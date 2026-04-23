Economía

La confianza del consumidor cayó 5,7% en abril y alcanzó el peor nivel desde julio de 2024

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella no anotaba tres bajas consecutivas respecto del mes anterior desde abril de 2022. Las causas y variaciones por región

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Diagrama de líneas del Índice de Confianza del Consumidor Nacional de la Universidad Torcuato Di Tella, con valores de abril de 2017 a abril de 2026
El gráfico muestra la evolución del Índice de Confianza del Consumidor Nacional (ICC) de la Universidad Torcuato Di Tella, descendió a 39,64 puntos. Este nivel es el menor desde julio de 2024

El Índice de Confianza del Consumidor cayó por tercer mes consecutivo en abril: 5,7% respecto del mes anterior, tras una baja de 5,3% en marzo y 4,7% en febrero, y acumuló cinco disminuciones seguidas en el cotejo con el año previo, según el informe que difundió el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 6 y 17 de abril, determinó que el indicador descendiera a 39,64 puntos. Este nivel es el menor desde julio de 2024, cuando había bajado a 39,1 unidades.

Sebastián Auguste, director del CIF destacó: “El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82), y CABA 38,1 unidades”, en línea con la heterogeneidad que desde el inicio del gobierno de Javier Milei muestran los indicadores oficiales de actividad y empleo. La disminución más pronunciada se observó en el Interior con 10,57%, seguida por CABA 6,69% y luego por el Gran Buenos Aires 1,53 por ciento.

El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (45,35 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (36,82), y CABA 38,1 unidades (Auguste)

El informe resalta que la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (12,6%), mientras que entre los hogares de ingresos altos la contracción fue moderada (1,8%). En el primer caso el índice se ubicó en 35,5 puntos y en el segundo en 42,57 unidades”

La marcada disparidad en el impacto de la caída de la confianza del consumidor obedece al efecto desigual de la inflación que en marzo fue de 3,4%, entre quienes más consumen productos y servicios básicos y en aquellos afectados por el aumento de las tarifas de los precios de los servicios públicos y baja de subsidios.

Gráfico de líneas con el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) por nivel socioeconómico (Alto y Bajo) de abril de 2017 a abril de 2026
El gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella muestra la evolución del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) por nivel socioeconómico, con datos de abril de 2026 indicando 42,6 para el nivel alto y 35,5 para el bajo

Durante un mes atravesado por los mensajes del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Semana Argentina en Washington, donde no solo ratificaron el rumbo del gobierno de reformas estructurales, con desregulaciones, apertura de la economía, y anunciaron que “los próximos 18 meses serán los mejores en décadas”, las expectativas de los consumidores se movieron en sentido contrario, con el aumento de la mora en el pago de créditos, expensas y servicios en general.

Los componentes internos presentaron disminuciones con diferente intensidad: la percepción sobre la situación personal bajó 4%, la opinión respecto de la economía general cayó 4,3%, mientras que las expectativas de compra de bienes durables disminuyeron 9,51% -en ese caso por la baja de la cotización del tipo de cambio y el endurecimiento de las condiciones crediticias ante el aumento de la mora bancaria.

Gráfico de líneas con fondo blanco que muestra tres subíndices (personal, macroeconómico, durables e inmuebles) de ICC entre abril de 2017 y abril de 2026
Gráfico de la Universidad Torcuato Di Tella que muestra la evolución de los subíndices de la Situación Personal, Macroeconómica y Durables e Inmuebles

Balance de la gestión Milei

La secuencia de tres descensos consecutivos del Índice de Confianza del Consumidor llevó a que, al cabo de los primeros 29 meses de presidencia de Javier Milei, el indicador prácticamente volviera al nivel que recibió en diciembre de 2023 de 39,81 puntos (bajó 0,4 por ciento).

Al cabo de los primeros 29 meses de presidencia de Javier Milei, el indicador prácticamente volviera al nivel que recibió en diciembre de 2023 de 39,81 puntos

Los resultados del relevamiento de Poliarquía para el CIF sugieren que la sociedad dejó de percibir mejoras en sus condiciones de vida respecto de dos años antes, al punto que a diferencia de meses anteriores ahora el índice de la situación personal cayó más que el de las expectativas de nuevos progresos macroeconómicos, entre los que figuran la disminución de la inflación, la recuperación de reservas internacionales del BCRA, y los efectos de la mayor apertura comercial sobre parte de la industria, principalmente.

Gráfico de líneas que representa las condiciones presentes (naranja) y expectativas futuras (gris) en un rango de abril de 2017 a abril de 2026
El gráfico de líneas compara las condiciones presentes y las expectativas futuras desde abril de 2017 hasta abril de 2026, mostrando la dinámica de ambas variables en el tiempo.

La sociedad percibe en general un deterioro de las condiciones de vida presente respecto del mes previo y de un año antes, en una proporción similar: 9% y 9,7%, respectivamente; y en el caso de las expectativas a un año de 3,3% y 10,4% en el mes y a un año, en cada caso.

La sociedad percibe en general un deterioro de las condiciones de vida presente respecto del mes previo y de un año antes

El máximo nivel del Índice de Confianza del Consumidor durante la gestión Milei se alcanzó en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 16,3%. No obstante, desde el piso alcanzado en enero de 2024 -tras las primeras medidas de gobierno-, cuando el índice había caído a 35,6 puntos, el indicador sube de 11,3 por ciento”.

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