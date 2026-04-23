La contundente frase de Griselda Siciliani después de la filtración de un video junto a Luciano Castro

La grabación, que circula en redes sociales, muestra a los actores Griselda Siciliani y Luciano Castro interactuando junto a una camioneta tipo pickup de color oscuro. La secuencia transcurre en un exterior, con un local comercial que ofrece productos para llevar visible al fondo. Esta escena corresponde a material grabado hace un año y ha sido difundida recientemente.

La reciente viralización de un video en redes sociales, donde se observa a Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos en Mar de Cobos, generó una ola de comentarios y especulaciones. En las imágenes, ambos actores aparecen descendiendo de una camioneta tipo pickup de color oscuro, en un entorno exterior con un local comercial visible al fondo. La secuencia fue capturada desde el interior de un café, mostrando a la expareja interactuando muy cerca de la zona donde, según trascendió, estaban finalizando la construcción de su casa.

El material rápidamente se difundió a través de plataformas como TikTok o X, bajo la cuenta @juancruzlalit, e incluso fue replicado por otros usuarios, alimentando rumores sobre una posible reconciliación entre los dos actores. Muchos seguidores que apoyaban a la pareja manifestaron su entusiasmo ante la posibilidad de un reencuentro sentimental, a la vez que interpretaron que las imágenes suponían una señal actual de acercamiento.

La grabación, sin embargo, corresponde a un hecho ocurrido hace un año, durante la temporada invernal. Su reciente circulación en redes sociales llevó a que numerosos internautas asumieran que se trataba de una situación actual, lo que avivó la discusión en foros y comentarios de las plataformas digitales. El debate se centró tanto en el contexto temporal como en las posibles implicancias para la vida privada de Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Un video viral de Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos, que se determinó corresponde al año pasado, circuló ampliamente en redes sociales.

En respuesta a la viralización, el periodista Luis Bremer se contactó con la actriz para consultar sobre la autenticidad y actualidad de las imágenes. La intérprete fue categórica al desmentir cualquier tipo de reconciliación, y aclaró el verdadero contexto del video: “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”.

Este testimonio aportó claridad sobre la cronología de los hechos, ya que la escena difundida no corresponde a una situación reciente, sino que remite a una etapa previa a la ruptura definitiva de la pareja. La precisión temporal, brindada directamente por la actriz, desactivó parte de la ola de especulaciones que se había generado tras la aparición del video en redes.

La difusión del material, no obstante, puso nuevamente en agenda pública la relación entre ambos actores, quienes habían mantenido un perfil bajo después de su separación. El episodio demuestra cómo la circulación de contenidos fuera de contexto puede alterar la percepción pública y motivar interpretaciones erróneas sobre la vida privada de figuras reconocidas.

Cabe recordar que la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani se concretó en febrero de este año, después de que se filtraron unos audios que el actor le envió a Sarah Borrel, una joven modelo y bailarina residente en España que se desempeñaba como camarera en un café. El contenido de esos mensajes, de tono conquistador, se hizo público y desencadenó la ruptura definitiva de la pareja y una ola de memes cargando a Luciano.

Un video viral que muestra a Griselda Siciliani y Luciano Castro juntos desató especulaciones, aunque luego se confirmó que las imágenes corresponden al año pasado.

A raíz de esa crisis, el actor atravesó una situación personal difícil que lo llevó a internarse. Mientras tanto, Griselda permaneció atenta a la evolución de su expareja, aunque según sus propias palabras, no mantuvo contacto físico con él desde la separación.

Actualmente, ambos mantienen una política de contacto cero, lo que reduce al mínimo las probabilidades de una reconciliación, más allá de que las circunstancias futuras pudieran propiciar un reencuentro. La situación evidencia que la historia de amor entre Castro y Siciliani, al menos por el momento, no tiene perspectivas de continuidad según lo expresado públicamente por sus protagonistas.

La viralización del video no alteró lo establecido entre ambos, y sirvió para dejar en claro que las imágenes no reflejan el presente de la relación, sino que corresponden a una etapa ya superada para ambos.