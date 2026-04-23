Caída de la actividad y señales mixtas: crecen sectores exportadores, pero se debilita la demanda interna

El Gobierno apuesta al impacto positivo de la cosecha agropecuaria y la minería para revertir la caída de la actividad económica

La economía argentina registró en febrero una caída del 2,1% respecto del mes anterior, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El retroceso se explica principalmente por las fuertes bajas en la industria y el comercio, dos de los sectores que más empleo generan en el país. La cifra generó preocupación sobre la posibilidad de una recuperación sostenida.

Según fuentes oficiales, el resultado estuvo influenciado por una mayor cantidad de feriados y por el impacto de un paro general. Sin embargo, la foto que entrega el EMAE muestra una recuperación desigual: la minería, el agro y la pesca registran alzas en el mismo período, pero el descenso de la actividad industrial y comercial compensa y supera esos avances.

Si bien en el acumulado de los últimos meses la economía crece un 3,5%, ese crecimiento está “fundamentalmente concentrado en sectores que están ligados a la demanda externa”, en palabras de Santiago Casas, economista jefe de Eco Analytica, en diálogo con Infobae en Vivo.

Sectores dinámicos y sectores en retroceso

“Los sectores que están ligados a la oferta impulsan el nivel general”, mientras que “los ligados a la demanda, como industria, construcción, comercio mayorista y minorista, han caído en promedio ponderado por la participación que tienen, alrededor del 5% o 6%”, explicó Casas en Infobae A las Nueve.

El economista señaló que las causas se encuentran en una política monetaria muy restrictiva y en la fuerte suba de los encajes bancarios, que derivaron en tasas de interés elevadas y una fuerte caída del crédito disponible tanto para empresas como para las personas.

La industria y el comercio registraron fuertes retrocesos, siendo los sectores con mayor impacto negativo en el empleo nacional

“El apretón monetario fue muy duro. La cantidad de dinero en términos reales ha caído un montón”, afirmó Casas. Detalló que la suba de los encajes provocó un encarecimiento del financiamiento y el consiguiente aumento de la morosidad.

“Hoy tenés la morosidad de las carteras en niveles récord. Esa conjunción de cosas fue lo que hizo que la demanda interna se contraiga”, agregó el especialista.

Crédito y política monetaria: el gran desafío

En cuanto al futuro, Casas señaló la importancia de normalizar la política monetaria. “La clave es que la economía vuelva a crecer y que la recaudación impositiva pueda permitir no ajustar tanto el gasto en términos reales”, argumentó. “Deberíamos empezar a ver una normalización de la actividad económica acorde a la recomposición del crédito”.

El recorte de tasas y la paulatina baja de los encajes son algunas de las señales positivas, pero Casas advirtió que “todavía están en niveles muy altos”. Respecto del crédito al sector privado, observó: “El crédito al sector privado en términos reales, en lo que va del año, cayó alrededor del 6%”, cifra que ilustra la profundidad de la contracción.

El economista subrayó la necesidad de “dar un sendero claro a la política monetaria”, ya que la falta de lineamientos claros por parte del Gobierno afecta las expectativas del sector privado y la posibilidad de dinamizar la actividad.

Agro, minería y pesca mostraron crecimiento en febrero, impulsando los sectores exportadores pese a la caída de la economía general

La demanda de dinero y las expectativas del mercado

La demanda de dinero por parte de la población y las empresas se posiciona como un indicador clave para la reactivación. Casas sostuvo: “La demanda de dinero se debe recuperar para que se reactive el consumo”. Sin embargo, indicó que esto depende, en parte, de la confianza de la gente en la moneda local: “Depende de que la gente quiera quedarse con los pesos. Y ahí opera un poco la desconfianza: si el empleo no repunta, es difícil que la gente decida gastar”.

Casas apuntó que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio juegan también un rol determinante. “Si esperás que el tipo de cambio no sea equilibrio y que tenga que ser más alto, las expectativas de depreciación van a ir aumentando”, dijo.

Advirtió que un dólar estabilizado en términos nominales, pero con inflación mensual sostenida, genera que “el dólar en términos reales sea cada vez más barato”, lo que potencia la expectativa de una futura suba.

En este marco, el Gobierno confía en que el impacto de la cosecha del agro y la buena performance de la minería contribuyan a una recuperación en los próximos meses. Casas matizó ese optimismo: “Por ahora, hay fuertes liquidaciones de la cosecha, pero no hay tanto en términos de cómo va a impactar eso en la actividad real”.

El Gobierno apuesta al impacto positivo de la cosecha agropecuaria y la minería para revertir la caída de la actividad económica

El empleo y el salario real como alertas

Casas explicó: “El empleo marcará el humor social este año. Dependerá de que se recuperen los sectores ligados a la demanda, algo que a su vez depende de la flexibilización de la política monetaria y la recomposición del crédito”.

Señaló que, si el salario real y el empleo no mejoran de forma sostenida, existe el riesgo de un mayor deterioro en las expectativas y en el clima político. “Las encuestas hoy en día están empeorando para el Gobierno, pueden generar un clima de malestar social, que si se percibe que la probabilidad de reelección es cada vez menor, puede generar que tengas los mismos problemas que tuviste el año pasado: caída de la demanda de dinero y corrida contra el dólar”, advirtió.

Sobre la política monetaria, consideró que “el gran déficit del Gobierno es la política monetaria, que fue cambiando de esquema tres veces en el último año”. Detalló los sucesivos sistemas implementados y concluyó: “Todas esas cosas van generando que la confianza en la política monetaria, dado que es totalmente discrecional, vaya socavando la confianza en el peso y en la demanda de dinero”.

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