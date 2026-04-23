Estados Unidos

Esto es todo lo que se debe saber sobre el parásito que come carne viva detectado cerca de Estados Unidos

Autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia en la frontera tras el hallazgo en el norte de México, con medidas dirigidas al sector pecuario y la fauna silvestre

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Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La aparición del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Nuevo León pone en alerta sanitaria a México y Estados Unidos, según USDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección de larvas de la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) en Nuevo León, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, generó una respuesta inmediata de los servicios sanitarios de México y de las autoridades estadounidenses esta semana. El hallazgo, informado oficialmente el lunes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), afecta directamente a la ganadería y a la fauna silvestre en la zona, con potencial de impacto sanitario y económico en la actividad pecuaria de ambos países.

De acuerdo con el USDA, la presencia de la plaga se identificó tras el análisis de muestras de ganado en ranchos de Nuevo León. En respuesta, se han reforzado los controles epidemiológicos y el monitoreo en la franja fronteriza, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de México. Las autoridades precisaron que el riesgo para el ganado estadounidense es bajo y no se han registrado casos en animales de ese país, aunque la situación requiere mantener una vigilancia rigurosa y cooperación técnica binacional.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo fue erradicado del territorio estadounidense en 1966 gracias a la técnica del insecto estéril, una estrategia aplicada durante décadas de manera coordinada en la frontera sur. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtió que la reaparición del parásito en México, en las cercanías de Estados Unidos, representa un desafío sanitario y económico, dado que brotes previos causaron pérdidas considerables en el sector pecuario.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo y por qué es una amenaza para la salud y el ganado?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una especie de mosca cuyas larvas invaden heridas abiertas en animales de sangre caliente, incluyendo ganado, mascotas y humanos. Información del CDC indica que la mosca adulta pone entre 200 y 300 huevos en cortaduras o lesiones y, tras la eclosión, las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede causar lesiones graves, infecciones secundarias o incluso la muerte en animales si no reciben tratamiento.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la infestación de este parásito, conocida como miasis, es una de las enfermedades más dañinas para el sector pecuario en América Latina y el Caribe. Las larvas de la mosca barrenadora afectan principalmente al ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y la fauna silvestre, aunque en situaciones excepcionales también pueden dañar a humanos, según el CDC.

Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo representa un riesgo para la ganadería y la fauna silvestre cerca de la frontera con Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hasta dónde llegó la plaga y cuál es el riesgo para Estados Unidos?

La aparición de larvas de gusano barrenador en Nuevo León es el caso más septentrional registrado en México en los últimos años, según el USDA. El suceso fue reportado a unos 100 kilómetros de la frontera con Texas. El gobierno estadounidense mantiene vigilancia transfronteriza con trampas y muestreos periódicos en áreas de alto riesgo.

El USDA explicó a la agencia internacional de noticias Reuters que no hay indicios de infestaciones en ganado o fauna de Estados Unidos y que el "riesgo inmediato es bajo“. Sin embargo, autoridades de ambos países han incrementado patrullajes y la liberación de moscas estériles en la región limítrofe. El USDA señaló que la cooperación técnica y la vigilancia epidemiológica han sido fundamentales para evitar la reintroducción del parásito en territorio estadounidense desde su erradicación.

¿Cómo es el ciclo de vida y propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo?

La mosca adulta busca heridas en animales vivos para depositar huevos, según el CDC. Al nacer, las larvas penetran en el tejido y se alimentan de carne viva durante aproximadamente una semana. Después, caen al suelo, donde completan su desarrollo hasta transformarse en moscas adultas. El "ciclo puede completarse en menos de 21 días" en ambientes cálidos y húmedos, una circunstancia que facilita la rápida propagación en climas tropicales y subtropicales, de acuerdo con la FAO.

Para el CDC, la infestación se detecta por heridas que no cicatrizan, dolor, sangrado, mal olor y, en ocasiones, la observación directa de larvas en la lesión. La producción se ve afectada debido a la reducción de peso del animal, menor calidad de la carne y potenciales pérdidas económicas para los productores.

¿Cuáles son las pérdidas económicas causadas y cómo se cuantifican?

Antes de la erradicación de la plaga en 1966, el USDA estimó que las pérdidas anuales para el sector pecuario estadounidense por el gusano barrenador "superaban los 900 millones de dólares“. En México y Centroamérica, la infestación sigue siendo un reto con impacto sanitario y económico, según la SADER. La FAO indica que el uso de la técnica del insecto estéril ha reducido drásticamente la incidencia, pero la vigilancia constante continúa siendo esencial para prevenir brotes.

Durante el brote registrado en 2016 en los Cayos de Florida, autoridades estadounidenses debieron liberar "más de 150 millones de moscas estériles" y aplicar un monitoreo riguroso a la fauna silvestre y ganado, según el diario estadounidense Miami Herald. El coste de la erradicación de brotes puede superar los 100 millones de dólares, como documentó el USDA.

Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La técnica del insecto estéril sigue siendo el método principal de erradicación y control del gusano barrenador, destaca la FAO y la SADER. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo controlan las autoridades la plaga en la frontera entre México y Estados Unidos?

La técnica del insecto estéril es la principal estrategia implementada para controlar y erradicar el gusano barrenador en las zonas libres o en proceso de erradicación. Esta metodología, desarrollada por el USDA y la SADER, consiste en liberar masivamente moscas macho irradiadas, incapaces de fertilizar hembras. La FAO sostiene que el método es eficaz y ambientalmente seguro, ya que interrumpe el ciclo reproductivo sin insecticidas.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, visitó la frontera sur la semana pasada para presenciar el inicio de la construcción de una nueva planta de producción de moscas estériles, con una inversión de 600 millones de dólares. La instalación tendrá capacidad para producir hasta 300 millones de moscas estériles por semana, según un comunicado del USDA.

El CDC recomienda que ganaderos y veterinarios mantengan las heridas en animales cubiertas y reporten cualquier sospecha de miasis a las autoridades. Según su último boletín técnico: “La detección temprana y la respuesta rápida son esenciales para contener cualquier brote potencial”.

¿La infestación por gusano barrenador representa un riesgo para la salud humana?

Aunque rara, la infestación humana por gusano barrenador del Nuevo Mundo es posible. El CDC informa que los casos reportados en personas suelen asociarse a viajes a zonas endémicas o a heridas expuestas sin protección. El año pasado, la agencia reportó un caso en un residente de Maryland que acababa de regresar de El Salvador.

Entre los signos de posible infestación en humanos, se encuentran heridas que no cicatrizan, dolor intenso, larvas visibles y mal olor. El CDC enfatiza que la extracción debe realizarse únicamente por personal médico especializado, ya que una manipulación incorrecta puede agravar la infección.

Imagen de un gusano barrenador, insecto dañino en cultivos. Otras opciones: plaga agrícola, infestación de plantas, peligro para la agricultura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La infestación de gusano barrenador puede causar heridas permanentes, infecciones graves y pérdida económica considerable para los productores pecuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones llevan a cabo México y Estados Unidos tras el hallazgo en Nuevo León?

El USDA y la SADER han intensificado el despliegue de trampas, la vigilancia epidemiológica y la liberación de moscas estériles en la franja fronteriza después de la notificación del caso en Nuevo León. Se emitieron alertas sanitarias a los productores y se fortaleció la colaboración científica entre ambas naciones.

El USDA destacó a la agencia internacional de noticias Reuters: “La cooperación técnica y la vigilancia constante han sido determinantes para evitar nuevos brotes en Estados Unidos desde 1966.” La agencia aclaró que la situación actual "no representa un riesgo inminente para la producción ganadera estadounidense“, aunque subrayó la importancia del monitoreo activo y la capacidad de respuesta.

¿En qué afecta la reaparición del gusano barrenador a productores y a la población de la región?

El regreso del gusano barrenador del Nuevo Mundo cerca de la frontera acentúa la necesidad de mantenimiento de la vigilancia sanitaria y de un control permanente en el sector pecuario. Las autoridades mexicanas y estadounidenses instan a reportar cualquier caso sospechoso de infestación y a seguir las recomendaciones oficiales para prevenir la dispersión del parásito.

El CDC y la SADER han puesto a disposición líneas de información y protocolos de actuación para productores, veterinarios y ciudadanos. Se espera que la cooperación binacional y el fortalecimiento en la infraestructura para la producción de moscas estériles contribuyan a contener la amenaza mientras continúan los operativos de monitoreo en ambos lados de la frontera.

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