vinculadas a la compra de un departamento en el barrio de Caballito, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el funcionario le debe otros 65.000 dólares no documentados, adicionales a los compromisos ya reconocidos en el expediente.

Según relató Feijoo a la Justicia, ese monto corresponde a refacciones que costeó de su propio bolsillo y que Adorni habría prometido saldar tras vender su anterior propiedad. El jefe de Gabinete deberá además abonar en noviembre otros 200.000 dólares por la financiación de la adquisición, junto a otros préstamos por 70.000 dólares más intereses otorgados por dos agentes policiales.

El pasado 30 de marzo venció el plazo para que los diputados presentaran por escrito las preguntas dirigidas a Adorni. De las 4.800 inquietudes iniciales, se realizó un recorte del 43,7 % aplicando los filtros habituales de repetición y similitud, lo que derivó en 2.100 consultas que el funcionario abordará el próximo miércoles en el Congreso. El grueso de los reclamos fueron dirigidos a los ministerios de Economía y de Capital Humano, mientras que las 66 específicas sobre el patrimonio y viajes del ministro quedarán bajo atención sectorizada.

El dispositivo para la jornada prevé una exposición de 45 minutos por parte de Adorni, seguida de una ronda de respuestas orales. Durante esta jornada, un grupo de referentes de cada cartera se mantendrá en el Congreso para auxiliar en tiempo real al jefe de Gabinete ante eventuales preguntas no previstas, algo que es típico en todos los Informes de Gestión.

El núcleo de la investigación judicial se orienta a determinar si el nivel de vida de Adorni es compatible con sus ingresos declarados y si existe un origen lícito para los fondos utilizados en la adquisición de tres propiedades —dos en la Ciudad de Buenos Aires y una en Exaltación de la Cruz—, así como para viajes a destinos como Estados Unidos, Aruba y Punta del Este.

La fiscalía investiga no solo la relación financiera con las acreedoras y los préstamos asociados, sino también la modalidad de pago utilizada: la mayoría de los desembolsos habrían sido realizados en efectivo, sin registro en tarjetas de crédito ni movimientos bancarios. En consecuencia, se dictaron medidas sobre movimientos en cuentas, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas, registros de cajas de seguridad y documentación sobre viajes.

El entramado de la causa alcanza a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, así como a la sucesión de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete, a través del pedido de informes a múltiples instituciones financieras formulado por el fiscal Gerardo Pollicita.