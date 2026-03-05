Movant LogComex

La logística sin transporte y de última milla registraron nuevas subas de costos en febrero

Indicadores elaborados por CEDOL y AECAUM reflejan aumentos en distintos componentes de la logística, con variaciones tanto en operaciones sin transporte como en la distribución urbana

Los costos logísticos registraron nuevas variaciones en febrero según los últimos indicadores sectoriales. Las mediciones reflejan incrementos en la estructura operativa del sector, de acuerdo con el índice elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL).

Al mismo tiempo, el monitoreo de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina y Última Milla (AECAUM) también muestra subas en las actividades de entrega urbana y última milla, evidenciando ajustes en distintos componentes vinculados a los servicios de distribución.

Evolución de los costos logísticos

Durante el segundo mes del año, el índice de costos logísticos con transporte registró una suba del 2,27%, mientras que el indicador sin transporte aumentó 0,56%. En paralelo, los servicios de entrega urbana también mostraron incrementos: 2,25% en operaciones con acompañante y 2,72% sin acompañante, reflejando la presión de distintos componentes operativos dentro de la logística y los servicios de entrega.

De acuerdo con el informe difundido para CEDOL, el índice de costos logísticos acumuló en lo que va de 2026 un incremento del 4,40% en la medición con transporte, mientras que el indicador sin transporte alcanza el 3,45%.

Dentro de la medición mensual se observaron incrementos en diversos componentes de la estructura logística. Entre ellos se destacan comunicaciones (3,63%), IPIM (1,67%), seguridad (1,57%) y alquiler (2,21%).

En el caso del indicador que incluye transporte, también incidieron aumentos en combustible (2,77%), reparaciones (0,42%), seguros (0,32%), costo financiero (0,79%), gastos generales (6,83%) y peajes (13,31%).

Desde CEDOL recuerdan que estos indicadores buscan reflejar las variaciones mensuales de los costos medibles dentro de la actividad logística, sin contemplar las improductividades que pueden generarse por factores externos a los operadores.

La logística de última milla

En paralelo, la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina y Última Milla (AECAUM) difundió su propio monitoreo mensual de costos enfocado en las operaciones de entrega urbana y servicios postales.

Los datos correspondientes a febrero muestran que los costos vinculados a estas operaciones registraron variaciones relevantes. El indicador de distribución urbana con acompañante aumentó 2,25%, mientras que el esquema sin acompañante se incrementó 2,72%, acumulando 5,48% y 5,71% respectivamente en lo que va de 2026.

Entre los componentes que más incidieron en la estructura de costos de la última milla se destacan conectividad (3,62%), patentes y tasas (3,39%), seguridad (1,57%) y papelería y embalaje (1,15%).

Según AECAUM, durante febrero también se registró un aumento del GNC asociado a la desestacionalización de su precio, lo que generó impactos dispares en los surtidores del país y en los costos operativos del sector.

Factores externos y perspectivas

El monitoreo también advierte que el contexto internacional podría sumar nuevas presiones sobre los costos logísticos en los próximos meses. En particular, la suba del precio del crudo a nivel global, que aumentó cerca de 17% en los primeros días de marzo, podría trasladarse gradualmente a distintos componentes vinculados al transporte y la distribución.

No obstante, desde el sector destacan que la estabilidad cambiaria registrada durante febrero contribuyó a moderar el impacto general en la estructura de costos, especialmente en actividades vinculadas al sector postal y la logística de última milla.

Este contexto muestra cómo distintos factores externos continúan influyendo en la evolución de los costos operativos dentro del sector logístico, particularmente en aquellos segmentos más vinculados al transporte y los servicios de entrega.

De esta manera, los indicadores difundidos por CEDOL y AECAUM permiten observar la evolución diferenciada de los costos en distintos segmentos de la logística, desde las operaciones generales del sector hasta las actividades específicas de distribución urbana que sostienen el crecimiento del comercio electrónico y los servicios de entrega.

