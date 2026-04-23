El Salvador

El Salvador: El Ministerio de Obras Públicas ejecuta explosiones controladas en Los Chorros

Las labores nocturnas en el sector incluyeron detonaciones programadas y cierre temporal al tráfico, enmarcadas en un plan que busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la conectividad en el país

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El Ministerio de Obras Públicas realizó explosiones controladas en Los Chorros como parte de la ampliación de la carretera Panamericana en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Ministerio de Obras Públicas realizó explosiones controladas en Los Chorros como parte de la ampliación de la carretera Panamericana en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Técnicos especializados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizaron una serie de explosiones controladas en un talud del sector de Los Chorros, sobre la carretera Panamericana, como parte del proyecto de ampliación vial y construcción del viaducto Francisco Morazán en El Salvador.

El operativo, que se desplegó entre las 12:00 de la medianoche y la 1:00 de la madrugada, incluyó la restricción temporal del tránsito en el tramo comprendido entre el kilómetro 17.4 y el 19.5, desde Las Delicias, en Santa Tecla, hasta el desvío de Colón, en la zona del antiguo Poliedro.

De acuerdo con información oficial, el Gobierno de El Salvador busca modernizar la infraestructura vial y dotar al país de carreteras más seguras para el desplazamiento de la población. Este esfuerzo estratégico implica el uso de explosivos industriales de alta tecnología, que permiten la fragmentación de roca en bloques controlados, limitando el riesgo durante la demolición y minimizando el impacto fuera del área de intervención.

La intervención técnica en el talud incluyó la aplicación de una detonación de baja intensidad, enfocada en la estructura rocosa, con el objetivo de fragmentar la roca de manera dirigida sin afectar áreas cercanas.

El ingeniero Álvaro Rodríguez, encargado del área de explosivos del MOP, explicó que la operación consistió en la fragmentación de entre 150 y 200 metros cúbicos de roca. Rodríguez destacó que la técnica utilizada procura restringir el efecto de las detonaciones exclusivamente a la zona de trabajo, lo que reduce posibles afectaciones a la estabilidad del terreno y al entorno inmediato.

Las detonaciones finalizaron antes de la 1:00 a. m., y las autoridades confirmaron que no se registraron daños en la estabilidad del terreno ni incidentes con la población o los vehículos. Una vez verificada la seguridad de la zona, se restableció la circulación vehicular a través de la carretera Panamericana.

Trabajos continúan en el sector de Los Chorros En los próximos días continuarán las labores en la zona, que incluyen el uso de maquinaria pesada para remover escombros y acondicionar el terreno. Estas acciones forman parte de intervenciones en el sector de Los Chorros, uno de los puntos con mayor carga vehicular en la carretera Panamericana.

El video muestra vistas aéreas de la carretera Los Chorros durante la madrugada. Se observa un flujo constante de vehículos, con sus luces frontales y traseras iluminando el asfalto. La carretera presenta curvas y está flanqueada por una formación rocosa en un lado, que cuenta con una red de contención y una luz brillante. La escena general es oscura, destacando la circulación de los automóviles.

El MOP anunció que nuevas explosiones controladas están programadas para la madrugada del viernes 24 y sábado 25 de abril, en el mismo sector y horario, con el objetivo de avanzar en la demolición del talud sin afectar a quienes transitan desde o hacia el occidente del país.

La ampliación de la carretera Panamericana y la construcción del viaducto Francisco Morazán forman parte de las principales apuestas del Ejecutivo salvadoreño para fomentar el desarrollo económico y mejorar la conectividad. Las operaciones, coordinadas con dispositivos de seguridad vial y cierre preventivo del tránsito, buscan garantizar la protección tanto de los trabajadores como de la población que utiliza esta importante vía.

El uso de explosivos industriales de alta tecnología permitió fragmentar la roca de forma controlada y minimizar riesgos durante la demolición. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El uso de explosivos industriales de alta tecnología permitió fragmentar la roca de forma controlada y minimizar riesgos durante la demolición. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Más del 50% de ejecución

Entre los datos más relevantes, se informa que el proyecto ha superado el 50% de ejecución a inicios de 2026, lo que representa un ritmo sostenido en la modernización de la ruta. La planificación contempla la conclusión de las obras en fases, priorizando la habilitación segura de los tramos intervenidos.

La recomendación de las autoridades es mantenerse atentos a la información actualizada y evitar circular durante los horarios de cierre. El objetivo de la intervención es garantizar condiciones óptimas para el tránsito y reducir los riesgos asociados a deslizamientos o accidentes previos en la zona.

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